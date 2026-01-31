Die Spätstarter aus Vilzing: Warum die DJK sich Zeit lässt

Bittet am Montag zum Trainingsauftakt: Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum. – Foto: Sven Leifer

"Das war sozusagen ein Deal mit der Mannschaft, die sich mit einem abschließenden Sieg ein paar zusätzliche freie Tage erspielt hat", schmunzelt Kirschbaum. Das erklärt den verspäteten Start aber nur ansatzweise, denn die Huthgartenkicker legten nach dem finalen 3:0 in Ansbach nicht sofort die Füße hoch und verabschiedeten sich wie der große Rest in die Winterpause. "Wir haben das einigermaßen stabile Wetter im Dezember noch genutzt und noch gut zwei Wochen bis zum 15. Dezember weitertrainiert", verrät der Ex-Profi den Hauptgrund für den verspäteten Einstieg. Die etwas längere Pause nun im Januar habe dem Kader richtig gut getan. Einige Vilzinger Akteure schleppten sich eher schlecht als recht mit Blessuren durch den Herbst. Diese konnten nun auskuriert werden. "Und es ist ja auch nicht so, dass die Jungs am Montag komplett blank zum Auftakt kommen. Jeder muss seit dem 7. Januar einen individuellen Trainingsplan abspulen", so Kirschbaum.

Personell hat sich die Lage merklich entspannt. Kapitän Felix Weber sollte nach seinen überstandenen Knieproblemen ebenso wieder voll fit sein wie Elija Härtl, den ein Bruch der Mittelhand für die letzten Spiele außer Gefecht setzte. Die drei Kreuzbandpatienten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner sind ebenfalls auf einem guten Weg. "Alle drei absolvieren ihre Reha ohne Probleme, wobei Martin Tiefenbrunner mit Sicherheit schon am weitesten ist. Aber in der Hinsicht werden wir einen Teufel tun und den Jungs da Druck machen. Die Gesundheit geht da absolut vor", betont Kirschbaum, der künftig mit Tobias Hoch auf einen der verlässlichsten Vilzinger Akteure der vergangenen Jahre verzichten muss. "Ich war viel im Austausch mit Tobi. Durch seine Verletzungsgeschichte und die Tatsache, dass sich für ihn ein neues Arbeitsumfeld ergeben hat, ist seine Entscheidung absolut nachvollziehbar. Auch wenn er für uns natürlich ein großer Verlust ist."



Wieder das gelb-schwarze Trikot wird sich der gebürtige Niederbayer und Wahl-Regensburger Paul Grauschopf überziehen. Nach seiner sechsmonatigen Auszeit, in der er für seinen Heimatverein SG Mallersdorf/Grafentraubach in der Kreisliga einige Male auflief, ist er zurück am Huthgarten. "Wer Paul kennt, weiß, wie ehrgeizig er ist. Ich gehe davon aus, dass er sich schnell wieder auf Regionalliga-Niveau bringen kann. Keine Frage: Paul ist ein absoluter Gewinn für uns, sowohl auf als auch neben dem Platz", freut sich Kirschbaum und ist sich sicher, dass seine Schützlinge nach einer kurzen und knackigen Vorbereitung topfit für den Auftakt in vier Wochen gegen Wacker Burghausen sein werden.