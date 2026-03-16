Die Spitzenreiter Eichenried und Taufkirchen glänzen – Enge Kiste bei Neuching und Kirchasch Kreisklasse von Wolfgang Krzizok · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Aspis - Eichenried – Foto: Hermann Weingartner

Der SV Eichenried und die BSG Taufkirchen feiern deutliche Auswärtssiege. Forstern holt nach 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden.

FC Forstern – FC Türkgücü Erding 2:2 (0:2) – Von einem „verdienten Punkt“ sprach Forsterns Sportlicher Leiter Franz Reiser. „Aber leider haben wir in der ersten Halbzeit zweimal gepennt und innerhalb von drei Minuten zwei Gegentore gekriegt.“ Mehmet Cay brachte die Gäste in Führung (26.), und Lukas Gröppmair unterlief ein Eigentor zum 0:2 (29.). „In der zweiten Hälfte haben wir unseren Unterschiedspieler Bilale Mardi eingewechselt, der hat innerhalb von drei Minuten zwei Elfmeter rausgeholt“, schilderte Reiser. Den ersten jagte Samuel Boateng übers Tor (64.), den zweiten versenkte Spielertrainer Leo Balderanos zum 1:2 (67.). Boateng machte in der 77. Minute mit dem 2:2 seinen Fehlschuss wieder wett, und dem 3:2 von Basti Keilhacker stand der Pfosten im Weg. Dennoch war Reiser „sehr zufrieden“ und hatte noch ein Sonderlob für Schiedsrichter Anton Meier parat: „So eine Leistung würde man sich immer wünschen.“ TSV Aspis Taufkirchen – SV Eichenried 0:4 (0:3) – „Man hat die Qualität gemerkt“, stellte Aspis-Trainer Kosta Papantoniou nach der deutlichen Niederlage gegen den Spitzenreiter fest. Nach Treffern von Ricardo Caldiero (7.), Felix Schmieg (38.) und Korbinian Lommer (41.) lag Eichenried zur Pause bereits 3:0 vorn, „wobei wir uns bei zwei Gegentreffern vorher selbst unglücklich angeschossen haben“, bedauerte der Aspis-Coach, der zuvor nach Standards auch ein paar Möglichkeiten seiner Truppe gesehen hatte. In Halbzeit zwei spielte der SVE die Partie souverän nach Hause und legte noch das 4:0 durch Lommer (54.) nach.

FC Hohenpolding – BSG Taufkirchen 0:5 (0:5) – Eine deftige 0:5-Packung hat Schlusslicht Hohenpolding gegen den Tabellenzweiten kassiert – in einer sehr fairen Partie, denn Schiedsrichter Martin Grasser musste nur eine einzige gelbe Karte zeigen. Dabei stand das Endergebnis schon zur Pause fest. Max Gebhard (15./19.), Daniele Eibl (24./40.) und Michael Müller (43.) hatten für die BSG getroffen. „Fast alle Gegentore fielen nach individuellen Fehlern von uns, die bitterböse bestraft worden sind“, stellte FCH-Trainer Daniel Thoma fest. In der zweiten Hälfte habe er ein wenig umgestellt, „und da haben wir dann zumindest die Null gehalten“. SpVgg Neuching – TuS Oberding 1:0 (1:0) – Drei hart erkämpfte Punkte holten sich Neuching gegen die favorisierten Oberdinger. „Wir sind in der Defensive gut gestanden und haben kaum Chancen zugelassen“, berichtete SpVgg-Trainer Stefan Dörner. Was wirklich aufs Tor kam, meisterte Niklas Desiderato, der in der ersten Hälfte „eine Weltklasse-Parade hingelegt hat“. Das Tor des Tages fiel in der 35. Minute nach einem Standard: Sven Wagner schlug einen Freistoß in den Strafraum, und Fabian Ehrensberger war mit dem Kopf zur Stelle. In der zweiten Hälfte drückte der TuS auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelang. Dörners Fazit: „Eine kämpferisch sehr starke Leistung und eine brutal gute Abwehrarbeit.“