Die Spielertransfers der C-Klasse Alzey-Worms Nord

Der TuS Framersheim II ist der große Favorit. – Foto: Leon Schwarz

ALZEY (eip). In der C-Klasse Alzey-Worms Nord gibt es zur neuen Saison wieder Bewegung auf dem Transfermarkt. Besonders gespannt ist man auf die neuen Mannschaften von außerhalb des Kreises Alzey-Worms. Der TSV Saulheim und der FSV Saulheim III aus dem Kreis Mainz-Bingen und die SG Gauersheim/Stetten II aus dem Donnersberg-Kreis. Als großer Meisterschaftsfavorit gilt der TuS Framersheim II. Auch die SG Rheinhessische Schweiz II wird öfter genannt. Den Aufstieg zum Ziel haben aber nur die beiden Saulheimer Vereine angegeben.