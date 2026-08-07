Die Spannung steigt: Die Bezirksliga Alb startet in die neue Saison

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Am Sonntag um 15 Uhr steht das Duell zwischen dem SV Pfrondorf und der TSG Tübingen II auf dem Programm. Bei den Gastgebern, die die vergangene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz beendeten, trägt Trainer Marvin Heim die sportliche Verantwortung. Pfrondorf geht mit einem leicht veränderten Aufgebot in die Spielzeit, da die Abgänge von Franz Hummel und Oussam Mohamada (beide zum TSV Grafenberg) ohne externe Neuzugänge kompensiert werden müssen. Ganz auf personelle Kontinuität setzt hingegen der Tabellensechste der Vorsaison, die Reserve der TSG Tübingen unter der Regie von Trainer Gunnar Erz. Die Gäste gehen unverändert in die neue Saison und verzeichnen bislang weder Zugänge noch Abgänge.

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So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TSV Genkingen Genkingen 15:00 PUSH

Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr stehen sich die TSG Upfingen und der TSV Genkingen gegenüber. Upfingens Trainer Stefan Baisch, dessen Team in der Vorsaison den neunten Tabellenplatz belegte, setzt auf ein eingespieltes Gerüst ohne Abgänge und konnte seinen Kader mit Samid Eminov (vom BFC Pfullingen) sowie Ricco Seiffert (vom TSV Wittlingen) gezielt verstärken. Auf der Gegenseite strebt Genkingens Coach Marco Knoll nach Rang 14 in der abgelaufenen Spielzeit eine Punktlandung an. Er begrüßt Matthias Löffler (von der SGM Ringingen/Killertal) als einzigen neuen Akteur, während Alex Holder den Verein in Richtung SG Steinhilben/Trochtelfingen verlassen hat.

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Das Heimspiel der SG Reutlingen gegen den SV Walddorf wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Reutlingens Trainer Zvonimir Kvesic darf sich beim Tabellensiebten der vergangenen Saison über reichlich frischen Wind im Kader freuen. Als Neuzugänge stießen David Petrosyan, Mohammed Baker und Sohaib Sendani (alle zuvor ohne Verein), Marcel Ezewele (vom TSV Mähringen), Muhammet Özbakir und Serhan Akyürek (beide vom Anadolu SV Reutlingen) sowie Gaoussou Saganogo (von den SF 02 Reutlingen) zum Team. Dem stehen die Abgänge von Simon Hanle (zum SV Zainingen) und Jules Stern (zum SV Ohmenhausen) gegenüber. Der SV Walddorf, der die Vorsaison auf dem 13. Platz beendete, muss unter Trainer Sven Pichler mit einem kompakten Kader arbeiten: Ohne Neuverpflichtungen starten die Walddorfer in die Spielzeit, nachdem Max Schraitle und Robin Schraitle zur SGM Höllbach sowie Philipp Cus zur TG Gönningen gewechselt sind. ---

Im Aufeinandertreffen am Sonntag um 15 Uhr trifft die SGM Altingen/Entringen auf den TSV Gomaringen. Das Trainer-Duo der Hausherren, Steffen Reichert und Kevin Hartmann, verpasst dem Tabellenzehnten der vergangenen Spielzeit ein neues Gesicht. Als Verstärkungen kamen Dogukan Kilicaslan (von der SGM Felldorf/Bierlingen), Hannes Maier (vom SV Oberndorf 1924) und Kevin Kircher (vom SV Hailfingen). Demgegenüber verließen Nico Appelt (zum VfL Herrenberg) und Lorenz Wanner (Karriereende) den Verein. Eine gewaltige Fluktuation erlebte der Tabellenachte der Vorsaison, der TSV Gomaringen unter Trainer Sevket Gencaban. Neu im Kader stehen Massimo Imperatore (vom TuS Metzingen), Stefan Seidel (vom FC Rottenburg), Emilian Lück (von der TSG Tübingen), Pashalis Ouzounis (vom GSV Hellas Reutlingen), Leon Höpfner und Moses Langer (beide vom SV Wannweil), Ioannis Atmatzidis (vom TV Derendingen), Valentin Kirschenmann (vom TSV Grombühl) sowie Jan Mauthe (von der SG Gomaringen/ V Nehren/Dußlingen). Abgewandert sind Panagiotis Nakos (Karriereende), Ralf Wohlbold (Ziel unbekannt), Valerio Vitale (zum VfB Bodelshausen), Leon Mohl (zu den Sportfreunden Dußlingen), Christos Sarantidis (zum TSV Gomaringen II), Benjamin Lever (zur SGM Machtolsheim/Merklingen) und Berkay Eren (zum TuS Metzingen). ---

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Ofterdingen Ofterdingen 15:00 PUSH

Der VfL Pfullingen II empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TSV Ofterdingen. Pfullingens Trainer Benjamin Hübner blickt beim Vizemeister der Vorsaison auf einen umfassenden Umbruch zurück. Neu im Team sind Bennett Werz (vom FC Engstingen), Ante Boras (vom SV Croatia Reutlingen) und Luke Rohde (vom TSV Sondelfingen). Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber: Paul Eisele (zum FC Engstingen), Tobias Hankiewicz (Karriereende), Elias Victor und Bilal Ben Guia (beide zum SV Croatia Reutlingen), Patrick Krause (zur SGM Dettingen/Glems), Atakan Ates (zum Anadolu SV Reutlingen), Hendrik Ulm (zum TSV Neckartailfingen), Filip Ivica Vukelic (pausiert), Rico Däschler (zum TSV Linsenhofen) und Maximilian Mez (zur TG Gönningen II). Gastcoach Andreas Beyerle stellt den TSV Ofterdingen, der im Vorjahr Tabellenelfter wurde, ebenfalls neu auf. Neu verstärken Jannik Koch (von der SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch), Elias Ruoff und Giuseppe Saliano (beide von der TSG Tübingen), Filip Tomic (vom TSV Frommern) sowie Leon Beyerle (vom TSV Dettingen/Rottenburg) das Team. Verlassen haben den Klub Lukas Neth (zum SV Dotternhausen) und Samuel Schmid (zum SV Nehren). ---

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen TSV Sondelfingen Sondelfingen 15:00 PUSH

Zum Duell treffen am Sonntag um 15 Uhr der TSV Sickenhausen und Aufsteiger TSV Sondelfingen aufeinander. Bei Sickenhausen, das die vergangene Saison auf einem starken vierten Tabellenplatz beendete, wollen die Trainer Manuel Geiger und Paul Philipp Prochiner die Abstiegsgefahr frühzeitig bannen. Dafür wurden Kotaiba Mawardi (vom TSV Oferdingen) und Pascal Potye (von der SG Degerschlacht/Sickenhausen) geholt, während Danny Läpple (zum VfL Pfullingen) den einzigen Abgang bildet. Aufsteiger Sondelfingen geht unter der Führung von Trainer Philipp Staneker mit großer Vorfreude in die Saison. Der Kader setzt vor allem auf interne Verstärkungen durch Nikita Sutter, Samuel Engelhardt, Robin Beck, Benedikt Pelz und Patrick Pietzuch aus dem eigenen Verein sowie Luis Hebenstreit (vom SV Wannweil). Einzig Luke Rohde verließ das Team in Richtung Pfullingen II. ---

Im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr misst sich der SV 03 Tübingen mit dem Aufsteiger TSV Holzelfingen. Das Tübinger Trainer-Duo Patrik Bölzle und Heiko Necker, das in der Vorsaison Rang fünf belegte, verzeichnet keine Abgänge und konnte den Kader gezielt verstärken: Nathan Cuflom und Alessandro Leoniello (beide von der TSG Balingen II), Mark Shevchyk (von der TSG Tübingen) sowie Laldaogo Hashim Hamed Segueda (vom VfL/TSKV Oker) stoßen neu dazu. Der Liga-Neuling aus Holzelfingen geht unter Coach Sven Bahnmüller mit aufgerüsteter Mannschaft und ohne Abgänge an den Start. Als Neuzugänge verstärken Nils Brändle (vom SV Würtingen) sowie Dean Berisa, Justin Igl, Matthias Sautter, Jaime Piechatzek, Luca Igl, Vlad Ene und Julian Blickle (alle zuvor ohne Verein) das Team. ---

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH