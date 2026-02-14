Die spezielle Rückkehr von Joshua Salonen zum KFC Uerdingen

Apropos positive Eindrücke. Die hat nämlich auch Joshua selbst hinterlassen, sonst wäre er jetzt gar nicht Teil des KFC-Kaders. Über private Kontakte war vereinbart worden, dass Salonen junior ein bisschen mit der Mannschaft trainieren kann und so ein paar Einblicke erhalten soll. Die Saison in Finnland, wo er zuletzt beim Zweitligisten Salon Palloilijat spielte, war mit dem Kalenderjahr 2025 geendet. In diesen Trainingseinheiten hat der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler sich gut präsentiert. So haben sich Michael Nagorny, Geschäftsführer Sport, mit Trainer Julian Stöhr und dem Sportlichen Leiter Benjamin Skalnik schnell darauf geeinigt, den 19-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. „Joshua hat sich in den Einheiten und bei einem Testspiel stark präsentiert und hatte viele auffällige Aktionen. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit sehr guten Ansätzen. Auch wenn wir auf seiner Position eigentlich keinen Bedarf haben, waren wir uns einig, ihn hinzuzunehmen“, sagt Julian Stöhr.

Das Engagement seines Sohnes ist für Vater Tuukka doch ein willkommener Anlass, auch mal wieder in Krefeld vorbeizuschauen. Wie der KFC Uerdingen auf Nachfrage mitteilt, plant er einen Besuch im März. Für alle Nostalgiker sicher etwas ganz Besonderes.