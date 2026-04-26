Die Sportfreunde Baumberg beenden ihre Sieglosserie

Die Durststrecke des stark abstiegsbedrohten Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) ist tatsächlich vorbei: Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi sieben Spiele in Serie sieglos geblieben war und hierbei fünf Niederlagen kassiert hatte, gelang ihr im Auswärtsspiel beim Sechsten TSV Meerbusch ein enorm wichtiger Befreiungsschlag im weiterhin engen Abstiegskampf der fünften Liga. Nach dem hauchdünnen, aber hochverdienten 1:0 (1:0)-Sieg bei den heimstarken Blau-Gelben kletterten die Baumberger mit 34 Punkten vom ersten Abstiegsplatz auf den zwölften Rang – die El-Halimi-Truppe befindet sich zwei Punkte über dem Strich und hat es nun wie erhofft wieder in der eigenen Hand, den Ligaverbleib zu schaffen.
Fünf Spieltage vor Saisonende lagen sich Spieler und Verantwortliche nach dem dritten Auswärtssieg glücklich und erschöpft in den Armen – der insgesamt neunte Erfolg der Saison war auf eine Energieleistung und ein taktisch reifes Verhalten zurückzuführen. Dabei mussten die SFB vor der Partie den nächsten Schicksalsschlag hinnehmen, weil Führungsspieler Ben Harneid kurzfristig passen musste. Für ihn spielte Al-Hassan Turay, während Simone Lo Castro und Robin Hömig für Burak Gencal und Haruto Idoguchi gegenüber der Vorwoche (0:0 gegen den 1. FC Kleve) in die Startelf rückten.
Wichtig: Die Sportfreunde blieben zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer – während der Sieglos-Serie hatten sie immerhin 20 Einschläge hinnehmen müssen. Die SFB starteten diesmal mit großem Kampf und Elan – sie hatten gleich auch hochkarätige Chancen: Die größte indes hatte der stark aufspielende Sechser Milan Burovac nach Vorarbeit von Turay – dessen Schuss prallte vom rechten Pfosten wieder ins Feld zurück (11.).
In der 33. Minute wurden die Blau-Weißen für ihre geschlossene Leistung und die intensiven Bemühungen belohnt: Der gefeierte Held war Spielgestalter Hömig, denn in seiner zwölften SFB-Saison schoss der 34-Jährige seinen 143. Treffer für die Baumberger, der am Ende sein wichtigster sein könnte. Der Routinier schnappte sich das Spielgerät nach einer Balleroberung im Mittelfeld und überlistete Meerbuschs Keeper Franz Langhoff mit einem gefühlvollen Heber – 1:0. „Dafür hat Robin halt das nötige Gefühl in seinem Füßchen. Er war letzte Woche angeschlagen, aber heute sind wir das Risiko eingegangen“, so El Halimi, der am Spieltagmorgen um 10 Uhr von der telefonischen Absage von Harneid geschockt worden war: „Ben hatte sich morgens bei privaten Tätigkeiten für seine Mutter am Rücken verletzt.“
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