 2026-07-09T07:06:32.265Z

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Die Spielpläne sind da! Duelle der Landesliga und Landesklassen stehen

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Torsten Schwalm

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Markranstädt

Die Sommerpause hat gefühlt gerade erst begonnen, doch der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sorgt direkt für die nötige Vorfreude: Die Spielpläne für die Landesliga (Sachsenliga) und die drei Landesklassen (Nord, Ost, West) sind offiziell!

Am Wochenende vom 14. bis 16. August 2026 rollt im Freistaat endlich wieder das Leder. Und der Rahmenterminplan meint es gut mit uns: Sowohl im Oberhaus als auch in der Landesklasse Ost starten wir mit absoluten Flutlicht-Highlights am Freitagabend in die neue Saison 2026/2027!

Hier ist der komplette, packende Überblick zum 1. Spieltag aller vier Ligen:

🏆 Sachsenliga: Flutlicht-Auftakt in Taucha & Traditionsduell in Dresden

Die neue Saison der Landesliga wird am Freitagabend, den 14. August, standesgemäß unter Flutlicht eröffnet. Die SG Taucha 99 bittet die Oberliga-Reserve des SC Freital zum ersten Tanz. Am Samstag wartet direkt ein echter Traditionskracher auf die Fans, wenn der Dresdner SC 1898 den Oberliga-Absteiger FC Grimma empfängt. Auch die Aufsteiger haben knackige Aufgaben vor der Brust: Markkleeberg bittet Tapfer Leipzig zum Tanz, während Schöneck den SSV Markranstädt fordert.

  • Fr., 14.08.26 (19:30 Uhr): SG Taucha 99 – SC Freital II

  • Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): Kickers 94 Markkleeberg – SV Tapfer 06 Leipzig

  • Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): SC Borea Dresden – BSG Stahl Riesa

  • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Dresdner SC 1898 – FC Grimma

  • So., 16.08.26 (14:00 Uhr): Reichenbacher FC – FC Oberlausitz Neugersdorf

  • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SG Handwerk Rabenstein – FV Dresden 06 Laubegast

  • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FSV 1990 Neusalza-Spremberg – Bischofswerdaer FV 08

  • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): VfB Schöneck 1912 – SSV Markranstädt

    • 🧭 Landesklasse Nord: Volles Programm am Samstagnachmittag

    Im Norden wird nicht lange gefackelt: Gleich fünf Partien steigen zeitgleich am Samstagnachmittag. Unter anderem kommt es zum spannenden Duell der beiden traditionsreichen Clubs aus Liebertwolkwitz und Eutritzsch. Am Sonntag zieht die Staffel direkt nach, wenn die Regionalliga-Reserve von Chemie Leipzig bei Fortuna Chemnitz gastiert und Aufsteiger Rotation Leipzig den SC Hartenfels Torgau empfängt.

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): VfB Zwenkau 02 – Radefelder SV 90

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Panitzsch/Borsdorf 1920 – SG Motor Wilsdruff

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): ATSV Frisch Auf Wurzen – SV Naunhof 1920

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Großenhainer FV 90 – SV Lindenau 1848

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Liebertwolkwitz – SV Lipsia Eutritzsch

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): VfB Fortuna Chemnitz – BSG Chemie Leipzig II

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): HFC Colditz – Leipziger SC 1901

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SG Rotation Leipzig – SC Hartenfels Torgau 04

    🧭 Landesklasse Ost: Heißer Freitagabend für den Aufsteiger

    Ein echtes Highlight wartet in der Ost-Staffel am Freitagabend: Aufsteiger FSG Wacker 90 Dresden-Leuben feiert sein Debüt ausgerechnet mit einem Heimspiel gegen den großen Namen und Sachsenliga-Absteiger VfL Pirna-Copitz 07 ! Am Samstag folgt unter anderem das packende Lausitz-Derby zwischen Weißwasser und Niesky.

    • Fr., 14.08.26 (19:00 Uhr): FSG Wacker 90 Dresden-Leuben – VfL Pirna-Copitz 07

    • Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): Radebeuler BC 08 – SG Dresden Striesen

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Bischofswerdaer FV 08 II – FSV Oderwitz 02

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Heidenauer SV – SV Chemie Dohna

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): VfB Weißwasser 1909 – FV Eintracht Niesky

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Radeberger SV – Hoyerswerdaer FC

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Aufbau Deutschbaselitz – SG Weixdorf

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Wesenitztal – Post SV Dresden

    🧭 Landesklasse West: Knallharte Erzgebirgs-Duelle zum Auftakt

    In der West-Staffel wird der Sonntag zum absoluten Pflichttermin für alle Amateurfußball-Fans. Nach den beiden Samstags-Partien in Freiberg und Thalheim rollt am Sonntag auf sechs Plätzen gleichzeitig der Ball. Besonders im Fokus: Das heiße Duell zwischen Aufsteiger SV Neudorf und der Landesliga-erfahrenen Truppe aus Marienberg sowie das traditionsreiche Match bei Lok Zwickau gegen Reichenbrand.

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): BSC Freiberg – SV Merkur 06 Oelsnitz

    • Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Tanne Thalheim – Oberlungwitzer SV

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): TV Oberfrohna – SC Syrau

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FC Stollberg – TSV IFA Chemnitz

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): ESV Lokomotive Zwickau – SV Eiche Reichenbrand

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Blau-Gelb Mülsen – VfB Annaberg 09

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Neudorf/Erzgebirge – FSV Motor Marienberg

    • So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FSV Treuen 1992 – SSV Fortschritt Lichtenstein


      An alle Vereinsverwalter: Die Spielpläne werden nun schrittweise in die FuPa-Datenbank eingepflegt. Schaut nach, ob eure Kader bereit sind und tragt rechtzeitig eure Testspiele ein, damit eure Vorbereitung lückenlos getrackt werden kann!