Die Spannung steigt und steigt an

Wenn an diesem Mittwoch, 9. April, in der Saarlandliga der 27. Spieltag auf dem Programm steht, sind erneut Überraschungen zu erwarten. Dies war auch bereits in den vergangenen Wochen der Fall gewesen.

Wer hätte am vergangenen Spieltag beispielsweise darauf gewettet, dass der SV Merchweiler die lange Wiesbacher Ungeschlagenenserie in der Liga beenden wird? Der goldene Treffer von Sascha Bamberg in der 68. Minute hat das Meisterschaftsrennen noch einmal so richtig spannend gemacht. Nun hat die Hertha mit 57 Zählern nur noch vier Punkte Vorsprung auf den FSV Jägersburg, der seinerseits durch den 3:1-Heimsieg gegen die Köllerbacher den Abstand auf die Sportfreunde auf vier Zähler vergrößern konnte.

Schaut man sich allerdings die Heimtabelle der Saarlandliga an, war der Merchweiler Heimsieg gegen den Ligaprimus vielleicht doch keine so große Überraschung: Schließlich ist die Mannschaft von Trainer Björn Klos vor eigenem Anhang als einzige Mannschaft der höchsten saarländischen Amateurliga noch ungeschlagen. Der Tabellenvierte Borussia Neunkirchen hätte durch einen Heimsieg gegen den Neunten TuS Herrensohr den Abstand auf die Köllerbacher bis auf drei Punkte verküzen können - allerdings zeigten die Borussen bei ihrer 0:2-Niederlage keine gute Leistung. Für die Borussen scheint nun in der Liga der Weg zu Relegationsrang zwei endgültig abgefahren zu sein - aber es könnte ja noch im Saarlandpokal zum großen Wurf kommen, wenn durch einen Heimsieg gegen den Ligarivalen FC Palatia Limbach der Finaleinzug perfekt gemacht werden soll (und dadurch vielleicht sogar die direkte Teilnahme am DFB-Pokal). Dies wiederum wird vom 1. FC Saarbrücken abhängen, der in der 3. Bundesliga mindestens Rang vier erreichen muss, um sich direkt für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Und so gibt es aktuell sowohl in Neunkirchen als auch in Limbach einige FCS-Anhänger mehr. Dort sind die Daumen dafür gedrückt, dass Saarbrücken nicht nur den FC Homburg im Saarlandpokal-Halbfinale bezwingt, sondern auch in der Liga mindestens Vierter wird.