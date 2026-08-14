Die Sorgen werden nicht weniger: TuS Holzkirchen fährt nach Reichertsheim

Dünne Personaldecke: Auch in Reichertsheim entspannt sich die Situation im Kader des TuS Holzkirchen (grün) nicht. – Foto: Bettina Eck

Den TuS Holzkirchen plagen Personalsorgen: Routinier Gilbert Diep ist krank, Tim Feldbrach, Maximilian Freundl und Maximilian Schömig fallen verletzt aus.

Es ist wohl eine der schwierigsten Phasen der jüngsten Vergangenheit, in der sich der TuS Holzkirchen gerade befindet. Das derzeitige Verletzungspech macht eine klare Analyse, wozu die Grün-Weißen in dieser Spielzeit fähig sind, nahezu unmöglich. Stattdessen hört man immer wieder Durchhalteparolen aus dem Umfeld – verbunden mit der Hoffnung, dass der eine oder andere Kicker demnächst zurückkehren wird.

Am vergangenen Wochenende feierten die TuS-Kicker mit dem 3:1 über Prien immerhin den lang ersehnten ersten Saisonsieg. „Wir können auf das Ergebnis aufbauen“, sagt Coach Orhan Akkurt vor dem Auswärtsspiel an diesem Freitagabend ab 19.30 Uhr in Reichertsheim.

Auf welchen wackligen Beinen der zarte Erfolg steht, zeigte sich allerdings unter der Woche: Die Grün-Weißen unterlagen im Pokal mit 0:4 gegen den A-Klassisten SG Baiernrain/Dietramszell. Zweifellos eine peinliche Niederlage. „Das ist absolut enttäuschend“, gibt Akkurt unumwunden zu. „Die Jungs, die dort auf dem Platz waren, haben schließlich alle den Anspruch, Bezirksliga spielen zu wollen.“ Davon war man am Dienstagabend jedoch weit entfernt.

Die personelle Situation wird für das Ligaspiel in Reichertsheim keineswegs einfacher. Routinier Gilbert Diep meldete sich Anfang der Woche krank. „Ich hoffe, dass es für Freitag reicht“, sagt Akkurt. Wie lange Diep auf dem Feld stehen kann, wird sich zeigen. Michael Schlicher wird nach seinem überraschenden Comeback in der vergangenen Woche keine Option mehr sein. Zudem fällt Tim Feldbrach mit einer Achillessehnen-Verletzung wohl länger aus. Obendrein plagen Maximilian Freundl schon länger Hüftprobleme. Mehr als ein Kurzeinsatz scheint bei ihm aktuell unmöglich.

Der TuS-Coach will sich deshalb auch vergleichsweise wenig mit den Gegnern beschäftigen, auch nicht mit dem Kreisliga-Aufsteiger aus Reichertsheim. „Ich kann sie kaum einschätzen“, sagt er. „Aber es wird definitiv eine qualitative Mannschaft sein. Wir müssen erst einmal unsere Sachen machen.“

Beim jüngsten Auftritt gegen Prien hat der TuS zumindest leichte Fortschritte gemacht. „Wir hatten mit Oleks Titov einen sehr starken Torhüter. Der hat super gehalten.“ Da der zweite Keeper Maximilian Schömig mit einem Muskelbündelriss wohl noch länger ausfallen wird, dürfte Titov den internen Zweikampf zwischen den Pfosten erst einmal für sich entschieden haben. Die Holzkirchner werden den starken Titov erneut brauchen, um in Reichertsheim erfolgreich zu sein.