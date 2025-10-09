Die Spezialisten für spektakuläre Spiele

Zuletzt schaffte es der SV Bekond ausnahmsweise mal zu punkten, ohne vorher in Rückstand geraten zu sein. Das klare 8:1 über die SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld II war ein Start-Ziel-Sieg. „Meine Jungs waren total heiß, wollten am Donnerstag vor einer Woche unbedingt mit einem Dreier ins lange Wochenende gehen und den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze vergrößern“, berichtet Trainer Andreas Kiemes. Mit 14 Zählern steht sein Team jetzt auf Platz sechs und liegt angesichts des Saisonziels eines einstelligen Tabellenplatzes voll auf Kurs.
Die übrigen Punkte errang Bekond bisher ausschließlich nach Rückständen. „Teilweise lagen wir schon nach ein, zwei Minuten hinten. Doch auf meine Mannschaft ist Verlass. Die Moral ist top“, lobt der seit Sommer 2024 amtierende Coach.
Überragend war zuletzt Marius Binz. Der 22-jährige offensive Außenbahnspieler schoss gleich vier Tore. „So oft zu treffen, ist nicht alltäglich. Sicher hat Marius noch Luft nach oben, aber er arbeitet stetig an sich und zeigt auch als Vorlagengeber seine Qualitäten“, berichtet Kiemes. Auch Doppeltorschütze Philipp Lattig und der gegen Geisfeld II ebenfalls erfolgreiche Kapitän Nicolas Schneider, der „immer vorangeht“, erhalten ein Sonderlob.