Die Spielabsagen am Wochenende: 13 überkreisliche Partien fallen aus

Die Witterungsbedingungen lassen aber mehrfach keine Austragung mehr zu.
Diese überkreislichen Partien sind bislang abgesetzt (Stand Samstag, 13 Uhr):
Westfalenliga 1
SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen
Landesliga 2
USC Altenautal - SpVg Olpe
USC Altenautal - SV 04 Attendorn (am 7. Dezember)
Bezirksliga 1
FSC Eisbergen - SG FA Herringhausen/Eickum
TuS Tengern - TuS Dielingen
Bezirksliga 3
SG Boke/Bentfeld - SC Borchen
SV GW Anreppen - SV Dringenberg
Bezirksliga 6
ASSV Letmathe - TuS Holzen-Sommerberg
Bezirksliga 7
RW Mastholte - SG Sendenhorst
SV Hilbeck - Viktoria Rietberg
SuS Cappel - SC Lippetal
Bezirksliga 9
FC 96 Recklinghausen - SG Herne 70
Sportfreunde Bulmke - SV Horst-Emscher
Bezirksliga 12
SV Büren - SC Münster 08