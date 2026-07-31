Die Spielerwechsel der C-Klasse Alzey-Worms Süd

Erfreulich: Der SV Rheingold Hamm nimmt wieder am Spielbetrieb teil. – Foto: Michael Wolff

WORMS (eip). In der C-Klasse Alzey-Worms Süd gibt es wieder einige Spielerwechsel zu vermelden. Erfreulich, dass sich mit dem TuS Offstein und Rheingold Hamm wieder zwei Traditionsvereine im Spielbetrieb zurückgemeldet haben. Neu im Kreis ist auch der FSV Oppenheim II aus Mainz-Bingen. Rheingold Hamm und TuS Monsheim II gelten als größte Favoriten auf den Meistertitel. Auch der TuS Weinsheim wird gehandelt. Direkt vom Aufstieg redet aber nur der FSV 03 Osthofen II.