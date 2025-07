"Die Spielgemeinschaft ist aufgehoben und besteht nicht mehr"

Damit endet eine Zusammenarbeit, die ursprünglich aus der Not heraus entstanden war und dem Traditionsverein aus Wernau in einer schwierigen Phase neue Impulse geben sollte. Nun wagt der Klub den Neustart – wieder auf eigenen Füßen.

Dank an Westcity und Kosta

Klaus Thon fand trotz der Trennung klare Worte des Dankes: „Wir haben letztes Jahr angefangen, wieder eine aktive Mannschaft zu melden. Ohne die Westcity United hätten wir es nicht geschafft. Deshalb nochmal mein Dank an Westcity und an Kosta.“

Der Zusammenschluss ermöglichte den Wernauer Sportfreunden nach Jahren ohne aktives Team die Rückkehr in den Ligabetrieb. Es war ein mutiger Schritt, der nicht ohne Reibung verlief – aber einer, der dem Verein zunächst die notwendige sportliche Basis verschaffte.

Ein Jahr zwischen Chaos und kleinen Wundern

„Die letzte Saison war spannend und zum Teil chaotisch“, bilanziert Thon offen. Sportlich war es ein Jahr voller Extreme: „Zweistellige Ergebnisse bei Niederlagen und in der Rückrunde auch unerwartete Siege.“

Was zunächst wie eine Saison zum Vergessen wirkte, bot in der Rückrunde zumindest punktuell Anlass zur Hoffnung. Trotz zweier Trainerwechsel und interner Schwierigkeiten im Team habe man sich durchgebissen: „In der Mannschaft gab es Unstimmigkeiten und wir mussten die letzten sieben Spiele noch über die Runden bringen. Das haben wir geschafft“, so Thon.

Zuversicht für die neue Saison

Trotz aller Herausforderungen blickt der 1. Vorstand der Wernauer Sportfreunde optimistisch nach vorn. Mit dem Ende der Spielgemeinschaft soll ein Neuanfang eingeläutet werden: „Wir schauen jetzt voller Zuversicht auf die neue Runde. Mit einem neuen Trainerteam und einigen neuen Spielern wollen wir wieder als Wernauer Sportfreunde was bewegen.“

Der Verein setzt künftig wieder auf Eigenständigkeit, neue Gesichter auf und neben dem Platz sowie ein klares Ziel: nach dem lehrreichen Intermezzo mit Westcity United als stabiler und selbstständiger Klub in die Zukunft zu gehen.