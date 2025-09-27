Heddesheim (schwarz) hat sich zurückgemeldet im Aufstiegskampf. – Foto: Rainer Jacksch

Die Spitze rückt zusammen Verbandsliga +++ Den Ersten trennen lediglich drei Punkte vom Achten Verlinkte Inhalte Verbandsliga SV Waldhof II VfB Eppingen SG Kirchheim Mühlhausen + 12 weitere

Spieltag acht ist Geschichte und damit mehr als ein Viertel der Saison. Mittlerweile hat jedes Team mindestens einmal verloren und die Spitze ist ganz eng zusammengerückt. Verantwortlich dafür ist der 2:1-Sieg des FV Fortuna Heddesheim gegen den 1.FC Mühlhausen.

Der FCM bleibt Spitzenreiter, nur mit einem ganz minimalen Vorsprung auf GU-Türk. SV Pforzheim. Die mehr geschossenen Tore geben bei jeweils 18 Punkten und einer Tordifferenz von Plus zwölf den Ausschlag für die Kretz-Elf. Direkt dahinter lauert der VfB Eppingen auf Rang drei. Das Besondere bei den Fachwerkstädtern: Sie haben nahezu die komplette erste Hälfte der Tabelle bereits als Gegner hinter sich. Das lässt für den weiteren Herbst darauf schließen, dass Eppingen womöglich bald von der Spitze grüßen wird.

Aber auch die vor der Runde hoch gehandelten Mitfavoriten aus Heddesheim und Bruchsal kommen immer besser ins Laufen. Während Heddesheim Mühlhausen geschlagen hat, setzte sich Bruchsal mit 3:1 gegen den FC Zuzenhausen durch und befindet sich nun in Lauerstellung. Außerdem gehören der FC-Astoria Walldorf II und die TSG Weinheim zur siebenköpfingen Spitzengruppe. Dort hinein stoßen kann noch der SV Waldhof Mannheim II, wenn er seine Nacholpartie am Dienstagabend beim VfB Bretten für sich entscheiden sollte. Hinter den allgemeinen Erwartungen zurück liegt der FC Zuzenhausen. Der Absteiger ist derzeit Dreizehnter und hat die Topteams bereits deutlich enteilen lassen. Vorerst geht es darum in die Punkte zu kommen, um sich zügig in Richtung Tabellenmittelfeld verabschieden zu können.