Die Spitze marschiert und am Strich werden die Plätze getauscht

Wiesendangen unterliegt Leader Veltheim mit 1:3. – Foto: Ramon Fritschi

Der Fussballmonat Mai bringt in vielen Ligen dieser Welt erste Entscheidungen und Titel mit sich. Auch in der 2. Liga Gruppe 2 nähern wir uns langsam dem Saison-Endspurt. Die 19. Runde wurde mit folgenden Resultaten absolviert: Brüttisellen gewinnt gegen Embrach 6:1, Wiesendangen unterliegt Veltheim 1:3, Seuzach besiegt Greifensee 4:0, Seen und Bassersdorf trennen sich 1:1, Töss verliert gegen Herrliberg 0:2 und Glattbrugg schlägt Gossau ZH 2:0.