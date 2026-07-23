Die Sommertransfers der Bezirksliga Staffel 2

In der Bezirksliga Staffel 2 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 23. Juli 2026 – 14:00 Uhr
1. FC Niederkassel
Trainer: Fatih Tuysuz
Zugänge: David Weidner (Ahrweiler BC 1920), Sinan Nadaroglu (Türkischer FC Inter Troisdorf), Besmir Simnica (SV Fortuna Müllekoven), Donik Berisha (SC Fortuna Bonn), Jonas Gerhold (1. FC Niederkassel II)
Abgänge: Berkay Cubukcu (SC Uckerath)
FC Hertha Rheidt
Trainer: Benedict Habroune
Zugänge: Steffen Förster, Noah Pfeil (alle TuS Mondorf 1920), Niklas Meyer (TuS Birk), Vincenzo Zimmitti (FV Preußen Bonn 1912)
Abgänge: Saad Barouag, Ayman Bouskouchi, Thaoufik Zakari (alle SV Rot Weiß Hütte), Tarek Laghzaoui Charrad (SC Rheinbach), Beckly Gwe Fotem (TV 1911 Rheindorf), Chalid Ben Ghouma (SV Beuel 06), Fabian Decker (SV Vorgebirge), Valentino Leonardo Pedicillo (VfR Hangelar)
FC Rheinsüd Köln
Trainer: Stefan Krämer
Zugänge: Jesko Göttelmann (SV Schlebusch), Luca Savignano (SC Germania Erftstadt-Lechenich)
Abgänge: Abdoul Balde, Luigi Tardino (alle FC Pesch), Eray Yapar (SV Schlebusch)
Marokkanischer SV Bonn
Trainer: Recep Kartal, Mohamed Ahardane
Zugänge: Muhammed Rifat Celik (Reaktiviert), Adam Acharki (SC Fortuna Bonn), Berat-Mehmet Kocatepe (SSV Merten), Recep Kartal, Mohamed Ahardane (als Trainer), Marouan Ahardane (FV Bonn-Endenich), Simon Johnson (VfL Lannesdorf), Anas Bodabouz, Aryan Suthaharan (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich)
Abgänge: Francesco Krämer, Alejandro Albaida Aroca (alle TuS Eudenbach), Dhrgam Alshebani (SV Rot Weiß Hütte), Hassan El Bassraoui (TSG Bonn), Redwan Abdalla (Ziel unbekannt), Barawan Fendi (FV Bonn-Endenich), Mesih Celik (FC Hennef 05), Siwan Kaya (SV Buschdorf 02 II)
Rot-Gelb Wesseling
Trainer: Oguz Imrencler
Zugänge: Mislav Sapina (TV Hoffnungsthal 1907), Sami Hussain (SC Brühl 06/45), Edmond Qorrolli (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27), Tolgahan Aydin, Ramón Alvárez Koch (alle VfL Sindorf), Kristiyan Yunakov (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926), Fabio Epifani (DJK Südwest Köln)
Abgänge: keine
SC Fortuna Bonn
Trainer: Raoul Dia
Zugänge: Daniel Mbungu Masaka, Luigi Louie Rama (alle SV Bergheim), Niklas Fachinger (Ahrweiler BC), Raoul Dia (als Trainer), Tayfun Bay (Sportfreunde Troisdorf 05), Nick Maier, Pascal Olzem, Luca Saewe (alle FV Bonn-Endenich), Sahan Özen (SC Brühl 06/45), Taha Ünal (SV Umutspor Troisdorf)
Abgänge: Kai Nierada, Joshua Osawe, Amadou Keita, Mikheil Khutsishvili (alle SSV Bornheim), Paul Schadomsky (SC Blau-Weiß 06 Köln), Carlos De La Cruz (SV Rot-Weiß Merl), Luca Esselen (TuS Roisdorf 1932), Armand Tirchi (SC Rheinbach), Justin Landwehr (FC Pesch), Khalid Whitter, Ilias Khettabi (alle SpVg Porz 1919), Dario Paradiso, Ozan Gültekin (alle Viktoria Birkesdorf), Adam Acharki (Marokkanischer SV Bonn), Ömer Faruk Demir (SV Niederbachem II), Donik Berisha (1. FC Niederkassel), Nils Düren, Alexander Goepfert (alle FC Blau-Weiß Friesdorf), Tim Küster (FC Wacker München II)
SC Uckerath
Trainer: Simone Floris
Zugänge: Simone Floris (TuS Asbach), Tom Pfeffer (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II), Sven Yasar Bajohr (SV Buchholz 05), Lars Schräder (SV Leuscheid), Berkay Cubukcu (1. FC Niederkassel), Maximilian Stegmayer (Sportvereinigung Deutz 05 II), Manuel Baumer (SC Uckerath II), Taylan Turhan, Fatih Bicer (alle Türkischer FC Inter Troisdorf), Mathis Lemke, Florian Hotel, Henning Blumenauer, Yasar Balaban, Jakob Hecker, Ben Haider, Florian Scharfenberg (alle SC Uckerath)
Abgänge: Marvin Syrstad, Tobias Fuchs, Liam Ludwig (alle TuS Buisdorf), André Baltruschat (SV 09 Eitorf), Ioannis Zarafidis (GSV Olympias Eitorf), Igor Weber (Sportfreunde Troisdorf 05)
SC Volmershoven-Heidgen
Trainer: Timo Schüller, Joachim Pietsch
Zugänge: Niels Pietsch (eigener Jugend), Calvin Klein (SC Rheinbach II)
Abgänge: Lucas Daniel Wölk (SV Wormersdorf 1946), Tobias Breuer, Jan Niklas Sonntag (alle SC Volmershoven-Heidgen II), Clemens Johannes Möhring (Oberkasseler FV), Stephan Bremer (TB 1906 Witterschlick)
Sportfreunde Troisdorf 05
Trainer: Wolfgang Müller
Zugänge: Calvin Miller (SSV Kaldauen), Leutrim Hima, Elie Dabie, Lukas Stauber, Noah Rondorf (alle Sportfreunde Troisdorf 05), Emer Abdo, Mattis Feldmann (alle 1. FC Spich), Aras Fuat Mermer (Sportfreunde Troisdorf 05 II), Wolfgang Müller (SV Schönenbach 1920), Eren Sari (Sportvereinigung Deutz 05), Nexhbedin Qestaj (GSV Olympias Eitorf), Jean-Marcel Gnante (FC Pesch II), Mattis Loick (TSV Wewer), Michel Möller (TV Rott), Igor Weber (SC Uckerath)
Abgänge: Denis-Hüseyin Schorn, Omar Saleh, Igbal Zahed, Niklas Stange (alle ), Connor Kaiser (Türkischer FC Inter Troisdorf), Tarik Marek Kalkan, Ömer Alagöz (alle Siegburger SV 04 II), Bilal Barouag (1. FC Spich), Tayfun Bay (SC Fortuna Bonn), Özgün Günal (Türkischer FC Inter Troisdorf II)
SV Bergheim
Trainer: Julian Huth
Zugänge: Rene Emmerich (SV Rot-Weiß Kriegsdorf), Bastian Huth, Marlon Zschau, Berat Can (alle SV Fortuna Müllekoven), Robin Tomiczek, Olivier Sebudandi (alle TuS Mondorf 1920), Andre Goldmann (1. FC Niederkassel II), Samuel Hoffmann (SV Rot Weiß Hütte)
Abgänge: Daniel Mbungu Masaka, Luigi Louie Rama (alle SC Fortuna Bonn), Gerrit Pirotte (SV Fortuna Müllekoven), Vedat Nura (SV Rot Weiß Hütte), Denny Koller, Jonas Lülsdorf (beide TuS Mondorf 1920)
SV Leuscheid
Trainer: Slobodan Kresovic
Zugänge: Jan Reinhardt (SSV Weyerbusch)
Abgänge: Lukas Ückerseifer (SpVg Rossenbach), Lars Schräder (SC Uckerath), Luis Fuchs (Pausiert), Ahmet Aksoy (FC Genclerbirligi Eitorf)
SV Rot-Weiß Merl
Trainer: Rida Boutziri, Stefan Heindrichs
Zugänge: Suhaib Ekrem (TuS Buisdorf), Stefano Alicata, Danny Simmo, Luis Rath (alle SSV Bornheim), Carlos De La Cruz (SC Fortuna Bonn), Achraf Fakhour (FV Bad Honnef), Ramin-Jaan Hessari (FC Blau-Weiß Friesdorf), Simon Hauschildt (SSV Bornheim II)
Abgänge: Tim Kukelka (SC Rheinbach II), Dino Zdrilic (SV Alemannia Mariadorf), Ibis Renda (SC Rheinbach), Rayane Lamjadli (TB 1906 Witterschlick)
SV Wachtberg
Trainer: Patric Engels
Zugänge: Miran Bekiroglu (SC Rheinbach II), Christian Knieps (FC Blau-Weiß Friesdorf II), Yannik Bruchhausen (SV Erfa 09 Gymnich), Badre-Dine Amraoui, Ozan-Cem Baskaya (alle SG 99 Andernach)
Abgänge: Gordon Latz (SC Villip 1924), Sören Bernschein, Dmytro Chechelnytskyi (alle VfL Meckenheim 1920)
TuRa Germania Oberdrees
Trainer: Wolfgang Schlösser
Zugänge: Patrick Frings (SV Niederbachem II), Thies Lenko (SC Rheinbach II), Philipp Rogaczewski (TSC Euskirchen), Deniz-Can Isitmen (SV Rhenania Bessenich 1928), Mohamed Bohid (TuS Odendorf 1919), Marvin Linden (TuRa Germania Oberdrees)
Abgänge: Philipp Schoenenberg (SC Altendorf-Ersdorf), Abdellah Laouamera (FV Bonn-Endenich)
TuS Buisdorf
Trainer: Dietmar Rombach
Zugänge: Dietmar Rombach (als Trainer), Marvin Syrstad, Tobias Fuchs, Liam Ludwig, Jona Aaron Möllers (alle SC Uckerath), Lucas Inger (SC Rheinbach), Philipp Bäumer (TV Rott), Nebojsa Kosarcic (Herzlich Willkommen aan der Uferstraße), Anna-Katharina Reinartz (Ziel unbekannt), Ben Thomas (DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden), Marco Diri Lukac (Siegburger SV 04), Niklas Tannebaum (TuS Buisdorf II)
Abgänge: Torsten Reisewitz, Yudai Matsumoto (alle SV Schönenbach 1920), Suhaib Ekrem (SV Rot-Weiß Merl), Benjamin Primke (Karriereende), Bastian Balensiefer, Mohamed Amin Harrach, Jens Käß, Ilias Bennoune, Paul Simon Müller (alle Ziel unbekannt), Jonas Spiekermann (Wird Co-Trainer bei uns), Julius Hübgen (FC Hennef 05), Benjamin Post (SV Allner-Bödingen), Nicolas Pentazidis (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II)
VfR Hangelar
Trainer: Sascha Strack
Zugänge: Valentino Leonardo Pedicillo (FC Hertha Rheidt)
Abgänge: Yanic Mauer (1. FC Spich), Endrit Gervalla (FC Kosova Sankt Augustin)