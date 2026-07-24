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Transfers
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Die Sommertransfers in der A-Klasse Mainz-Bingen
Nachwuchstalente, erfahrene Verstärkungen und neue Gesichter +++ In der A-Klasse Mainz-Bingen ist die Transferphase in vollem Gange +++ Der erste Teil unserer Wechselübersicht
von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Treffen zukünftig nicht mehr in der A-Klasse Mainz-Bingen aufeinander: Jano Schössler vom TV 1817 Mainz (rechts) und Dennis Lampl vom VfL Frei-Weinheim.
Mainz-Bingen. Spielerwechsel ohne Ende gibt es aus der A-Klasse Mainz-Bingen zu vermelden. Im ersten Teil der großen Übersicht über die Ereignisse im Sommertransferfenster stehen die Bezirksliga-Absteiger Hassia Bingen und Fortuna Mombach sowie FC Aksu Mainz, FC Schwabsburg, SG Rhein-Selz, SG Wackernheim/Heidesheim und TV 1817 Mainz.