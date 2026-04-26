Die Sportfreunde Baumberg beenden ihre Sieglosserie

Im weiteren Spielverlauf avancierten die Gäste auf dem gut bespielbaren Kunstrasen nicht nur zu wahren Defensivkünstlern, sondern setzten zudem gefährliche Nadelstiche – Louis Klotz setzte freistehend die Kugel knapp am linken Pfosten vorbei (65.), der eingewechselte Bilal Sezer schoss den Ball über den Kasten (83.), während Idoguchi zweimal im Eins-gegen-Eins-Duell an Langhoff scheiterte (85./87.). Dann war der Sieg real. „Es fühlt sich wieder gut an, denn wir haben den ersten von drei Steps gemacht. Das Engagement war innerhalb und außerhalb perfekt und ungemein wichtig für den Kopf. Wir befinden uns auf einem guten Weg, denn der Glaube hat mehr Nährstoff erhalten“, bilanzierte El Halimi, dessen Kollege Marc Roch die Niederlage als gerecht betrachtete: „Wir hatten anfangs nicht die richtige Einstellung und konnten danach den Hebel nicht mehr umlegen.“

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