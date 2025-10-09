Die Spezialisten für spektakuläre Spiele

Die übrigen Punkte errang Bekond bisher ausschließlich nach Rückständen. „Teilweise lagen wir schon nach ein, zwei Minuten hinten. Doch auf meine Mannschaft ist Verlass. Die Moral ist top“, lobt der seit Sommer 2024 amtierende Coach.

Überragend war zuletzt Marius Binz. Der 22-jährige offensive Außenbahnspieler schoss gleich vier Tore. „So oft zu treffen, ist nicht alltäglich. Sicher hat Marius noch Luft nach oben, aber er arbeitet stetig an sich und zeigt auch als Vorlagengeber seine Qualitäten“, berichtet Kiemes. Auch Doppeltorschütze Philipp Lattig und der gegen Geisfeld II ebenfalls erfolgreiche Kapitän Nicolas Schneider, der „immer vorangeht“, erhalten ein Sonderlob.

