Die Sportfreunde Baumberg erleben einen ernüchternden Abend

„Das war ein gebrauchter Tag“, fasste Cheftrainer Salah El Halimi den Auftritt seiner Sportfreunde Baumberg (SFB) am 13. Oberliga-Spieltag zunächst prägnant zusammen, denn die bis dahin erfolgshungrige Truppe musste eine empfindliche 1:5: (1:2)-Niederlage beim enorm heimstarken Neuling VfL-Jüchen-Garzweiler hinnehmen, der insofern saisonübergreifend nach 27 Spielen auf heimischem Rasen ungeschlagen blieb.
El Halimi ersetzte den gesperrten und wichtigen Abwehrchef Sertan Yigenoglu durch Florian Haderer, der mit Ben Harneid die Sechser-Position tauschte. VfL-Trainer Daniel Klinger, dessen Team über die gesamte Partie handlungsschneller war, meinte: „Es war definitiv ein verdienter Sieg, der angesichts der besten Anfangsphase in dieser Saison in allen Belangen imponierend war.“ Beide Trainer betrachteten das 3:1 des überragenden Yuta Inoue als Schlüsselszene, der SFB-Verteidiger Enis Vila das Spielgerät auf der ausgesprochen starken linken Angriffsseite abgeluchst und per gefühlvollem Schlenzer vollendet hatte (59.).
Eine Zählerumdrehung später erzielte der starke Außenspieler Justin Francis das entscheidende 4:1 – abermals über die exzellent funktionierende linke Seite der Hausherren, die ihren höchsten Saisonsieg landeten (60.). In einem körperbetonten und packenden Spiel waren die Gastgeber sofort hellwach und erwischten die SFB auf dem falschen Fuß – das Zuspiel von Vincent Zajaczkowski verwertete nach 180 Sekunden Niels Friebe zum 1:0, das den Sportfreunden überhaupt nicht in ins Konzept passte.
Nach einer Viertelstunde verhinderte SFB-Keeper Daniel Schwabke einen weiteren Gegentreffer gegen Merveil Tekadiomona, der nach einer Hereingabe von Friebe frei zum Schuss kam (15.). Den zu dieser Zeit glücklichen Anschlusstreffer erzielte Farhan Ghaznawi, der nach einer Linksecke von André Mandt und einer Verlängerung von Haderer seinen zweiten Saisontreffer erzielte – 1:1 (22.). Doch die Hausherren zeigten sich überhaupt nicht geschockt. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gelang dem VfL durch Inoue die erneute Führung – nach einer Hereingabe von Tekadiomona war er per Direktabnahme erfolgreich (43.).
Yigenolgu, der seine Kameraden vom Spielfeldrand anfeuerte, meinte während der Pause: „Wir sind nicht griffig und präsent gegen einen galligen Gegner. Aber wir haben noch 45 Minuten Zeit.“ Der VfL-Sportdirektor Achim Venten meinte nach dem ersten Durchgang: „Wir sind endlich mal effektiv und nutzen diesmal unsere Chancen. Hoffentlich werden wir auch diesmal dafür belohnt.“
Die Baumberger drängten innerhalb der zweiten Periode auf den Ausgleich – den Versuch von Mandt lenkte der starke VfL-Keeper Maurice Leon Bender reflexartig um den rechten Pfosten (47.). Danach drückten Inoue und Francis dem kurzweiligen Szenario ihren Stempel auf. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Friebe nach einem Zuspiel von Tekadiomona, der den zögerlichen Schwabke in vorzüglicher Manier überwinden konnte (73.). In der Schluss-Viertelstunde brachte der Aufsteiger den vierten Heimsieg problemlos über die Zeit, während die SFB ihre vierte und höchste Niederlage verdauen mussten.
„Wir waren anfangs überhaupt nicht da und haben uns den Schneid abkaufen lassen. Wir waren in vielen Situationen zu spät und zu langsam. Die Abstimmung und die Absprache war heute zeitweise chaotisch“, bilanzierte El Halimi, dessen Truppe trotzdem mit weiterhin 21 Punkten auf dem dritten Platz bleibt. „Wir haben gesehen, dass wir noch nicht konstant genug sind. So kenne ich meine Mannschaft nicht. Wir werden die ernüchternde Niederlage bis zum nächsten Spiel aufarbeiten.“
Sein Gegenüber war natürlich komplett zufrieden: „Unser Sieg war hochverdient. Nach der Halbzeitpause sind wir nicht gut reingekommen, aber nach dem 3:1 ist es wie am Schnürchen gelaufen“, befand Klinger, der mit einem Anflug von Ironie ergänzte, „die unfairste Mannschaft der Liga hat heute nur eine gelbe Karte gesehen“.