Die Spielpläne sind da! Duelle der Landesliga und Landesklassen stehen

Die Sommerpause hat gefühlt gerade erst begonnen, doch der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sorgt direkt für die nötige Vorfreude: Die Spielpläne für die Landesliga (Sachsenliga) und die drei Landesklassen (Nord, Ost, West) sind offiziell!
Am Wochenende vom 14. bis 16. August 2026 rollt im Freistaat endlich wieder das Leder. Und der Rahmenterminplan meint es gut mit uns: Sowohl im Oberhaus als auch in der Landesklasse Ost starten wir mit absoluten Flutlicht-Highlights am Freitagabend in die neue Saison 2026/2027!
Hier ist der komplette, packende Überblick zum 1. Spieltag aller vier Ligen:
Die neue Saison der Landesliga wird am Freitagabend, den 14. August, standesgemäß unter Flutlicht eröffnet. Die SG Taucha 99 bittet die Oberliga-Reserve des SC Freital zum ersten Tanz. Am Samstag wartet direkt ein echter Traditionskracher auf die Fans, wenn der Dresdner SC 1898 den Oberliga-Absteiger FC Grimma empfängt. Auch die Aufsteiger haben knackige Aufgaben vor der Brust: Markkleeberg bittet Tapfer Leipzig zum Tanz, während Schöneck den SSV Markranstädt fordert.
Fr., 14.08.26 (19:30 Uhr): SG Taucha 99 – SC Freital II
Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): Kickers 94 Markkleeberg – SV Tapfer 06 Leipzig
Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): SC Borea Dresden – BSG Stahl Riesa
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Dresdner SC 1898 – FC Grimma
So., 16.08.26 (14:00 Uhr): Reichenbacher FC – FC Oberlausitz Neugersdorf
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SG Handwerk Rabenstein – FV Dresden 06 Laubegast
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FSV 1990 Neusalza-Spremberg – Bischofswerdaer FV 08
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): VfB Schöneck 1912 – SSV Markranstädt
Im Norden wird nicht lange gefackelt: Gleich fünf Partien steigen zeitgleich am Samstagnachmittag. Unter anderem kommt es zum spannenden Duell der beiden traditionsreichen Clubs aus Liebertwolkwitz und Eutritzsch. Am Sonntag zieht die Staffel direkt nach, wenn die Regionalliga-Reserve von Chemie Leipzig bei Fortuna Chemnitz gastiert und Aufsteiger Rotation Leipzig den SC Hartenfels Torgau empfängt.
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): VfB Zwenkau 02 – Radefelder SV 90
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Panitzsch/Borsdorf 1920 – SG Motor Wilsdruff
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): ATSV Frisch Auf Wurzen – SV Naunhof 1920
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Großenhainer FV 90 – SV Lindenau 1848
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Liebertwolkwitz – SV Lipsia Eutritzsch
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): VfB Fortuna Chemnitz – BSG Chemie Leipzig II
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): HFC Colditz – Leipziger SC 1901
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SG Rotation Leipzig – SC Hartenfels Torgau 04
Ein echtes Highlight wartet in der Ost-Staffel am Freitagabend: Aufsteiger FSG Wacker 90 Dresden-Leuben feiert sein Debüt ausgerechnet mit einem Heimspiel gegen den großen Namen und Sachsenliga-Absteiger VfL Pirna-Copitz 07 ! Am Samstag folgt unter anderem das packende Lausitz-Derby zwischen Weißwasser und Niesky.
Fr., 14.08.26 (19:00 Uhr): FSG Wacker 90 Dresden-Leuben – VfL Pirna-Copitz 07
Sa., 15.08.26 (14:00 Uhr): Radebeuler BC 08 – SG Dresden Striesen
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Bischofswerdaer FV 08 II – FSV Oderwitz 02
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Heidenauer SV – SV Chemie Dohna
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): VfB Weißwasser 1909 – FV Eintracht Niesky
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): Radeberger SV – Hoyerswerdaer FC
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Aufbau Deutschbaselitz – SG Weixdorf
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Wesenitztal – Post SV Dresden
In der West-Staffel wird der Sonntag zum absoluten Pflichttermin für alle Amateurfußball-Fans. Nach den beiden Samstags-Partien in Freiberg und Thalheim rollt am Sonntag auf sechs Plätzen gleichzeitig der Ball. Besonders im Fokus: Das heiße Duell zwischen Aufsteiger SV Neudorf und der Landesliga-erfahrenen Truppe aus Marienberg sowie das traditionsreiche Match bei Lok Zwickau gegen Reichenbrand.
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): BSC Freiberg – SV Merkur 06 Oelsnitz
Sa., 15.08.26 (15:00 Uhr): SV Tanne Thalheim – Oberlungwitzer SV
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): TV Oberfrohna – SC Syrau
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FC Stollberg – TSV IFA Chemnitz
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): ESV Lokomotive Zwickau – SV Eiche Reichenbrand
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Blau-Gelb Mülsen – VfB Annaberg 09
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): SV Neudorf/Erzgebirge – FSV Motor Marienberg
So., 16.08.26 (15:00 Uhr): FSV Treuen 1992 – SSV Fortschritt Lichtenstein
An alle Vereinsverwalter: Die Spielpläne werden nun schrittweise in die FuPa-Datenbank eingepflegt. Schaut nach, ob eure Kader bereit sind und tragt rechtzeitig eure Testspiele ein, damit eure Vorbereitung lückenlos getrackt werden kann!