Die Sommertransfers der Landesliga, Staffel 4 Auf FuPa gibt es den Überblick von Matthias Kloos · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Landesliga, Staffel 4, beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Alle Transfers der Landesliga, Staffel 4



FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic

Zugänge: Nikolaj Adlwarth (TSG Ehingen), Altin Osmani (TSG Ehingen), Stefan Mladenovic (TSV Neu-Ulm), Ademin Hadzic (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Henry Tedum Paago (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Mario Sopic (TSG Ehingen), Adrian Tenea (FV Biberach/Riß), Damir Ćavar (FC Srbija Ulm), Mbemba Colley (FV Biberach/Riß)

Abgänge: Daniel Fernandes (FV Biberach/Riß), Luka Pejic (KKS Croatia Ulm), Antonio Tomic (KKS Croatia Ulm)





FC Mengen

Trainer: Dennis Ivanesic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: Paul Bischof (Aus eigener Jugend), Leon Elgaß (Aus eigener Jugend), Noel Klaric (Aus eigener Jugend), Philipp Herzog (Aus eigener Jugend), Ben Fischer (Aus eigener Jugend), Luka Rasic (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Luca Schneider (FC Leutkirch), Nikica Vojnovic (FC Leutkirch), Dardan Podrimaj (TSV Wangen)





FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Moriz Stöhr (), Moriz Stöhr (TSV Riedlingen)

Abgänge: Phil Garieri Stadler (SV Sulmetingen), Marius Damal (FV Biberach/Riß), Muhammed Tasdemir (FV Biberach/Riß), Oumar Mory Touré (FV Biberach/Riß), Tobias Bissel (SV Hohentengen), Jonas Gantert (SV Baustetten), Dominik Göbel (FV Biberach/Riß)



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: Tarik Hadzic (SpVgg Lindau), Sebastian Perner (SG Niedersont./Martinsz.), Severin Birk (SV Amtzell), Jonas Gaus (SV Amtzell), Jonas Karrer (FC Scheidegg), Ivan Buric (FC Kempten)

Abgänge: Julian Kahl (SV Eglofs), Jonathan Hartmann (Ausland), Marian Schwärzler (TSV Heimenkirch)



SC Türkgücü Ulm

Trainer: Halil Korkmaz

Zugänge: keine

Abgänge: Adel Ajkunic (TSV Neu-Ulm), Florian Schneider (VfL Ulm/Neu-Ulm), Hasan Kizilarslan (SV Offenhausen), Sefa Köroglu (SGM Senden-Ay), Mateusz Jakubowski (SGM Senden-Ay), Nole Stanic (SGM Senden-Ay), Eronis Dinaj (SGM Senden-Ay)



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: Philipp Buschow (TSV Bermaringen), Sergen Demiröz (TSG Nattheim)

Abgänge: Silviu Adochitei (TSV Neu-Ulm), Valentin Ziegler (SV Eggingen)



SSV Ehingen-Süd

Trainer: Florian Treske

Zugänge: Julian Gebhart (FV Biberach/Riß), Tim Schneider (TSV Neu-Ulm), Max Bachner (SC Staig), Marco Pohl (SV Sulmetingen)

Abgänge: Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm), Kevin Ruiz Castellanos (TSV Blaustein), Janis Peter (FC Gundelfingen), Jan Deiss (TSG Ehingen), Benjamin Gralla (SV Sulmetingen), Kenan Mrden (FV Biberach/Riß)



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: Niklas Haag (FC Memmingen), Moritz Halder (SG Mettenberg / Rissegg), Luis Städele (FV Olympia Laupheim), Raphael Geiger (FV Biberach/Riß)

Abgänge: Nico Wiemer (SGM Mittelbiberach/Stafflangen), Christian Glaser (Karriereende), Ricardo Jerg (Pausiert), Benjamin Schirmer (SG Oberdischingen/Ersingen)



SV Reinstetten

Trainer: Michael Bochtler

Zugänge: Jan Gutzer (SV Burgrieden), Luca Ruedi (SG Ringschnait / Mittelbuch), Elidon Onuzi (SG Warthausen/Birkenhard), Leon Reiner (SG Mettenberg / FC Wacker B. III), Florin Carstensen (SG Mettenberg / FC Wacker B. III)

Abgänge: Dominik Martin (FC Memmingen)



TSV 1889 Buch

Trainer: Christoph Amann

Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen), Christopher Ruf (FV Weißenhorn), Lukas Hoffmann (TSV Ziemetshausen)

Abgänge: Trisztan Nyari (FV Altenstadt), Harald Haug (SGM Aufheim Holzschwang)



TSV Eschach

Trainer: Ingo Martin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Fredy Huckenbeck

Zugänge: Marian Schwärzler (FV Rot-Weiß Weiler), Thanas Ndrevataj (FC Wangen II), Adrian Kloos (SV Eglofs), Daniel Paitz (FC Wuchzenhofen 06)

Abgänge: Alexander Söllöschi (FV Ravensburg II), Yilmaz Özcelik (FC Lindenberg), Daniel Lau (FC Lindenberg)



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: Matthias Benkovic (SSV Ehingen-Süd), Dario Nikolic (FC Gundelfingen), Elias Schmid (FV Biberach/Riß), Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm), Silviu Adochitei (SSG Ulm 99), Henry Seitz (FC Memmingen II), Janik Schilder (Reaktiviert)

Abgänge: Daniel Dewein (SV Weidenstetten), Dr. Matthias Hrubey (Pausiert), Jonathan Oelschlegel (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Maximilian Gross (Pausiert), Tim Schneider (SSV Ehingen-Süd), Marco Kurz (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Oliver Schlotter (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Ivica Basic (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Christin Vetter (Pausiert), Edi Frank (Pausiert), Mike Schneider (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Kawa Sönmez (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Patrick Hanisch (Unbekannt), Stefan Mladenovic (FC Blaubeuren)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: Jonas Fischer (SV Langenenslingen)

Abgänge: Christian Münz (SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach), Moriz Stöhr (FV Olympia Laupheim), Felix Schmid (Pausiert)



SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach

Trainer: Stefan Wiest

Zugänge: Dario Ehe (SV Schemmerhofen), Justin Ehe (SV Schemmerhofen), Marvin Ehe (SV Schemmerhofen), Kai Luibrand (FV Biberach/Riß), Jona Winkler (SG Warthausen/Birkenhard), Finn Krattenmacher (FV Olympia Laupheim)

Abgänge: Luka Romario Wiest (SG Ringschnait / Mittelbuch), Stefan Grell (Karriereende), Dominik Allerdinks (SG Ringschnait / Mittelbuch)