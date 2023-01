"Die Spitzengruppe ist kein realistisches Ziel mehr" FuPa Baden Wintercheck +++ TSG 91/09 Lützelsachsen

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

In vielen Phasen haben wir nicht konsequent genug verteidigt, was man an den 42 Gegentoren sehen kann. Will man weiter oben in der Tabelle stehen, darf man nicht so viele Tore kassieren. Zusätzlich haben wir in eigenen Ballbesitzphasen häufig zu ungeduldig gespielt und konnten somit keine Dominanz auf dem Platz entfalten.

Nico Mandel ist im Sommer aus unserer A-Jugend gekommen und hatte aufgrund eines ungünstig gelegenen Urlaubs und zwei krankheitsbedingten Ausfällen einen sehr schweren Start in die Saison gehabt. Im Laufe der Runde konnte er seine Einsatzzeiten jedoch nutzen, um sich immer mehr in die Startelf zu spielen und hat in den letzten Wochen vor der Pause super Partien gezeigt und sich definitiv festgespielt.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Ein richtiges Highlight-Event ist bisher nicht geplant. Allerdings haben wir ein Derby-Testspiel gegen den FV Leutershausen aus unserer Liga, welches wir aufgrund der Tatsache bestreiten können, dass wir bereits vor der Winterpause unser Rückspiel ausgetragen haben.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Die Spitzengruppe ist für uns mit zwölf Punkten Rückstand kein realistisches Ziel mehr. Natürlich wollen wir tabellarisch dennoch bestmöglich abschneiden und würden uns daher über den vierten Platz freuen. Primäres Ziel ist es jedoch in der Rückrunde konstanter und dominanter aufzutreten und eine gewisse Selbstverständlichkeit in unser Spiel zu bekommen.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Ich habe versucht so viele Spiele zu sehen wie möglich. Ich denke, man kann nur wirklich mitreden und diskutieren, wenn man sich informiert und das Geschehen möglichst unmittelbar verfolgt. Sportlich haben wir meiner Meinung nach eine tolle WM gesehen mit vielen interessanten Partien und Fußball auf sehr hohem Niveau, gerade auch von einigen vermeintlich „kleineren“ Nationen. Und natürlich war diese WM durch den Titelgewinn von Argentinien und Messi auch ein fußballhistorisches Ereignis.

Die Tatsache, dass die WM überhaupt in Katar stattgefunden hat, ist selbstverständlich ein Skandal und auch das Verhalten der FIFA im Vorfeld und während der WM ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Sicherlich sind die politischen Missstände in Katar zurecht thematisiert worden, das ganze Konstrukt „FIFA“ ist mir jedoch in der Berichterstattung noch viel zu gut weggekommen. Für mich ist seit dieser WM klar, dass man entweder die gesamte FIFA revolutionieren müsste (wozu mir jedoch die Fantasie fehlt) oder wie Dänemark es in Erwägung zieht, aus der FIFA austreten muss und einen neuen autarken Weltverband gründen sollte.