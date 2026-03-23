 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Die Spannung nimmt im Endspurt der Saison stetig zu

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

von Tageblatt · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser
Die Bützflether sind derzeit ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Foto: Berlin
Die Bützflether sind derzeit ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Foto: Berlin

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Das Aufstiegsrennen verschärft sich. Während Wiepenkathen und Mu/Ku erneute Rückschläge erlebten, feiert Bützfleth einen klaren Sieg. Auch im Tabellenkeller ist Spannung.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
1
0
Abpfiff
In der Schlussphase schießt Bargstedts Pascal Peplies den Tabellenkeller noch enger zusammen. „Eine starke, kämpferische Leistung macht den Sieg nicht unverdient“, sagt Trainer Maik Ohlandt. „Der bringt uns aber nur weiter, wenn wir diesen nächste Woche in Wischhafen bestätigen.“ Mulsum erleidet den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Tor: 1:0 (77.) Peplies.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
6
2
Abpfiff
TuSV-Coach Can Yildiz sah von seinem Team „eine deutliche Leistungssteigerung“ im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings geriet der ASC nach einer Ampelkarte gegen Marco Hülsmeyer auch früh in Unterzahl (31.). „Danach konnten wir uns dann besser strukturieren“, sagt Yildiz. „Großes Kompliment an Estebrügge, die uns das Leben trotzdem bis zum Schluss schwergemacht haben.“ Tore: 0:1 (22.) Müller, 1:1 (27.) Berliner, 1:2 (39.) Schröder, 2:2 (54.) H. Yaman, 3:2 (68.) Berliner, 4:2 (76.) H. Yaman, 5:2 (80.) Berliner, 6:2 (85.) H. Yaman.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
0
2

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
0
6
Abpfiff
Die VSV spielten in Hammah keine Sterne vom Himmel, setzten sich aber doch verdient durch. Mirco Detje eröffnete den Torreigen mit einem Fernschuss, spätestens die Notbremse von MTV-Kapitän Kevin Hellwege entschied die Partie vorzeitig (43.). Für die Gäste ein wichtiger Dreier im Kampf um den Ligaverbleib. Tore: 0:1 (28.) Detje, 0:2 (41.) Schulz, 0:3 (44., FE) Detje, 0:4 (57., ET) Grantz, 0:5 (82.) J. Peters, 0:6 (83.) Diop.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
2
2
Abpfiff
Zwei Führungen reichen Immenbeck nicht, um die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise zu nehmen. Hagen sammelt auf dem schwer zu bespielenden, heimischen Geläuf zumindest einen Zähler für den Klassenerhalt. Tore: 0:1 (25.) Poppe, 1:1 Voß, 1:2 (65.) Böttcher, 2:2 Georgi.

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
4
1
Abpfiff
A/O verpasst Wiepenkathen den nächsten Nackenschlag. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und das zweite Tor war dann der Todesstoß“, sagt Trainer Tom-Luka Stelling. „Das sind ganz wichtige Punkte für uns.“ Tore: 1:0 (10.) Haas, 2:0 (59.) Bergann, 3:0 (67.) Kolberg, 4:0 (70.) Kuse, 4:1 (90.) Detje.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
2
1
Abpfiff
+Video
Ein ansehnliches Freistoß-Tor von Bjarne Mahler wusste Himmelpforten noch im ersten Durchgang zu drehen. Anschließend biss sich der MTV aber die Zähne an Gäste-Torhüter Tim Reuels aus. Weil Wischhafen seinen Hochkaräter durch Alexander von Allwörden ungenutzt ließ, freute sich Himmelpfortens Trainer Sandro Vollmers doch über „wichtige drei Punkte“. Tore: 0:1 (7.) Mahler, 1:1 (11.) Elfers, 2:1 (33.) Jungclaus.