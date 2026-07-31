Die Spielertransfers der C-Klasse Alzey-Worms Nord

ALZEY (eip). In der C-Klasse Alzey-Worms Nord gibt es zur neuen Saison wieder Bewegung auf dem Transfermarkt. Besonders gespannt ist man auf die neuen Mannschaften von außerhalb des Kreises Alzey-Worms. Der TSV Saulheim und der FSV Saulheim III aus dem Kreis Mainz-Bingen und die SG Gauersheim/Stetten II aus dem Donnersberg-Kreis. Als großer Meisterschaftsfavorit gilt der TuS Framersheim II. Auch die SG Rheinhessische Schweiz II wird öfter genannt. Den Aufstieg zum Ziel haben aber nur die beiden Saulheimer Vereine angegeben.
SG RWO Alzey/Lonsheim II
Zugänge: Oguz Akcesme, Maxamed Salad (beide SV Horchheim), Jeff Bernhard (SpVgg Seligenstadt), Igor Grosu, Hasan Ali Serdar (beide Olympia Lorsch), Luan Jacobi, Luis Jacobi (beide SG Armsheim/Flonheim), Habib Nurshaba (SG Dautenheim/Eppelsheim), Nikita Tribus (VfL Gundersheim), Jens Brödel, Niklas Glatz, Lyam Heykena (alle eigene Jugend).
Abgänge: Baran Adsay (TSV Gau-Odernheim), Moslem Azimi, Ömer Cekic, Niclas Müller (alle TuS Gau-Heppenheim), Justin Groß (Fichte Bechenheim), Mika Ruben Muskopf (SV Heimbach), Sait Yalkin (TuS Wörrstadt).
Trainer: Thorsten Hornig (wie bisher).
Saisonziel: Mittelfeld.
Meisterschaftsfavoriten: SG Stetten/Gauersheim II.
SG Armsheim/Flonheim II
Zugänge: Keine.
Abgänge: Felix Dobras (SG Gensingen/Grolsheim), Luan Jacobi, Luis Jacobi (beide SG RWO Alzey/Lonsheim).
Trainer: Dominik Becker (wie bisher).
Saisonziel: Spaß am Sport.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Framersheim II.
VSV Fichte Bechenheim
Zugänge: Justin Groß (SG RWO Alzey/Lonsheim), Christian Gumpert, Christian Schwarz (beide SG Mauchenheim/Freimersheim).
Abgänge: Jan Antweiler (SpVgg Gauersheim), Manuel Lahr, Philipp Schmitt (beide TuS Bolanden), Ahmet Tan (Azadi Worms).
Trainer: Cihangir Kavrak.
Saisonziel: Unter die ersten 5.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Framersheim II.
SG Dautenheim/Eppelsheim II
Zugänge: Javid Asgari (TuS Framersheim), Lucas Dos Santos, Daniel Ritzheim (beide FC Marnheim), Marcel Schölch, Jan Wouda (beide TSG Gau-Odernheim), Daniel Stielow, Sascha Wolf (beide ohne Verein).
Abgänge: Habib Nurshaba (SG RWO Alzey/Lonsheim), Sebastian Russbach (TuS Dorn-Dürkheim), Carl Oumba (unbekannt).
Trainer: Roberto Brandi.
Saisonziel: Besser als letzte Saison abschneiden.
Meisterschaftsfavoriten: SG Rheinhessische Schweiz II.
TuS Framersheim II
Zugänge: Sebastian Amaya (C.R.E.U. Höchst), Baptiste Castex (SV Gimbsheim), Tim Bechtolsheimer, Julian Lerch (beide reaktiviert), Rouven Oehrlein (eigene Jugend).
Abgänge: Javid Asgari (SG Dautenheim/Eppelsheim), Jonas Walz (TuS Wörrstadt).
Trainer: Philipp Rittersbach.
Saisonziel: Oben mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: SG Rheinhessische Schweiz II.
SG Mauchenheim/Freimersheim II
Zugänge: Sebastian Dix (ohne Verein), Elias Stabel (reaktiviert).
Abgänge: Christian Gumpert, Christian Schwarz (beide Fichte Bechenheim).
Trainer: Jannik Arm (wie bisher).
Saisonziel: Oben mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Framersheim II.
SG Rheinhessische Schweiz Nieder-Wiesen II
Zugänge: Mark Kortaschow (SG Dautenheim/Eppelsheim), Kevin Wick (TSG Drais).
Abgänge: Kaan Güngördü (TuS Dannenfels).
Trainer: Oliver Walther.
Saisonziel: Lange oben mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Framersheim II.
FSV Saulheim III
Zugänge: Keine da neue Mannschaft.
Abgänge: Keine da neue Mannschaft.
Trainer: Nico Weyl.
Saisonziel: Aufstieg.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
TSV Saulheim
Zugänge: Muhammed Demir, Emre Özer, Talha Sahan, Enes Sari (alle Barbaros Mainz).
Abgänge: Eren Bagli (Suryoye Worms), Muhammed Tahsin Bora (SpVgg Essenheim), Samet Kara (FSC Ingelheim).
Trainer: Metin Yilmaz.
Saisonziel: Aufstieg.
Meisterschaftsfavoriten: FSV Saulheim III.
SG Gauersheim/Stetten II
Zugänge: Max Ornig (TuS Bockenheim).
Abgänge: Christopher Bridgewater, Patrick Ruth, Kastriot Zushi (alle TuS Olsbrücken).
Trainer: Niels Baum und Marcel Fürnkranz.
Saisonziel: Vorne mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
TG Wallertheim
Zugänge: Tobias Riemer (TV Sulzheim), Patrick Schaub, Lukas Weinsheimer (beide ohne Verein).
Abgänge: Joshua Haag (SpVgg Igstadt), Luca Winter (unbekannt).
Trainer: Lars Schilling.
Saisonziel: Spaß am Fußball. Spielbetrieb am Leben halten und nach Möglichkeit ausbauen.
Meisterschaftsfavoriten: SG RWO Alzey/Lonsheim II.