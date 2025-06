Die Spitze gibt sich keine Blösse - Glattbrugg fällt unter den Strich

Der Mai endet und der Juni startet. Dazwischen wurde noch fleissig Fussball gespielt, mit folgenden Resultaten: Töss und Embrach spielen 1:1, Wiesendangen schlägt Thayngen 6:1, Veltheim bezwingt Gossau ZH 2:1, Seen gewinnt gegen Glattbrugg 3:0, Seuzach besiegt Bassersdorf 2:1 und Herrliberg siegt in Greifensee 3:1.

Die Tössemer beenden indes ihre Niederlagen-Serie (zuletzt 8 Spiele ohne Sieg) und holen sich den sechsten Saisonpunkt. Trotzdem verbleibt man auf dem letzten Rang. Halbes Dutzend fürs Heimteam Der FC Wiesendangen wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt musste man beim 0:7 in Herrliberg schwer untendurch. Da kam der FC Thayngen , als Vorletzter der Liga, gerade zur richtigen Zeit. Das Hinspiel ging allerdings nur mit 2:1 an den FCW.

Denis Bagnato in der 12. Minute und Fidan Surlici kurz vor der Pause sorgten bereits im ersten Durchgang dafür, dass die Serie der Heim-Ungeschlagenheit anhalten sollte. Der Ehrentreffer für Gossau ZH in der Nachspielzeit (93.) kam zu spät, um die Partie nochmals spannend zu machen. Getroffen hatte Debütant Giovanni Devito, nachdem er in der 80. Minute erstmals für Gossaus Fanionteam eingewechselt worden war.

Veltheim erfüllt seine Pflicht und bleibt an Leader Seuzach dran. Die Gossauer verbleiben auf dem 8. Zwischenrang.

Big Points für Seen

Kapitales Strichduell in Seen: Mit dem FC Phönix Seen und dem FC Glattbrugg trafen zwei Team aufeinander, die beide noch in akuter Abstiegsgefahr schweben. Die Gäste aus Glattbrugg dabei noch ein bisschen mehr, sie hatten aber die Chance, mit einem Auswärts-Erfolg auch Seen wieder massiv in den Abstiegsstrudel mit reinzuziehen. Andererseits bot sich dem Heimteam die Möglichkeit, mit einem Sieg einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt zu machen.

Die Gastgeber machten den Schritt, gewannen 3:0 und distanzierten Glattbrugg vorerst auf sechs Punkte. Auf Seiten des Heimteams trafen Ricardo Almeida und Tobias Von Arx noch vor der Pause, sowie Andrea Callà in der zweiten Hälfte. Für die Gäste ging die aktuelle Talfahrt aufgrund des Embracher Punktgewinns in Töss weiter und man rutschte unter den Strich.

Tabellenführung verteidigt

Leader FC Seuzach empfing den formstarken und in der Rückrunde noch unbesiegten FC Bassersdorf. Gelingt es den Gästen, nach dem Erfolg gegen Veltheim den nächsten Tabellenführer zu stürzen?

Bereits nach zwei Minuten ging Bassersdorf durch Christian Hueber in Führung. Noch vor der Pause konnte der Tabellenführer die Partie ausgleichen. Mit seinem 17. Saisontor traf Patrice Eigenheer zum 1:1. Nach der Pause kam das Heimteam besser aus der Kabine und drehte durch Marc Vögeli in der 57. Minute die Partie zu seinen Gunsten. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Seuzach bleibt an der Spitze und fügt Bassersdorf die erste Rückrunden-Niederlage zu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Mathea (@fupa_journi_zh2ligagr2)

Herrliberg bleibt dran

Mit dem FC Herrliberg und dem FC Greifensee trafen zwei Teams aufeinander, die aktuell in ihren Positionen in Lauerstellung liegen. Auf der einen Seite die Herrliberger, die weiterhin um den Aufstieg mitspielen und auf Punktverluste des Duos Seuzach/Veltheim hoffen. Auf der anderen Seite der FCG, der sich langsam an die Top Fünf der Liga herangepirscht hat und sogar noch den 4. Rang im Visier hat. Aber das Heimteam hat in dieser Saison auf eigenem Grund noch keine Niederlage einstecken müssen.

Das sollte auch so bleiben. In der ersten Halbzeit traf Carlo Gamboni zur Führung für Herrliberg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ian Lustgarten in der 72. Minute auf 2:0. Greifensee reagierte unmittelbar und traf eine Minute später zum Anschluss. Den Schlusspunkt setzte aber erneut Abwehrspieler Gamboni mit seinem 7. Treffer im 8. Spiel.

Mit dem Sieg bleibt auch Herrliberg auf Kurs und im Aufstiegsrennen. Greifensee - erst mit der vierten Auswärts-Niederlage - steht weiter auf dem 6. Rang.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich