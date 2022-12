Die Spitze verdichtet sich Fehlender Mut und mangelnde Qualität

Schöneiche muss sich mit einem Punkt begnügen, Ahrensfelde holt drei, Werder und Sachsenhausen pausieren - und der Oranienburger FC robbt sich vorm 2. Advent an die Podestplätze heran.

„Wir haben zwar aufs zweite Tor gespielt“, aber die Eingaben nicht vollendet, bedauert Trainer Marco Schreck von Frankonia Wernsdorf. Seine Elf unterlag trotz großen Kampf in der ersten Halbzeit dem Oranienburger FC mit 1:4. In dieser Phase der zweiten Halbzeit lag der Ausgleich in der Luft. Doch: „Der OFC ist zu gut, um solche Fehler von uns nicht zu bestrafen.“ Der drei Minuten zuvor eingewechselte Deeko kam mit einer feinen technisch/athletischen Leistung am 16er zum Schuss und traf gegen Rico Prominski ins kurze Eck. Dass der Oranienburger vermutlich im Advent nicht mehr eingesetzt werden kann, liegt an seiner unbeherrschten Aktion auf Höhe Mittellinie. Mehr zum 13. Spieltag steht hier.