Die Spiele der B-Klasse Alzey-Worms Süd Die Berichte der vergangenen 3 Wochen

ABENHEIM (eip). In der B-Klasse Alzey-Worms Süd entwickelte sich in den letzten Wochen ein Dreikampf zwischen dem FSV Abenheim, dem SV Leiselheim und Rhenania Rheindürkheim. Auch der SV Gimbsheim II hat noch Chancen oben mitzumischen.

VfL Gundersheim II – SV Leiselheim 2:3 (1:0). – Leiselheim hat einen knappen Sieg geholt. Doch für VfL-Trainer Fabian Lang war mehr drin. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Allerdings hat der Schiedsrichter die Partie unnötig kippen lassen.“ Gemeint ist damit die hitzige Schlussphase, wo VfL-Spieler Fabian Schmitt und Leiselheims Malke Önder die Rote Karte sahen (90.), sowie es Gelb-Rot für die beiden Gundersheimer Raphael Lang (88.) und Philipp Hahn (90.) gab. Hadi Ayache traf zweimal für die Heimelf (30., 61.). Jonas Selbert per Foulelfmeter im Nachschuss (48.), Dennis Gogel (56.) und Lars Krier (90.) waren für Leiselheim erfolgreich.



SG 1862 Gundheim/Westhofen II – SV Gimbsheim II 0:3 (0:1). – „Es war nicht das schönste Spiel. Gundheim/Westhofen hatte tief gestanden. Unsere Tore waren schön herausgespielt“, berichtete Gimbsheims Trainer Damir Schwind. Tuncay Karaoglu besorgte die Gästeführung (35.), die Thore Lohr mit zwei weiteren Buden veredelte (55., 75.).



SV Guntersblum II – TuS Weinsheim 2:4 (0:3). – Guntersblums Trainer Timm Bocian fühlte sich benachteiligt. „Es war ein sehr ruppiges Spiel. Weinsheim hatte aber viele Freiheiten beim Schiedsrichter. Aber wir hatten Weinsheim auch eingeladen, indem wir alle Tore verursacht hatten.“ Benjamin Bienefeld (5.) und Christian Dietrich (28., 33.) nahmen die Einladungen an. Dazu traf Pascal Baumann ins eigene Tor (64.). Für Guntersblum trafen Jan Kruse (50.) und Noah Gümüs (82.).



TuS Wiesoppenheim – TuS Hochheim 1:0 (0:0). – Der TuS Wiesoppenheim verabschiedet sich mit dieser Partie schon in die Winterpause. „Es war ein offener Schlagabtausch. Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel“, erklärte Wiesoppenheims Trainer Andreas Kuntz. Die Hochheimer verpassten diese Führung, als Luca Di Stefano per Handelfmeter an Wiesoppenheims Torhüter Luca Grab scheiterte (30.). Besser machten es die Gastgeber, für die Robyn Fischer zum 1:0 traf (79.).



FSV Abenheim – VfL Eppelsheim 2:2 (1:1). – „Das war ein sehr schlechtes Spiel. Ein Grottenkick meiner Mannschaft. Dazu haben wir noch dreimal nur Alu getroffen. Die zwei Wochen Pause haben unswohl nicht gut getan. Vielleicht war das ein Dämpfer zur rechten Zeit“, versuchte FSV-Trainer Frank Siedentopf dem Gekicke noch etwas Gutes abzugewinnen. Die 1:0-Führung durch Benjamin Schiek (25.) drehten Marian Boldea (28.) und Jan Wouda (47.) in eine Eppelsheimer Führung. Trotz der Ampelkarte für Abenheims Jens Reichel (75.) schafften die Gastgeber noch den Ausgleich durch Steffen Bärsch (83.).