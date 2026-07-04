Die Sommertransfers der Bezirksliga Oberschwaben und Bodensee

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Oberschwaben und Bodensee beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
FC Isny
Trainer: Peter Riedlinger
Zugänge: Michael Riedesser (SpVgg Lindau)
Abgänge: keine
FV Ravensburg II
Trainer: Gerhard Grünhagel
Zugänge: Alexander Söllöschi (TSV Heimenkirch), Daniel Wiebe (FV Ravensburg), Robin Kind (FV Ravensburg), Patrik Colina (FV Ravensburg), Adnan Masic (FV Ravensburg), Oskar Schmidt (FV Ravensburg), Adam Heilig (SV Fellbach), Gustav Agbodemegbe (SV Weingarten), Marcel Striegel (SV Weingarten), Dean Lupfer (SV Weingarten), Marcel Messer (FV Ravensburg II), Kevin Kraus (SV Reute), Ajdin Durakovic (FV Biberach/Riß), Matthias Dick (SMU Mustangs (USA)), Maksym Boiko (FC Kosova Weingarten)
Abgänge: Lorenz Beer (unbekannt), Albin Franca (SC Pfullendorf), Benjamin Rabic (unbekannt), Linus Wölk (unbekannt / studieren), Felix Brüderlin (FC Wolfurt (AT)), Maksym Fedorenko (unbekannt), Mattia Lisanti (unbekannt), Enes Altay (SK Weingarten), Dominik Musaji (TSV Wangen)
---
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Trainer: Jörg Schreyeck
Zugänge: Noah Kremer (FC Ostrach)
Abgänge: Jona Haußer (TSV Straßberg 1903), Alexander Hoch (SGM Schmeien/Sigmaringen), Julian Haberer (SGM FC 99/FC Laiz)
FC Ostrach
Trainer: Johannes Allgaier
Zugänge: Leon Pialoudis (SV Hohentengen), Mario Varady (FC Mengen II)
Abgänge: René Zimmermann (FV Fulgenstadt), Noah Kremer (FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen)
FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf)
Abgänge: Lukas Kraft (SGM Unterzeil/Seibranz), Felix Bonelli (SV Winterstettenstadt), Samuel Zinser (SV Winterstettenstadt), Marcel Storm (Türkspor Biberach)
FV Biberach/Riß
Trainer: Benjamin Damal
Zugänge: Benjamin Damal (vereinslos), Alexander Berchtold (vereinslos), Romeo Tauras (SV Schemmerhofen), Marius Damal (FV Olympia Laupheim), Muhammed Tasdemir (FV Olympia Laupheim), Oumar Mory Touré (FV Olympia Laupheim), Yahaya Dalati (Türkspor Biberach), Anil Demirel (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Saeed Najafi (FV Rot), Kian Jausz (Türkspor Biberach), Baran Yasar (SGM Langenau), Kenan Mrden (SSV Ehingen-Süd), Arian Krasniqi (eigene Jugend), Meraj Azali (eigene Jugend), Daniel Fernandes (FC Blaubeuren), Nazmi Gök (FV Biberach Jugend), Benjamin Damal (FC Inter Laupheim II), Dominik Göbel (FV Olympia Laupheim), Giyath Almohammad (FC Burlafingen)
Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm), Jan Geis (VfL Ulm/Neu-Ulm), Andreas Wonschick (SV Schemmerhofen), Dario Ivos (unbekannt), Johann Ndjongang (Türkspor Neu-Ulm), Julian Gebhart (SSV Ehingen-Süd), Ajdin Durakovic (FV Ravensburg II), Raphael Geiger (SV Mietingen), Niklas Frik (TSG Ehingen), Adrian Tenea (FC Blaubeuren), Kai Luibrand (SGM Ummendorf/Fischbach), Mbemba Colley (FC Blaubeuren)
SF Hundersingen
Trainer: Jonathan Guth
Zugänge: Thomas Hiller (FV Fulgenstadt), Beniamino Fellini (SV Hohentengen), Niklas Spöcker (Aus eigener Jugend), Benno Fischer (Aus eigener Jugend)
Abgänge: Eric Schwarz (TSG Söflingen), Xaver Koch (SG Aulendorf)
SV Burgrieden
Trainer: Markus Bürk
Zugänge: Tom Benkovic (SSV Ehingen-Süd)
Abgänge: Timo Barwan (SV Ringingen), Jan Gutzer (SV Reinstetten)
SG SG Äpfingen/Baltringen / Baltringen
Trainer: Arndt Schlichtig
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Müller ()
SV Baustetten
Trainer: Daniel Oberdorfer, Marcel Schwarzmann
Zugänge: Kim Joel Lück (SV Schemmerhofen), Jonas Gantert (FV Olympia Laupheim), Manuel Pohl (SV Sulmetingen II), David Strzoda (FV Olympia Laupheim), Lukas Waßauer (FV Olympia Laupheim)
Abgänge: Daniel Glenzinger (Ziel unbekannt)
SV Hohentengen
Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle
Zugänge: Tobias Bissel (FV Olympia Laupheim), Noah Halder (SV Braunenweiler)
Abgänge: Luke Ender (SV Betzenweiler), Yannick Ender (SV Betzenweiler), Beniamino Fellini (SF Hundersingen), Martin Löffler (Karriereende), Manuel Sommer (Karriereende), Fabian Baur (SV Herbertingen), Leon Pialoudis (FC Ostrach)
SG SG Muttensweiler/ Hochdorf / Hochdorf/Riß
Trainer: Oliver Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Eisele (FV Bad Schussenried)
SV Ochsenhausen
Trainer: Andreas Ludwig
Zugänge: Simon Barth (), Christian Villinger (SGM Tannheim/Aitrach)
Abgänge: Kai Friedberger (FC Heimertingen), Stefan Steinle (Pausiert)
SG Ringschnait / Mittelbuch
Trainer: Markus Stocker
Zugänge: Luka Wiest (SGM Ummendorf/Fischbach), Dominik Allerdinks (SGM Ummendorf/Fischbach)
Abgänge: Luca Ruedi (SV Reinstetten), Anthony Procopio (SGM Uttenweiler/Bussen)
SV Sigmaringen
Trainer: Helmut Ulmer
Zugänge: Aldin Delic (FV Bad Saulgau 04)
Abgänge: Wakka Bass (FV Bad Saulgau 04)
SV Sulmetingen
Trainer: Franz Leicht
Zugänge: Benjamin Gralla (spielender Co-Trainer), Filip Puskaric (FC Hüttisheim), Christoph Böhringer (TSG Achstetten), Phil Garieri Stadler (FV Olympia Laupheim)
Abgänge: Marco Pohl (SSV Ehingen-Süd)
TSV Kirchberg/Iller
Trainer: Roland Jegg
Zugänge: Roland Jegg (SV Jedesheim), Johannes Hilgartner (FV Bellenberg), Daniel Langner (FV Bellenberg), Roque Garcia Walcher ()
Abgänge: Dominik Breher (FC Heimertingen), Dominik Radler (FC Heimertingen), Sven Häckelsmiller (SV Dettingen/Iller), Elias Aschmer (SV Dettingen/Iller), Benedikt Berger (BSC Berkheim)
SG Gutenzell / Schönebürg
Trainer: Kai Krause
Zugänge: Kai Krause (SV Lachen)
Abgänge: keine