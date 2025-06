Die Sommervorbereitung des SV Ubbedissen

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen – beim SV Ubbedissen 09 laufen die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A Bielefeld auf Hochtouren. Cheftrainer Emanuel Thomas und Co-Trainer Thomas Zimmermeister laden ihre Mannschaft am Dienstag, den 08. Juli 2025 um 19:30 Uhr zur ersten offiziellen Trainingseinheit der Sommervorbereitung im heimischen Boxspringwelt Sportpark.

Auf dem Programm steht eine intensive Vorbereitungsphase mit zahlreichen Trainingseinheiten sowie mehreren Testspielen, um die Mannschaft physisch und taktisch auf die bevorstehende Spielzeit einzustellen. Besonders im Fokus: das Zusammenspiel innerhalb des Teams sowie die Weiterentwicklung junger Spieler.

Den ersten Härtetest absolviert die Mannschaft am Samstag, den 13. Juli um 15:00 Uhr, wenn der FC Ezidxan Minden im Boxspringwelt Sportpark zu Gast ist. Nur eine Woche später folgt ein besonderes Highlight: Am Wochenende des 19. und 20. Juli bezieht das Team ein Trainingslager auf der heimischen Anlage, das mit einem weiteren Testspiel am Sonntag gegen SJC Hövelriege (Anstoß ebenfalls um 15:00 Uhr) abgeschlossen wird.