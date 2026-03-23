Die Spannung nimmt im Endspurt der Saison stetig zu

Die Bützflether sind derzeit ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Foto: Berlin

Das Aufstiegsrennen verschärft sich. Während Wiepenkathen und Mu/Ku erneute Rückschläge erlebten, feiert Bützfleth einen klaren Sieg. Auch im Tabellenkeller ist Spannung.

In der Schlussphase schießt Bargstedts Pascal Peplies den Tabellenkeller noch enger zusammen. „Eine starke, kämpferische Leistung macht den Sieg nicht unverdient“, sagt Trainer Maik Ohlandt. „Der bringt uns aber nur weiter, wenn wir diesen nächste Woche in Wischhafen bestätigen.“ Mulsum erleidet den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Tor: 1:0 (77.) Peplies.

TuSV-Coach Can Yildiz sah von seinem Team „eine deutliche Leistungssteigerung“ im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings geriet der ASC nach einer Ampelkarte gegen Marco Hülsmeyer auch früh in Unterzahl (31.). „Danach konnten wir uns dann besser strukturieren“, sagt Yildiz. „Großes Kompliment an Estebrügge, die uns das Leben trotzdem bis zum Schluss schwergemacht haben.“ Tore: 0:1 (22.) Müller, 1:1 (27.) Berliner, 1:2 (39.) Schröder, 2:2 (54.) H. Yaman, 3:2 (68.) Berliner, 4:2 (76.) H. Yaman, 5:2 (80.) Berliner, 6:2 (85.) H. Yaman.

Die VSV spielten in Hammah keine Sterne vom Himmel, setzten sich aber doch verdient durch. Mirco Detje eröffnete den Torreigen mit einem Fernschuss, spätestens die Notbremse von MTV-Kapitän Kevin Hellwege entschied die Partie vorzeitig (43.). Für die Gäste ein wichtiger Dreier im Kampf um den Ligaverbleib. Tore: 0:1 (28.) Detje, 0:2 (41.) Schulz, 0:3 (44., FE) Detje, 0:4 (57., ET) Grantz, 0:5 (82.) J. Peters, 0:6 (83.) Diop.

Zwei Führungen reichen Immenbeck nicht, um die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise zu nehmen. Hagen sammelt auf dem schwer zu bespielenden, heimischen Geläuf zumindest einen Zähler für den Klassenerhalt. Tore: 0:1 (25.) Poppe, 1:1 Voß, 1:2 (65.) Böttcher, 2:2 Georgi.

A/O verpasst Wiepenkathen den nächsten Nackenschlag. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und das zweite Tor war dann der Todesstoß“, sagt Trainer Tom-Luka Stelling. „Das sind ganz wichtige Punkte für uns.“ Tore: 1:0 (10.) Haas, 2:0 (59.) Bergann, 3:0 (67.) Kolberg, 4:0 (70.) Kuse, 4:1 (90.) Detje.

Ein ansehnliches Freistoß-Tor von Bjarne Mahler wusste Himmelpforten noch im ersten Durchgang zu drehen. Anschließend biss sich der MTV aber die Zähne an Gäste-Torhüter Tim Reuels aus. Weil Wischhafen seinen Hochkaräter durch Alexander von Allwörden ungenutzt ließ, freute sich Himmelpfortens Trainer Sandro Vollmers doch über „wichtige drei Punkte“. Tore: 0:1 (7.) Mahler, 1:1 (11.) Elfers, 2:1 (33.) Jungclaus.