Die Spannung steigt: Generalproben für Schalding und Hauzenberg

Für die beiden niederbayerischen Bayernligisten, den SV Schalding-Heining und den FC Sturm Hauzenberg, stehen die Generalproben vor dem Saisonauftakt in der Bayernliga Süd auf dem Programm. Der SVS testet am Samstag um 17 Uhr in Amsham (Lkr. Rottal-Inn) gegen den Ligarivalen SV Erlbach. Der Sturm reist am Montag zum oberösterreichischen Landesligisten FC Andorf.



Die beiden Auftritte gegen den SSV Jahn (0:9) und gegen den FC Dingolfing (3:6 n.E.) waren nicht nach dem Geschmack der Grün-Weißen. Am Montag im Pokal in der BMW-Stadt ließen sich die Grün-Weißen nach einer 2:0-Führung von einem klassenniedrigeren Verein noch die Butter vom Brot nehmen - das darf eigentlich nicht passieren! "Das haben wir versemmelt", meint Coach Stefan Köck ohne Umschweife. Wobei sicher nicht alles schlecht war in Dingolfing: "Die erste Halbzeit war gut, wir sind dominant aufgetreten und haben verdient geführt. Über die zweite Halbzeit müssen wir natürlich reden, warum wir das Spiel so aus der Hand gegeben haben." Ob Köcks Worte gefruchtet haben, wird sich nun gegen den SV Erlbach zeigen. "Die Erlbacher haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Bayernliga-Topteam entwickelt. Das wird ein absoluter Härtetest für uns", meint Köck, der neben den längerfristigen Ausfällen Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer und Kaan Gülcü auch auf Patrick Drofa verzichten muss. Der Sturmroutinier hat muskuläre Probleme. Chris Brückl befindet sich immerhin wieder im Lauftraining, ist aber für den Härtetest allerdings noch keine Option.

Die erhoffte Leistungssteigerung lieferten die Kicker des Sturms am Mittwoch im Test gegen Vornbach ab - nicht mehr, aber auch nicht weniger. – Foto: Robert Geisler

Der Sturm reist am Montag rund 50 Kilometer nach Süden Richtung Oberösterreich in den Bezirk Schärding. Ursprünglich wäre der Test gegen den FC Andorf auf Freitag terminiert gewesen, doch den Hausherren ist vom Verband ein Pokalspiel vor die Nase gesetzt worden. Jetzt findet die Testpartie eben am Montag statt. Nicht ganz optimal, weil die Hauzenberger am Samstag darauf mit dem Auswärtsspiel in Gundelfingen in die Liga starten. "Aber dann hätten wir kein Spiel mehr gehabt vorm Auftakt", erklärt Trainer Dominik Schwarz. Der hatte jüngst die Mannschaft versucht wachzurütteln nach eher uninspirierten Auftritten. Ist sein Appell angekommen? "Beim 3:0 gegen Vornbach am Mittwoch haben wir in vielen Belangen eine gute Leistung gezeigt", lobt Schwarz, sagt aber auch: "Das werden wir aber nicht überbewerten. Wir müssen nach wie vor eine Schippe drauflegen. Vor allem defensiv sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen." In Andorf werden Dominik Manzenberger, Philipp Michl und Niklas Heininger (alle muskuläre Probleme) geschont werden. Senad Sallaku wird hingegen nach seinem Fingerbruch am Montag aller Voraussicht nach wieder dabei sein.