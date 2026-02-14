Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die spezielle Rückkehr von Joshua Salonen zum KFC Uerdingen
Der 19-jährige Joshua Salonen spielt nun für den KFC Uerdingen in der Oberliga – und macht es damit seinem Vater Tuukka gleich. Der Finne ist in Krefeld vor allem aufgrund eines spektakulären Unfalls in Erinnerung geblieben, hat aber auch sportliche Spuren hinterlassen.
von RP / Heinrich Löhr und Marvin Wibbeke · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Joshua Salonen, Sohn von Ex-KFC-Spieler Tuukka, spielt nun wie sein Vater ebenfalls in der Grotenburg. – Foto: Ralph Görtz
Als KFC-Pressesprecher Manuel Kölker, der am Samstag gegen Sonsbeck auch als Stadionsprecher eingesprungen war, den 1775 Zuschauern in der Grotenburg die in der Winterpause neu verpflichteten Spieler präsentierte, wurde es bei einem Namen besonders laut. Denn der 19-jährige Joshua Salonen ist nun Teil der Oberliga-Mannschaft des KFC Uerdingen.