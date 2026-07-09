Die Spielpläne sind da! Duelle der Landesliga und Landesklassen stehen von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Schwalm

Die Sommerpause hat gefühlt gerade erst begonnen, doch der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sorgt direkt für die nötige Vorfreude: Die Spielpläne für die Landesliga (Sachsenliga) und die drei Landesklassen (Nord, Ost, West) sind offiziell!

Am Wochenende vom 14. bis 16. August 2026 rollt im Freistaat endlich wieder das Leder. Und der Rahmenterminplan meint es gut mit uns: Sowohl im Oberhaus als auch in der Landesklasse Ost starten wir mit absoluten Flutlicht-Highlights am Freitagabend in die neue Saison 2026/2027! Hier ist der komplette, packende Überblick zum 1. Spieltag aller vier Ligen:

🏆 Sachsenliga: Flutlicht-Auftakt in Taucha & Traditionsduell in Dresden Die neue Saison der Landesliga wird am Freitagabend, den 14. August, standesgemäß unter Flutlicht eröffnet. Die SG Taucha 99 bittet die Oberliga-Reserve des SC Freital zum ersten Tanz. Am Samstag wartet direkt ein echter Traditionskracher auf die Fans, wenn der Dresdner SC 1898 den Oberliga-Absteiger FC Grimma empfängt. Auch die Aufsteiger haben knackige Aufgaben vor der Brust: Markkleeberg bittet Tapfer Leipzig zum Tanz, während Schöneck den SSV Markranstädt fordert. Fr., 14.08.26 (19:30 Uhr): SG Taucha 99 – SC Freital II