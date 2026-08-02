Die spannendste Emslandliga seit Jahren! Meine Prognose vor dem Start von René Diebel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Prognosen sind im Amateurfußball immer so eine Sache. Nach dem ersten Spieltag kann man schon komplett danebenliegen und genau deshalb machen sie auch so viel Spaß. Nach den Gesprächen mit den Vereinen, den Vereinschecks und den Eindrücken aus der Vorbereitung habe ich mir trotzdem ein Bild gemacht.

Für mich gibt es vor Saisonbeginn fünf Mannschaften, die die besten Chancen haben, die Saison unter den ersten sechs zu beenden: SV Dalum, VfL Herzlake, SV Surwold, DJK Eintracht Börger und VfL Emslage. Warum? Jede dieser Mannschaften bringt gute Argumente mit. Dalum reist als ungeschlagener Meister der Kreisliga Mitte/Süd mit einer Menge Selbstvertrauen an und hat seinen erfolgreichen Kader nahezu komplett zusammengehalten. Herzlake hat sich gezielt verstärkt und verfügt über viel Qualität im Aufgebot. Surwold steht seit Jahren für Kontinuität und hat sich in den vergangenen Spielzeiten konstant in der Spitzengruppe etabliert. Börger arbeitet ebenfalls seit Jahren ruhig und erfolgreich mit einem eingespielten Team. Und Emslage besitzt trotz des Abstiegs aus der Bezirksliga weiterhin genügend Qualität, um im oberen Tabellendrittel eine gute Rolle zu spielen.

Eine Reihenfolge innerhalb dieser fünf Mannschaften möchte ich bewusst nicht festlegen. Ich traue allen zu, bis zum Saisonende ganz vorne mitzuspielen. Wer am Ende tatsächlich Meister wird, entscheiden aus meiner Sicht Kleinigkeiten - Form, Verletzungen und die Konstanz über die gesamte Saison. Im gesicherten Mittelfeld sehe ich den FC 47 Leschede, den TuS Haren, den SV Sparta Werlte, den SV Teglingen und den VfL Rütenbrock. Jede dieser Mannschaften hat das Potenzial, auch weiter oben anzugreifen. Gleichzeitig gibt es aber jeweils noch Fragezeichen, sei es ein Trainerwechsel, ein Abstieg oder die fehlende Konstanz der vergangenen Saison.