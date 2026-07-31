Die Spielerwechsel der C-Klasse Alzey-Worms Süd

WORMS (eip). In der C-Klasse Alzey-Worms Süd gibt es wieder einige Spielerwechsel zu vermelden. Erfreulich, dass sich mit dem TuS Offstein und Rheingold Hamm wieder zwei Traditionsvereine im Spielbetrieb zurückgemeldet haben. Neu im Kreis ist auch der FSV Oppenheim II aus Mainz-Bingen. Rheingold Hamm und TuS Monsheim II gelten als größte Favoriten auf den Meistertitel. Auch der TuS Weinsheim wird gehandelt. Direkt vom Aufstieg redet aber nur der FSV 03 Osthofen II.
TSG Bechtheim
Zugänge: Ömer Aytas, Muhammed Firat (beide SG Westhofen/Gundheim/Abenheim), Berat Firat, Dogukan Kuscu (beide SV Guntersblum), Murat Firat, Yusuf Firat, Orhan Abdusmet (alle reaktiviert).
Abgänge: Julien Rausch (SV Leiselheim).
Trainer: Saban Firat (wie zuletzt).
Saisonziel: Gutes oberes Mittelfeld.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
SV Rheingold 08 Hamm
Zugänge: Daniel Bleß, Andreas Busch, Lukas Erhardt, Milan Engelhardt, Ken Hofmann, Hannes Köhler, Mathias Lorentz, Kevin Ruff, Jannik Scheufele, Lukas Schwilling, Kimi Seibel, Luc von Wallersbrunn, Tom von Wallersbrunn (SG Altrhein Hamm/Eich), Lasse Blum, David Machetanz (SV Gimbsheim), Malik Haitham Mabrouk, Florian Reich (beide SG Westhofen/Gundheim/Abenheim), Phillipp Muth (VfR Alsheim), Paul Neumann (Olympia Biebesheim), Robin Ruffini, Marcel Seibel (beide TuS Neuhausen), Patrick Schwarz (Nibelungen Worms), Aaron Ehrhardt (SG Altrhein JFV), Leon Berg, Kamil Gebauer, Sebastian Handrick, Kevin Hayes, Sven Mager, Fabian Pollatzk, Elias Rehn (alle reaktiviert).
Abgänge: Keine da Neugründung.
Trainer: Ken Hofmann.
Saisonziel: Den Verein wieder dauerhaft im Spielbetrieb etablieren. Spaß am Fußball haben.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Weinsheim, TuS Monsheim II.
SV Leiselheim II
Zugänge: Kevin Böß (SG Blau-Weiß Worms/Pfiffligheim II), Marvin Müller, Leon Ries, Maximilian Seibert (alle TuS Hochheim), Mehmet Osmanoglou, Nantir Tzemil Oglou (beide Ataspor Worms), Julien Rausch (TSG Bechtheim).
Abgänge: Joyal Mines (Laufbahn beendet).
Trainer: Pascal Schuster.
Saisonziel: Obere Tabellenhälfte.
Meisterschaftsfavoriten: FSV Oppenheim II.
TuS Monsheim II
Zugänge: Lukas Gabel (SV Horchheim), Robin Pühler (TuS Neuhausen), Cedric Görgner (eigene 1. Mannschaft).
Abgänge: Lukas Göb (Laufbahn beendet), Tim Heide (eigene 1. Mannschaft).
Trainer: Sascha Emmert (wie bisher).
Saisonziel: Punkteschnitt verbessern. Top 4.
Meisterschaftsfavoriten: Rheingold Hamm.
TuS Offstein
Zugänge: Florian Adelmann (SV Horchheim), Kevin Embach, Marvin Embach (beide Normannia Pfiffligheim), Matteo Siebert (TuS Monsheim), Rafael David Antz, Tom Alexander Carstensen, Bastian Eberhard, Ben Yannie Graf, Niklas Hugel, Theodor Friedrich Klink, Jakob Maximilian Storf, Moritz Wetzel (alle JSG Wonnegau), Valentin Bohn, Max Fruth, Moritz Funk, Niklas Geeb, Michael Graf, Andreas Hugel, Tim Kalthoff, Philipp Nickisch, Brandon Sander, Daniel Schröhoff, Lukas Schröhoff, Florian Seelig, Marvin Jeffrey Walter (alle reaktiviert).
Abgänge: Keine da neue Mannschaft.
Trainer: Mandy Walter Embach.
Saisonziel: Gute Runde spielen.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
FSV Oppenheim II
Zugänge: Niclas Bingenheimer, Noah Peradovic, Constantin Stein (alle SV Guntersblum).
Abgänge: Luca Hoffmann (SG Rhein-Selz), Till Kissinger (VfL Gundersheim).
Trainer: Sascha Schwarz.
Saisonziel: Obere Tabellenhälfte.
Meisterschaftsfavoriten: Rheingold Hamm.
FSV 03 Osthofen II
Zugänge: Lenny Kröhler, Leon Schlenker (beide eigene Jugend).
Abgänge: Davis Idahosa (unbekannt).
Trainer: Necat Akgün und Tim Renoth.
Saisonziel: Aufstieg und Zusammenhalt der Mannschaft.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Weinsheim, TuS Monsheim II.
TuS Weinsheim
Zugänge: Keine.
Abgänge: Emil Barzal (TuS Hochheim), Christian Dietrich (SV Horchheim), Krystof Gerlicki (Polen), Maurice Proß (FSV 03 Osthofen).
Trainer: Torsten Lottermann (wie bisher).
Saisonziel: Neuaufbau.
Meisterschaftsfavoriten: Rheingold Hamm.
SG 1862/1923 Westhofen/Gundheim/Abenheim II
Zugänge: Luca Tiemann (VfL Gundersheim).
Abgänge: Malik Mabrouk, Nico Seibel (beide Rheingold Hamm), Luca Schröder (FSV 03 Osthofen), Marcel Schäfer (Laufbahn beendet).
Trainer: Rainer Steuerwald (wie bisher).
Saisonziel: Spaß haben.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Offstein, Rheingold Hamm.
SG Wiesoppenheim/Heppenheim II
Zugänge: Fabian Geeb, Fabian Hammerstein, Nils Jansen, Mamoudou Kakoro, Deniz Sirimsi, Maximilian Weinl, Jonathan Zinser (alle eigene Jugend).
Abgänge: Nils Bittmann, Arthur Jerchel (pausieren beide).
Trainer: Stefan Wieland und Sven Adam (wie bisher).
Saisonziel: Saison abschließen.
Meisterschaftsfavoriten: Rheingold Hamm.
SG Blau-Weiß Worms/Pfiffligheim II
Zugänge: David Andres (Azadi Worms), Marian Baltes (VfL Fürfeld), Christoph Büttler (SV Ruchheim), Deyan Kerber (ohne Verein), Mathias Spohn (eigene Jugend).
Abgänge: Emre Demirci, Brian Denton, Pablo Lozano (alle TuS Hochheim).
Trainer: Bernd Roth (wie bisher).
Saisonziel: Mittelfeldplatz.
Meisterschaftsfavoriten: Rheingold Hamm, TuS Monsheim II.
FC Azadi Worms
Zugänge: Aras Abay, Mohamed Ali, Esen Cakir, Jan Hag Sinan, Armend Kastrati, Ali Mustafa, Idris Mustafa (alle Kickers Worms), Heval Haji (TuS Hochheim), Ahmad Othoman (Nibelungen Worms), Abdulbaki Tan (FSV 03 Osthofen), Ahmet Tan (Fichte Bechenheim), Deniz Gedik, Bassel Khaltu (beide ohne Verein).
Abgänge: David Andres (SG Blau-Weiß Worms/Pfiffligheim II), Clifford Holmok (Nibelungen Worms), Mirco Müller, Onur Saklican (beide Kickers Worms), Alpay Tefik Oglou (FT/Alemannia Worms), Patrick Wolf (TSV Flörsheim-Dalsheim).
Trainer: Tanzer Duran (wie bisher).
Saisonziel: Top 5.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.