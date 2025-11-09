Die Sportfreunde Baumberg erleben einen ernüchternden Abend

„Wir waren anfangs überhaupt nicht da und haben uns den Schneid abkaufen lassen. Wir waren in vielen Situationen zu spät und zu langsam. Die Abstimmung und die Absprache war heute zeitweise chaotisch“, bilanzierte El Halimi, dessen Truppe trotzdem mit weiterhin 21 Punkten auf dem dritten Platz bleibt. „Wir haben gesehen, dass wir noch nicht konstant genug sind. So kenne ich meine Mannschaft nicht. Wir werden die ernüchternde Niederlage bis zum nächsten Spiel aufarbeiten.“

Sein Gegenüber war natürlich komplett zufrieden: „Unser Sieg war hochverdient. Nach der Halbzeitpause sind wir nicht gut reingekommen, aber nach dem 3:1 ist es wie am Schnürchen gelaufen“, befand Klinger, der mit einem Anflug von Ironie ergänzte, „die unfairste Mannschaft der Liga hat heute nur eine gelbe Karte gesehen“.