Die Spitzengruppe der Landesliga Süd rückt enger zusammen

– Foto: Daniel Wurbs

In der LOTTO-Landesliga Süd ist die Spitzengruppe am Wochenende enger zusammengerückt. In den direkten Duellen konnten der CFC Germania und Turbine Halle als Sieger vom Platz gehen.

Schon in der Hinrunde hatte der CFC Germania den SV Blau-Weiß Farnstädt besiegen können (2:0). Im zweiten Aufeinandertreffen dieser Saison wiederholten die Köthener am Freitagabend diesen Erfolg. Tobias Hippe erzielte den einzigen Treffer des Abends. So verpassten die Farnstädter den Sprung an die Spitze, stattdessen verkürzte der viertplatzierte CFC den Rückstand auf die Blau-Weißen auf drei Zähler.

2:0 geführt, 2:3 zurückgelegen und tief in der Nachspielzeit doch noch ausgeglichen. Die SG Blau-Weiß Brachstedt erlebte im Heimspiel gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz einen aufregenden Abend. Christian Kuka erzielte in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch den Treffer zum 3:3-Endstand. Tabellarisch hilft der Punkte dem Vorletzten allerdings wenig.

Vier Spiele, zehn Punkte: Mit einem 6:2-Erfolg beim TSV Blau-Weiß Brehna hat der SV Edelweiß Arnstedt seinen starken Start ins neue Jahr am Sonnabend bestätigt. Sechs Punkte beträgt bereits der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Diesen belegen weiterhin die Brehnaer - und befinden sich somit in akuter Abstiegsgefahr.

Turbine Halle hat das Titelrennen der LOTTO-Landesliga Süd am Sonnabend wieder eingeheizt. Mit einem 3:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Reppichau eroberten die Felsenkicker Rang zwei - und stehen nun (bei einer Partie mehr) nur noch zwei Punkte hinter der Spitze. Herausragender Mann war dabei Moritz Alicke, der alle drei Treffer für Turbine erzielte.

Nach einer halben Stunde lag der TSV Rot-Weiß Zerbst bereits mit 3:1 in Führung, am Ende aber musste die Elf von Florian Sens die Heimreise am Samstag ohne Punkte antreten. Schon zur Pause egalisierten die Hausherren des 1. FC Zeitz zum 3:3. Nach einer bis dahin torlosen zweiten Hälfte traf Leon Devant in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Heimerfolg der Zeitzer.

In der Vorwoche hatte der SC Naumburg mit einem 7:1-Kantersieg über Brachstedt für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag ging das Team von Martin Pastuschek aber wieder leer aus. 0:4 hieß es am Ende beim TSV Leuna um Doppelpacker Oskar Zorn. Die Naumburger bleiben damit knapp über dem Strich, die Leunaer festigen ihren Platz im oberen Mittelfeld.

Mehr als 500 Zuschauer hatten in der Hinrunde ein intensives Derby gesehen, in dem sich der VfB Gräfenhainichen in letzter Sekunde mit 4:3 gegen Rot-Weiß Kemberg durchsetzen konnte. Immerhin 330 Zuschauer fanden am Sonntag den Weg nach Kemberg - und sahen dort erneut einen Gräfenhainicher Erfolg. Marvin Römling und Tim Hopfe erzielten in einem spannenden, aber chancenarmen Derby die Tore.