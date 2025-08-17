Die Spielernoten des KFC Uerdingen gegen die SF Baumberg

Für die eins vor dem Komma hat es noch für keinen Spieler des KFC Uerdingen gereicht, nach Sicht der FuPa-Redaktion hat sich aber Anthony Oscansidas die beste Note verdient. Grundsätzlich herrscht nach dem ersten Auftritt noch viel Raum für Verbesserung. Hier sind die Noten in der Übersicht.

Hester zeigte eine souveräne Vorstellung und war auf der Linie jederzeit zur Stelle. Besonders zwei starke Paraden ragten heraus, die seine Mannschaft im Spiel hielten. Auch im Spielaufbau wirkte er sicherer als in den vergangenen Partien. Insgesamt musste er nicht allzu oft ernsthaft eingreifen, erfüllte seine Aufgaben aber zuverlässig. Note: 2,5

Anthony Oscasindas

In der Innenverteidigung präsentierte sich Oscasindas weitestgehend zweikampfstark und aufmerksam. Mit seiner Kopfballstärke klärte er zahlreiche Situationen und ließ sich kaum aus der Ruhe bringen. Fehlerfrei und sehr solide. Note: 2,0

Seongsun You

Auch You lieferte eine stabile Leistung in der Abwehr. Zusammen mit Oscasindas bildete er ein sicheres Zentrum, das den Gegner nur selten gefährlich werden ließ. Er spielte konzentriert und verlässlich, ohne große Schwächen zu zeigen. Note: 2,5

Jan Bachmann

Bachmann arbeitete auf der linken Seite diszipliniert, hatte aber in einigen Zweikämpfen Probleme und wirkte dabei nicht immer konsequent. Nach vorne konnte er nur wenige Impulse setzen, blieb daher eher unauffällig. Note: 3,0

Kingsley Marcinek

Auf der rechten Abwehrseite machte Marcinek seine Sache ordentlich, allerdings ohne besonders aufzufallen. Defensiv stand er sicher, doch nach vorne fehlten Ideen und Mut, um Akzente zu setzen. Note: 3,0

Mittelfeld

Dave Fotso Youmssi

Im Mittelfeld spielte er oft überhastet und leistete sich dadurch einige unnötige Ballverluste. Seine Unerfahrenheit war deutlich zu erkennen, auch wenn er sich bemühte, Präsenz zu zeigen. Insgesamt fehlte ihm die Ruhe am Ball. Note: 4,0

Ole Päffgen

Päffgen blieb unauffällig, machte aber defensiv einen soliden Job. Er suchte selten den Weg nach vorne und spielte eher auf Sicherheit. Fehlerfrei, aber ohne großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Note: 3,0

Mohamed Yassin Benslaiman Benktib

Benktib konnte im Offensivspiel kaum Wirkung entfalten. Viele seiner Dribblings liefen ins Leere, und auch in Überzahl gelang es ihm nicht, für echte Gefahr zu sorgen. Insgesamt eine schwache Vorstellung. Note: 4,0

Batuhan Özden

Özden vertrat Kaya auf der linken Seite und bereitete mit einer schönen Flanke das 1:1 vor. Darüber hinaus zeigte er einige gute Offensivaktionen, war jedoch in der Entscheidungsfindung nicht immer konsequent und ließ auch eine große Chance in der ersten Halbzeit liegen. Note: 2,5

Alexander Lipinski

Auf der rechten Seite gelang Lipinski zwar der ein oder andere gute Ansatz, doch insgesamt war sein Spiel zu fehleranfällig. Er wirkte in manchen Aktionen unkonzentriert und konnte so nur wenige gefährliche Situationen einleiten. Note: 3,0

Sturm

Etienne-Noel Reck

Reck erzielte den Ausgleich zum 1:1 und zeigte damit seine Torgefahr. Dennoch offenbarte er Schwächen in Ballannahme und Stellungsspiel. Dank seiner Kopfballstärke blieb er jedoch bei Flanken stets gefährlich. Note: 2,5