Allgemeines
Die Spielabsagen am Wochenende: Neun überkreisliche Partien fallen aus

In fast allen überkreislichen Staffeln steht der letzte reguläre Spieltag des Jahres auf dem Programm.

Die Witterungsbedingungen lassen aber mehrfach keine Austragung mehr zu.

Diese überkreislichen Partien sind bislang abgesetzt (Stand Freitag, 16.30 Uhr):

Westfalenliga 1

SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen

Landesliga 2

USC Altenautal - SpVg Olpe

USC Altenautal - SV 04 Attendorn (am 7. Dezember)

Bezirksliga 3

SG Boke/Bentfeld - SC Borchen

SV GW Anreppen - SV Dringenberg

Bezirksliga 6

ASSV Letmathe - TuS Holzen-Sommerberg

Bezirksliga 7

RW Mastholte - SG Sendenhorst

SV Hilbeck - Viktoria Rietberg

Bezirksliga 9

FC 96 Recklinghausen - SG Herne 70

Sportfreunde Bulmke - SV Horst-Emscher

