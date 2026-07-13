Die Sommertransfers der Regionalliga Bayern im Überblick Wer ist gekommen, wer ist gegangen? Alle 19 Teams auf einen Blick +++ Stand 13. Juli 2026 von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Nach über 10 Jahren für den SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern war für Christoph Schulz in diesem Sommer Schluss an der Salzach. Der 29-Jährige hat sich dem Bayernligisten SV Erlbach angeschlossen. – Foto: Charly Becherer

In zehn Tagen geht`s los! Dann startet die Regionalliga Bayern in die neue Spielzeit 2026/27. Wir haben für euch den Überblick über die Transferaktivitäten der 19 Klubs. Personell kann noch bis Ende August nachgebessert werden, erst dann schließt das Sommertransferfenster.

1. FC Nürnberg II

Trainer: Andreas Wolf (wie bisher)

Zugänge: Edwin Kracht (FC Energie Cottbus), Leonard Gjini (1. FC Heidenheim), Farid Maboa Dibamba (Eimsbütteler TV), Luca Schulten (SC Freiburg II)

Abgänge: Ion Ciobanu (FC Sheriff Tiraspol), Gil Ebner (1. FC Schweinfurt 05), Leo Eberle (FC Würzburger Kickers), Uche Obiogumu (FSV Frankfurt), Lucas Beetz (SpVgg Ansbach)



1. FC Schweinfurt 05

Trainer: Jan Gernlein (NEU)

Zugänge: Kevin Frisorger (TSV Aubstadt), Lukas Mrozek (TSV Aubstadt), Jan Mottl (SpVgg Ansbach), Esad Mahmud Akgün (1. FC Nürnberg), Johannes Theinhardt (1. FC Nürnberg), Philipp Hack (SpVgg Greuther Fürth II), Maximilian Stahl (TSV Aubstadt), Mirco Geisler (FC Gießen), Gil Ebner (1. FC Nürnberg II), Valentin Schmitt (FC Eintracht Bamberg 2010), Nicolas Pfarr (FC Hopferstadt), Morris Adelabu (ASV Neumarkt), Radzivon Hushcha (TSV Aubstadt), Leonard Krasniqi (TSG 1899 Hoffenheim II), Jason Prodanovic (VfR Aalen), Julian Brätz (TSV Aubstadt)

Abgänge: Emil Zorn (SpVgg Bayern Hof), Dustin Forkel (FC Rot-Weiß Erfurt), Lucas Zeller (SC Preußen Münster), Nico Grimbs (FC Blau-Weiß Linz), Devin Angleberger (FC Erzgebirge Aue), Fabio Luque-Notaro (FC Balzers), Nick Doktorczyk (FSV Frankfurt), Joshua Endres (TSV Aubstadt), Winners Osawe (1. FC Nürnberg), Nikolaos Vakouftsis (ASK Voitsberg), Tim Latteier (SGV Heilbronn-Freiberg), Sebastian Müller (Stuttgarter Kickers), Ekin Çelebi (Rot-Weiss Essen)

DJK Vilzing

Trainer: Thorsten Kirschbaum (wie bisher)

Zugänge: Benedikt Auburger (TSV Landsberg), Ahmet Emir Altay (FC Gerolfing), Sebastian Brand (SSV Jahn Regensburg II), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth II)

Abgänge: Lukas Schröder (SV Fortuna Regensburg), Johannes Herrnberger (TB 03 Roding), Thomas Haas (pausiert), Tobias Kordick (Ziel unbekannt), Luis Bezjak (Auslandsstudium)



FC Augsburg II

Trainer: Markus Feulner (NEU)

Zugänge: Niklas Hummel, Timo Nagel, Felix Guha , Pirmin Reinheimer, Devin Cömert, Kevin Motowilczuk (alle FC Augsburg U19)

Abgänge: Hendrik Hofgärtner (TSV Gilching-Argelsried), Dominik Lindermeir (Ziel unbekannt), Nick Rasoulinia (Ziel unbekannt), Moritz Kaube (SC Verl), Fynn Heinze (TSV Landsberg), Louis Stegmiller (SV Wacker Burghausen), David Deger (FSV Frankfurt), Kristijan Taseski (FC Würzburger Kickers), Oliver Sorg (SV Oberbank Ried), Mauro Hämmerle (FC Blau-Weiß Linz), Felix Meiser (Fortuna Düsseldorf)









FC Bayern München II

Trainer: Dante (NEU)

Zugänge: Benedikt Wimmer (SV Sandhausen), Dante (OGC Nizza), Max Schmitt (SSV Ulm 1846), Gibson Adu (SpVgg Unterhaching), Jason Eckl (SpVgg Unterhaching), Jonathan Asp Jensen (Grasshopper Club Zürich), Oluwaseyi Wilson (FC Bayern München), Noah Codjo-Evora (FC Bayern München), Luis Schäfer (FC Bayern München)

Abgänge: Ljubo Puljic (Atalanta Bergamo), Robert Deziel Jr. (Legia Warschau), Max Schmitt (SSV Jahn Regensburg), Deniz Ofli (Karlsruher SC)



FC Memmingen

Trainer: Matthias Günes (wie bisher)

Zugänge: Luka Petrovic (FV Illertissen), Max Zeller (FV Illertissen), Dominik Martin (SV Reinstetten), Luis Pfaumann (FV Illertissen), Jonas Koller (Clayton State Lakers (USA)), Uros Micic (FV Illertissen), Daniel Keller (VfR Heilbronn), Jordan Spitzlberger (FC Augsburg)

Abgänge: Kevin Haug (FC Kempten), David Mihajlovic (TSV Kottern), Luis Vetter (Ziel unbekannt), Mohamed Fofanah (Ziel unbekannt), Christian Mijatovic (Ziel unbekannt), David Bauer (TSV Landsberg), Kenan Bajramovic (FC Sportfreunde Schwaig), David Günes (SpVgg Greuther Fürth II), Marcello Barbera (FC Kempten)



FV Illertissen

Trainer: Walid Khaled (NEU)

Zugänge: Nino Cassaniti (Viktoria Aschaffenburg), Ilkan Atak (FC Ismaning), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen), Odin Redier (TSV Schwaben Augsburg), Walid Khaled (SV Waldhof Mannheim II), Constantin Pauly (FC Gießen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm), Shaban Veselaj (VfR Mannheim), Elidon Qenaj (VSG Altglienicke), Constantin Pauly (FC Gießen), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Emirhan Delikaya (Viktoria Aschaffenburg), Alessio Hasler (FC Vaduz)

Abgänge: Tobias Rühle (FV Bellenberg), Holger Bachthaler (Stuttgarter Kickers), Malik Sama (Stuttgarter Kickers), Luka Petrovic (FC Memmingen), Max Zeller (FC Memmingen), Nico Helbock (SCR Altach II / Österreich), Luis Pfaumann (FC Memmingen), Uros Micic (FC Memmingen), Marco Gölz (SSV Ulm 1846), Yannick Glessing (Stuttgarter Kickers), Alexander Kopf (SSV Ulm 1846), Lasse Jürgensen (VfR Aalen), Daniel Gerstmayer (1. FC Bocholt), Namrud Embaye (FC Würzburger Kickers), Malwin Zok (VfR Mannheim), Michel Witte (FC-Astoria Walldorf), Peter Reinhardt (VfB Stuttgart II)



SC Eltersdorf

Trainer: Bernd Eigner (wie bisher)

Zugänge: Samuel Arles (FSV Erlangen-Bruck), Nicholas Richardson (TSV Nürnberg-Buch), Moritz Prenzler (SpVgg Jahn Forchheim), Enrike Catalan Keck (TSV Hirschaid), Nicolas Rutkowski (1. FC Nürnberg)

Abgänge: Leonard Hüttl (SC Großschwarzenlohe), Nicholas Richardson (TSV Nürnberg-Buch)



SpVgg Ansbach

Trainer: Niklas Reutelhuber (wie bisher)

Zugänge: Janis Gesell (FSV Hollenbach), Tyron Koomson (TuS Makkabi Berlin), Lucas Beetz (1. FC Nürnberg II), Nils Leidenberger (VfR Heilbronn)

Abgänge: Lukas Peterson (FC Amberg), Niklas Seefried (Vereinslos), Sven Landshuter (SC Großschwarzenlohe), Luca Glanz (TSC Neuendettelsau), Jan Mottl (1. FC Schweinfurt 05), Johannis Zimmermann (DJK Gebenbach)



SpVgg Bayreuth

Trainer: Lukas Kling (wie bisher)

Zugänge: Kelvin Onuigwe (SSV Jahn Regensburg II), Micah Ham (FC Ingolstadt 04 II), Niklas Doll (FC Hertha 03 Zehlendorf), Marlon Fries (SpVgg Greuther Fürth II), Kurt Pestel (FC Eilenburg), Tom Ronny Fischer (FC Eilenburg), Erijon Shaqiri (Bahlinger SC), Adrian Heinle (FC Union Heilbronn), Pierre Weber (Hallescher FC), Niklas Jeck (ZFC Meuselwitz), Louis Stöcker (FC Augsburg), Denis Latifovic (TSG Balingen)

Abgänge: Thomas Winklbauer (SV Erlbach), Maximilian Fesser (Chemnitzer FC), Lukas Quirin (SC Halberg Brebach), Alexander Seidel (Greifswalder FC), Nicolas Andermatt (FC 08 Homburg)



SpVgg Greuther Fürth II

Trainer: Julian Kolbeck (NEU)

Zugänge: David Günes (FC Memmingen), Alexander Leuthard (Viktoria Aschaffenburg), Lorenz Rachinger (VfB Eichstätt), Jason Osei Tutu (FC Ingolstadt 04 II), Amir Bennis (SV Wehen Wiesbaden), Nick Guttenberger (FC Würzburger Kickers), Pepe Pereira Mendes (Union Titus Petingen), Olgherto Balliu (TuRa Harksheide)

Abgänge: Lado Akhalaia (FC Vaduz), Marlon Fries (SpVgg Bayreuth), Raphael Adiele (1. FC Kaiserslautern II), Max Meyer (DJK Vilzing), Philipp Hack (1. FC Schweinfurt 05), Christoph Meister (Stuttgarter Kickers), Joshua Okpalaike (SV Babelsberg 03), Simon Hoffmann (FC Eintracht Bamberg 2010)



SpVgg Unterhaching

Trainer: -

Zugänge: Bryan Alexander Beusch (VfB Eichstätt), Samuel Weiß (SpVgg Unterhaching U19)

Abgänge: Leo Kainz (TSV Buchbach), Simon Skarlatidis (FC Erzgebirge Aue), Gibson Adu (FC Bayern München II), Nicolas Böhnke (Unbekannt), Jason Eckl (FC Bayern München II), Christoph Ehlich (Unbekannt), Tim Hannemann (Unbekannt), Marc Zimmermann (Unbekannt), Tizian Zimmermann (TSV Buchbach), Marcel Martens (TSV 1860 Rosenheim), Christopher Negele (SSV Ulm 1846), Nils Ortel (Royal Francs Borains), Christoph Ehlich (FSV Frankfurt), Richard Meier (SV Meppen)



SV Wacker Burghausen

Trainer: Matthias Ostrzolek (NEU)

Zugänge: Matthias Ostrzolek (TSV Schwaben Augsburg), Daniel Dittmann (TuS Geretsried), Adrian Hofherr (TuS Geretsried), Rodriguez Fantozzi (BSG Chemie Leipzig), Noah Wagner (SC Freiburg II), Marcel Brinkmann (TSV Buchbach), Louis Stegmiller (FC Augsburg II)

Abgänge: Christoph Schulz (SV Erlbach), Alexander Sorge (Kickers Offenbach), Tom Sanne (SV Drochtersen/Assel), Lukas Walchhütter (Greifswalder FC), Denis Ade (SV Erlbach), Laurits Strotmann (TSV Steinbach Haiger), Pirmin Lindner (SV Heimstetten), Marin Pudic (Türkgücü München), Faton Dzemailji (TSV Buchbach)



TSV 1860 München

Trainer: -

Zugänge: -

Abgänge: David Philipp (SSV Jahn Regensburg), Clemens Lippmann (SC Paderborn 07), Thore Jacobsen (Ziel unbekannt), Raphael Schifferl (Ziel unbekannt), Maximilian Wolfram (Kickers Offenbach), Morris Schröter (Ziel unbekannt), Miran Qela (Ziel unbekannt), Sean Dulic (TSG 1899 Hoffenheim), Jesper Verlaat (Borussia Dortmund II), Siemen Voet (1. FC Saarbrücken), Sigurd Haugen (1. FC Nürnberg), Kevin Volland (FC Thalhofen)



TSV Aubstadt

Trainer: Claudiu Bozesan (wie bisher)

Zugänge: Constantin Kleuker (TSV Abtswind), Jacob Engel (SGV Heilbronn-Freiberg), Fabio Bozesan (USA-Aufenthalt), Adrian Kireski (BFC Preussen), Nuno Mützel (1. FC Schweinfurt 05), Leon Walch (Türkgücü München), Heorhii Nachkebiia (Würzburger FV), Joshua Endres (1. FC Schweinfurt 05)

Abgänge: Kevin Frisorger (1. FC Schweinfurt 05), Lukas Mrozek (1. FC Schweinfurt 05), Maximilian Stahl (1. FC Schweinfurt 05), Radzivon Hushcha (1. FC Schweinfurt 05), Creighton Braun (TSV Landsberg), Julian Brätz (1. FC Schweinfurt 05)



TSV Buchbach

Trainer: Sven Zurawka (NEU)

Zugänge: Florian Wiedl (SV Erlbach), Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring), Leo Haas (FC Ingolstadt 04 II), Leo Kainz (SpVgg Unterhaching), Oskar Preil (ASV Neumarkt), Tizian Zimmermann (SpVgg Unterhaching), Faton Dzemailji (SV Wacker Burghausen)

Abgänge: Benedikt Orth (VfB Hallbergmoos-Goldach), Florian Rauh (TSV Nördlingen), Kevin Hingerl (FC Gütersloh), Sammy Ammari (Karriereende), Manuel Mattera (TSV Grüntegernbach), Reza Sakhi Zada (SV Heimstetten), Marcel Brinkmann (SV Wacker Burghausen)



TSV Landsberg

Trainer: René Schröder (NEU)

Zugänge: René Schröder (zuletzt FC Gundelfingen), David Bauer (FC Memmingen), Maurice Merkl (SSV Jahn Regensburg II), Fynn Heinze (FC Augsburg II), Tunahan Reis (Türkgücü München), Creighton Braun (TSV Aubstadt)

Abgänge: Maximilian Berwein (1. FC Penzberg), Benedikt Auburger (DJK Vilzing), Christoph Rech (Ziel unbekannt), Jannik Fippl (Türkgücü München), Tino Reich (1. FC Penzberg)



TSV Schwaben Augsburg

Trainer: Marco Zupur (NEU)

Zugänge: Kevin Makowski (SV Cosmos Aystetten), Michael Schäfer (TSV Hollenbach), Raffael Friedrich (zuletzt TSV Haunstetten), Tobias Weber (SV Cosmos Aystetten), Yamin H-Wold (SV Heimstetten), Kaan Bengi (inaktiv, zuletzt Bodrum FK), Johannes Rehwald (SSV Jahn Regensburg II), Jakob Krauss (SSV Jahn Regensburg II)

Abgänge: Maximilian Heiß (BC Rinnenthal), Matthias Ostrzolek (SV Wacker Burghausen), Odin Redier (FV Illertissen), Iason Drobny (Ziel unbekannt), Marc Sodji (BSG Chemie Leipzig), Achitpol Keereerom (SSV Ulm 1846), David Luburic (TuS Geretsried)



VfB Eichstätt

Trainer: Steffen Israel (NEU)

Zugänge: Noah Schneider (TSV 1860 Weißenburg), Daniel Martin (TSV Nördlingen), Markus Müller (SC Großschwarzenlohe), Jonas Winkler (SC 04 Schwabach), Markus Lohner (TSV Rain/Lech), Jens Schüler (TSV Nördlingen), Steffen Israel (zuletzt vereinslos), Noah Wurm (SpVgg Ansbach)

Abgänge: Jonas Fries (SC Großschwarzenlohe), Irfan Amidou (Ziel unbekannt), Samuel Biehler (TSV Rain/Lech), Senih Fazlji (SV Manching), Andac Ginyol (TSV Kornburg), Lorenz Rachinger (SpVgg Greuther Fürth II), Bryan Alexander Beusch (SpVgg Unterhaching), Dominik Wolfsteiner (DJK Limes 09)