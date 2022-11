»Die spielen geilen Fußball«: Kickers zu stark für Hankofen 20. Spieltag - Samstag: "Dorfbuam" schlagen sich recht ordentlich, verlieren am Ende aber deutlich gegen das Top-Team aus Würzburg

Hankofen erwischte einen Auftakt nach Maß. Keine zehn Minuten waren gespielt, da hob Spielertrainer Tobias Beck das Leder mit viel Gefühl aus rund 25 Metern Torentfernung über den etwas zu weit vor seinen Kasten postieren Kickers-Keeper Marc Richter in den Winkel. Was für ein Start - und was für ein toller Treffer! Das spielte den Hausherren natürlich in die Karten, die nun mit einer Führung im Rücken auf Konter lauern konnten. Doch die Würzburger ließen sich nicht nervös machen, kontrollierten das Geschehen und bekamen ihre Chancen. Nach einer super Einzelleistung von Ivan Franjic, der auf der linke Seite gleich mehrere Hankofener stehen ließ, schob Dardan Karimani zum 1:1 ein (38.). Noch vor dem Seitenwechsel setzte der FWK nach und wurde belohnt. Benyas Solomon Junge-Abiol traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:2 und drehte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Partie (45+2). Im zweiten Abschnitt konnte Hankofen die Partie lange offen gestalten, erst zehn Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung. Keeper Sebastian Maier musste raus und legte Saliou Sané im Strafraum - Elfmeter! Der Gefoulte selbst verwandelte zum 1:3 (79.). Damit war die Messe gelesen, Würzburg gab sich aber noch nicht zufrieden und gab sich vor den vielen mitgereisten Anhängern weiter torhungrig. Felix Göttlicher und Maxi Zaiser stellten mit ihren Treffern den 1:5-Endstand her.So sah Hankofens Trainer Heribert Ketterl die Partie: "Wir haben eine super erste Hälfte gespielt. Der Knackpunkt war das 1:2 in der Nachspielzeit, das völlig unnötig war, weil wir eigentlich im Ballbesitz waren. Auch in der der zweiten Halbzeit haben wir es relativ gut gemacht, vor dem Elfmeter zum 1:3 schenken wir leider durch einen kapitalen Fehlpass den Ball her. Auch wenn es sich nach einem 1:5 komisch anhört, können wir mit der Leistung zufrieden sein. Man darf eben auch nicht vergessen: Die Kickers agieren auf höchstem Regionalliga-Niveau, wenn nicht höher. Die spielen geilen Fußball, das muss man auch mal neidlos anerkennen. Zudem eine sympathische Truppe. Was uns im Moment einfach ein wenig fehlt: Wir können vorne einfach nicht nachlegen."