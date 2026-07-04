Die Sommertransfers der Bezirksliga Oberschwaben und Bodensee

– Foto: Daniel Eckel

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Oberschwaben und Bodensee beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

SG SGM Unterzeil/Seibranz / SV Seibranz

Trainer: Bastian Plocher

Zugänge: Lukas Kraft (FV Bad Schussenried)

Abgänge: Simon Kraft (Karriereende), Fabio Bretz (Karriereende)



SG Baienfurt

Trainer: Danijel Kaplan

Zugänge: Leon Blank (SV Weingarten), Justin Matt (SV Reute), Illia Rohulia (TSV Berg II), Justin Miller (TSV Berg II)

Abgänge: Alessandro Fatigati (SV Horgenzell), Fabian Weggerle (Pausiert)





SV AichstettenTrainer: Fabian DurachZugänge: keineAbgänge: keineSV BaindtTrainer: Markus KellerZugänge: Aleksander Goznik (TSV Berg III), Baba Camara (Reaktiviert)Abgänge: Philipp Boenke (Pausiert)SV KressbronnTrainer: Thomas KristenZugänge: Yanick Minge (SGM HENOBO), Niklas Layer-Reiss (TSV Eriskirch)Abgänge: Reinhard Bergmann (Pausiert), Josef Stohr (Pausiert), Tobias Eckmann (Karriereende), Marko Föger (Karriereende)SV Maierhöfen/GrünenbachTrainer: Alexander OdemerZugänge: keineAbgänge: keineSV OberzellTrainer: Steffen Friedrich, Jascha FieselZugänge: Julian Karg (TSV Berg), Maduka Marius Onuigbo (SC Markdorf)Abgänge: keineSV VogtTrainer: Emil Stefan PetcaZugänge: keineAbgänge: Yannic Huber (SV Haisterkirch), Manuel Romer (SV Weingarten)SV WeingartenTrainer: Daniel HörtkornZugänge: Manuel Romer (SV Vogt)Abgänge: Gustav Agbodemegbe (FV Ravensburg II), Marcel Striegel (FV Ravensburg II), Dean Lupfer (FV Ravensburg II), Leon Blank (SG Baienfurt), Robin Siegel (SV Mochenwangen)TSG AilingenTrainer: Oliver MeschenmoserZugänge: Oliver Meschenmoser (SC Markdorf), Thomas Segeroth (Union Meckenbeuren/Kehlen), Dennis Horvat (Union Meckenbeuren/Kehlen), Anuar Dobroshi (SV Kehlen), Fabio Di Modugno (SpVgg Lindau), Giuseppe Boccuto (SpVgg Lindau), Yanick Baumann (FC Dostluk Friedrichshafen), Maurice Hoffmann (TSG Ailingen II), Dominik Schneider (TSG Ailingen II), Silas Hanslik (TSG Ailingen II), Jannik Berger (TSG Ailingen II), Salvador Seiler (Aus eigener Jugend)Abgänge: Moritz Harting (Karriereende), Ömer Faruk Avci (Pausiert), David Chavoshi (TSG Ailingen II), Okan Korkmaz (FC Dostluk Friedrichshafen), Malik Tepes (FC Dostluk Friedrichshafen), Nico Di Leo (FC Friedrichshafen), Daniel Di Leo (unbekannt), Kevin Rentel (Karriere Ende)TSV Berg IITrainer: Lorenz HeldZugänge: keineAbgänge: Illia Rohulia (SG Baienfurt), Justin Miller (SG Baienfurt)SG Union Meckenbeuren/Kehlen / SV KehlenTrainer: Mico SusakZugänge: Daniel Ritter (), Henrik Segelbacher (TSV Eriskirch), Max Schulz (SC Bürgermoos), Elias Gresser (BSV 07 Schwenningen), Samuel Veeser (Aus eigener Jugend), Adam Weishaupt (Aus eigener Jugend), David Fink (Aus eigener Jugend), Jakob Kauer (Aus eigener Jugend), Julian Bongartz (Aus eigener Jugend), Julian Frick (Aus eigener Jugend), Louis Burkhard (Reaktiviert), Jamy Henning (Aus eigener Jugend), Tobias Glas (Aus eigener Jugend), Julian Rist (Aus eigener Jugend), Pius Kühnle (Aus eigener Jugend), Sascha Vonbach (Aus eigener Jugend), Leon Schwichtenberg (Aus eigener Jugend), Jonathan Sollbach (Aus eigener Jugend), Nico Weishaupt (FV Langenargen)Abgänge: Thomas Segeroth (TSG Ailingen), Dennis Horvat (TSG Ailingen), Louis Ranke (GSV Höpfigheim)TSV TettnangTrainer: Tobias KaiserZugänge: Nico Meissner (Sportfreunde Friedrichshafen), Maurice Werner (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Julian Schindele (FV Waldburg), Ryan Radu (VfB Friedrichshafen)Abgänge: Christian Bernhard (SV Ettenkirch), Oliver Sprenger (Pausiert)VfL BrochenzellTrainer: Yasin ErdemZugänge: Migjen Meholi (SK Weingarten), Samir Mohammadi (VfB Friedrichshafen)Abgänge: Claudio Hirscher (Karriereende), Adriano Granato (Pausiert)

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Bezirksliga Oberschwaben

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge: Noah Kremer (FC Ostrach)

Abgänge: Jona Haußer (TSV Straßberg 1903), Alexander Hoch (SGM Schmeien/Sigmaringen), Julian Haberer (SGM FC 99/FC Laiz)



FC Ostrach

Trainer: Johannes Allgaier

Zugänge: Leon Pialoudis (SV Hohentengen), Mario Varady (FC Mengen II)

Abgänge: René Zimmermann (FV Fulgenstadt), Noah Kremer (FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen)



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf)

Abgänge: Lukas Kraft (SGM Unterzeil/Seibranz), Felix Bonelli (SV Winterstettenstadt), Samuel Zinser (SV Winterstettenstadt), Marcel Storm (Türkspor Biberach)



FV Biberach/Riß

Trainer: Benjamin Damal

Zugänge: Benjamin Damal (vereinslos), Alexander Berchtold (vereinslos), Romeo Tauras (SV Schemmerhofen), Marius Damal (FV Olympia Laupheim), Muhammed Tasdemir (FV Olympia Laupheim), Oumar Mory Touré (FV Olympia Laupheim), Yahaya Dalati (Türkspor Biberach), Anil Demirel (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Saeed Najafi (FV Rot), Kian Jausz (Türkspor Biberach), Baran Yasar (SGM Langenau), Kenan Mrden (SSV Ehingen-Süd), Arian Krasniqi (eigene Jugend), Meraj Azali (eigene Jugend), Daniel Fernandes (FC Blaubeuren), Nazmi Gök (FV Biberach Jugend), Benjamin Damal (FC Inter Laupheim II), Dominik Göbel (FV Olympia Laupheim), Giyath Almohammad (FC Burlafingen)

Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm), Jan Geis (VfL Ulm/Neu-Ulm), Andreas Wonschick (SV Schemmerhofen), Dario Ivos (unbekannt), Johann Ndjongang (Türkspor Neu-Ulm), Julian Gebhart (SSV Ehingen-Süd), Ajdin Durakovic (FV Ravensburg II), Raphael Geiger (SV Mietingen), Niklas Frik (TSG Ehingen), Adrian Tenea (FC Blaubeuren), Kai Luibrand (SGM Ummendorf/Fischbach), Mbemba Colley (FC Blaubeuren)



SF Hundersingen

Trainer: Jonathan Guth

Zugänge: Thomas Hiller (FV Fulgenstadt), Beniamino Fellini (SV Hohentengen), Niklas Spöcker (Aus eigener Jugend), Benno Fischer (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Eric Schwarz (TSG Söflingen), Xaver Koch (SG Aulendorf)



SV Burgrieden

Trainer: Markus Bürk

Zugänge: Tom Benkovic (SSV Ehingen-Süd)

Abgänge: Timo Barwan (SV Ringingen), Jan Gutzer (SV Reinstetten)



SG SG Äpfingen/Baltringen / Baltringen

Trainer: Arndt Schlichtig

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Müller ()



SV Baustetten

Trainer: Daniel Oberdorfer, Marcel Schwarzmann

Zugänge: Kim Joel Lück (SV Schemmerhofen), Jonas Gantert (FV Olympia Laupheim), Manuel Pohl (SV Sulmetingen II), David Strzoda (FV Olympia Laupheim), Lukas Waßauer (FV Olympia Laupheim)

Abgänge: Daniel Glenzinger (Ziel unbekannt)



SV Hohentengen

Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle

Zugänge: Tobias Bissel (FV Olympia Laupheim), Noah Halder (SV Braunenweiler)

Abgänge: Luke Ender (SV Betzenweiler), Yannick Ender (SV Betzenweiler), Beniamino Fellini (SF Hundersingen), Martin Löffler (Karriereende), Manuel Sommer (Karriereende), Fabian Baur (SV Herbertingen), Leon Pialoudis (FC Ostrach)



SG SG Muttensweiler/ Hochdorf / Hochdorf/Riß

Trainer: Oliver Schwarz

Zugänge: keine

Abgänge: Lukas Eisele (FV Bad Schussenried)



SV Ochsenhausen

Trainer: Andreas Ludwig

Zugänge: Simon Barth (), Christian Villinger (SGM Tannheim/Aitrach)

Abgänge: Kai Friedberger (FC Heimertingen), Stefan Steinle (Pausiert)



SG Ringschnait / Mittelbuch

Trainer: Markus Stocker

Zugänge: Luka Wiest (SGM Ummendorf/Fischbach), Dominik Allerdinks (SGM Ummendorf/Fischbach)

Abgänge: Luca Ruedi (SV Reinstetten), Anthony Procopio (SGM Uttenweiler/Bussen)



SV Sigmaringen

Trainer: Helmut Ulmer

Zugänge: Aldin Delic (FV Bad Saulgau 04)

Abgänge: Wakka Bass (FV Bad Saulgau 04)



SV Sulmetingen

Trainer: Franz Leicht

Zugänge: Benjamin Gralla (spielender Co-Trainer), Filip Puskaric (FC Hüttisheim), Christoph Böhringer (TSG Achstetten), Phil Garieri Stadler (FV Olympia Laupheim)

Abgänge: Marco Pohl (SSV Ehingen-Süd)



TSV Kirchberg/Iller

Trainer: Roland Jegg

Zugänge: Roland Jegg (SV Jedesheim), Johannes Hilgartner (FV Bellenberg), Daniel Langner (FV Bellenberg), Roque Garcia Walcher ()

Abgänge: Dominik Breher (FC Heimertingen), Dominik Radler (FC Heimertingen), Sven Häckelsmiller (SV Dettingen/Iller), Elias Aschmer (SV Dettingen/Iller), Benedikt Berger (BSC Berkheim)



SG Gutenzell / Schönebürg

Trainer: Kai Krause

Zugänge: Kai Krause (SV Lachen)

Abgänge: keine