Die Spielernoten für die Spieler des KFC Uerdingen in Sonsbeck

Der KFC Uerdingen musste sich im Auswärtsspiel gegen den SV Sonsbeck mit einem 2:2 begnügen. Nach einem durchwachsenen Auftritt zeigte die Mannschaft Licht und Schatten: Während Etienne-Noel Reck mit seinem Treffer und Alexander Lipinski mit einigen Offensivanteilen zu den auffälligsten Akteuren gehörten, unterliefen in der Defensive einige Fehler, die Sonsbeck zum Torerfolg nutzte. Wie sich die KFC-Spieler insgesamt präsentierten, zeigen die Einzelbewertungen im Überblick.

Jonas Holzum Der Keeper parierte im Laufe des Spiels einige Male stark und bewahrte seine Mannschaft so vor weiteren Gegentreffern. Insgesamt eine solide Vorstellung, auch wenn er beim 1:1 nicht die beste Figur abgab – den Schuss hätte er durchaus halten können. Note: 3,0

Anthony Oscasindas



Ein gebrauchter Tag für den Verteidiger. Beim 1:1 ließ er sich im Duell mit SVS-Stürmer Keisers zu leicht abdrängen, was letztlich zum Ausgleich führte. Noch gravierender war jedoch das Foulspiel, das den Elfmeter zum 1:2 verursachte – eine völlig unnötige Aktion. Abgesehen davon ohne größere Fehler, aber längst nicht so stabil wie noch in der Vorwoche. Note: 4,5

Seongsun You



Der Abwehrmann zeigte über weite Strecken eine solide Vorstellung. Er warf sich in viele Zweikämpfe, zeigte oft einen starken Einsatz und gewann auch manchmal einen wichtigen Zweikampf. Zwar fehlten ihm die Glanzlichter, aber er präsentierte sich zuverlässig. Note: 3,0

Jan Bachmann



Ein ruhiger, unauffälliger Auftritt. Bachmann spielte weitestgehend sicher und machte keine entscheidenden Fehler. Offensiv trat er gar nicht in Erscheinung, doch defensiv erledigte er seine Aufgaben grundsolide. Note: 3,0

Kingsley Marcinek



Auf der rechten Abwehrseite wirkte Marcinek zwar bemüht, konnte jedoch nicht verhindern, dass viele gefährliche Aktionen der Sonsbecker über seine Seite liefen. Defensiv ist bei ihm noch Steigerungspotenzial erkennbar, dafür schaltete er sich öfter nach vorne ein als beispielsweise Bachmann. Insgesamt ordentlich, aber nicht frei von defensiven Schwächen. Note: 3,5





Mittelfeld

Yasin-Cemal Kaya



Kaya spielte solide, blieb jedoch in seinen Aktionen eher zurückhaltend. Eine unauffällige Vorstellung ohne größere Fehler, aber auch ohne echten Mehrwert. Note: 3,0

Ole Päffgen



Defensiv zuverlässig, in der Absicherung wachsam. Zeigte ähnlich wie Benslaiman eine eher unauffällige Vorstellung. Note: 3,0

Mohamed Yassin Benslaiman Benktib



Spielte heute im Vergleich zu letzter Woche deutlich zentraler. Weitgehend unauffällig. In den Zweikämpfen tat er sich gelegentlich schwer, ohne aber größere Fehler zu machen. Insgesamt eine unscheinbare, solide Partie. Note: 3,0

Batuhan Özden



Özden zeigte eine engagierte Leistung, ließ jedoch auch zwei sehr gute Chancen liegen. Im Offensivspiel fehlte ihm die nötige Zielstrebigkeit, wodurch er seinen Aufwand nicht in Zählbares umwandeln konnte. Trotzdem ein akzeptabler Auftritt. Note: 3,5

Alexander Lipinski



Lipinski war in beiden Toraktionen direkt oder indirekt beteiligt und zeigte sich als treibende Kraft nach vorne. Mit seinen Ideen leitete er einige Angriffe ein und brachte Schwung ins Offensivspiel. Allerdings leistet er sich weiterhin zu viele Ballverluste und agiert in manchen Szenen zu überhastet. Trotzdem einer der auffälligsten Akteure. Note: 2,5





Stürmer

Etienne-Noel Reck



Reck erzielte den wichtigen Treffer zum 2:2 und war in der Offensive stets präsent. Mit seinen Läufen und Offensivaktionen setzte er die Sonsbecker Abwehr mehrfach unter Druck. Auch wenn nicht jede Aktion gelang, gehörte er zu den stärksten KFC-Akteuren an diesem Nachmittag. Note: 2,5





Eingewechselte Spieler:





Ephraim Kalonji



Nach seiner Einwechslung in der 66. Minute war er sofort im Spiel. Mit einer präzisen Flanke auf den frei stehenden Lipinski hatte er maßgeblichen Anteil am Ausgleich zum 2:2. Darüber hinaus zeigte er in den wenigen Minuten weitere gute Ansätze und ließ sein Potenzial aufblitzen. Ein sehr gelungener Kurzeinsatz. Note: 2,0

Noah Tomson



Kam ebenfalls in der 66. Minute ins Spiel und half, die Offensive neu zu beleben. Spielte sicher, war an einigen guten Aktionen beteiligt und fügte sich ordentlich ein. Kein überragender, aber ein solider Auftritt. Note: 3,0

Dominik Burghard



Kam in der 82. Minute für Marcinek in die Partie. In der kurzen Einsatzzeit blieb er solide, ohne sich entscheidend hervorzutun. Note: /