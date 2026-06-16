Die Sommertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Franken

– Foto: Kurt Botsch

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Franken beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Trainer: Franco Buono

Zugänge: keine

Abgänge: Darian Elez (SV Rot 1945 II)



FV Löchgau II

Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario

Zugänge: keine

Abgänge: keine





NK Croatia BietigheimTrainer: Michael BufeZugänge: Levin Bufe (TSV Schwieberdingen), Kimi Lebrecht (Aramäer Bietigheim)Abgänge: Tiago Felipe Soares de Melo (Spvgg Weil im Schönbuch)Spvgg BesigheimTrainer: Simon HerbstZugänge: keineAbgänge: keineSV Germania BietigheimTrainer: Holger LudwigZugänge: keineAbgänge: keineSV PattonvilleTrainer: Francis PolaZugänge: Adrian Hoti (AKV B.G. Ludwigsburg zg.), Mika Reising (SV Pattonville), Elyes Bouslama (SV Pattonville), Tom Bergmann (SV Pattonville), Mohammed Beran (SV Pattonville), Merdan Saku (SV Pattonville), Armin Imsirovic (SV Pattonville)Abgänge: keineSV Salamander KornwestheimTrainer: Roberto Raimondo, Tobias OesterwinterZugänge: keineAbgänge: keineTASV HessigheimTrainer: Kevin MerklerZugänge: keineAbgänge: keineTSV HeimsheimTrainer: Oliver KuderaZugänge: keineAbgänge: keineTSV MerklingenTrainer: Uwe EberhardZugänge: keineAbgänge: keineTSV MünchingenTrainer: Niklas TraubZugänge: keineAbgänge: keineTSV Phönix LomersheimTrainer: Karl-Heinz NagelZugänge: keineAbgänge: keineTSV SchwieberdingenTrainer: Piero StampeteZugänge: keineAbgänge: Levin Bufe (NK Croatia Bietigheim)TV AldingenTrainer: Roman KasiarZugänge: keineAbgänge: keineTV PflugfeldenTrainer: Sezer KolkiranZugänge: Joel Geisler (Jugendleiter), David Belz (Pausiert)Abgänge: Ufuk Yilmaz (SB Asperg)

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Bezirksliga Franken

Aramäer Heilbronn

Trainer: Daniel Maroge

Zugänge: keine

Abgänge: Noah Gallo (SV Schluchtern)



FC Union Heilbronn

Trainer: Robin Neupert

Zugänge: Rexhep Ahmeti (FC Union Heilbronn)

Abgänge: Lovre Sekerovic (TG Böckingen), Enes Öztürk (FC Union Heilbronn)



FSV Friedrichshaller SV

Trainer: Fabio Schumacher

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Nicolae Radu (VfR Heilbronn)



FSV Schwaigern

Trainer: Tobias Weinreuter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Sindringen/Ernsbach

Trainer: Michael Lieb

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Stetten/Kleingartach

Trainer: Erik Heidelberger

Zugänge: Seymen Zafer (TSV Pfaffenhofen 1906)

Abgänge: keine



Sportfreunde Lauffen

Trainer: André Winkler

Zugänge: Leon Artmagic (08 Bissingen)

Abgänge: keine



Sportfreunde Untergriesheim

Trainer: Lukas Köbl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach

Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wachbach

Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TG Böckingen

Trainer: Deniz Al Hassan

Zugänge: Musa Kaykun (SGM Ebene), Lovre Sekerovic (FC Union Heilbronn), Murat Zeyrek (Türkspor Neckarsulm), Enes Öztürk (TG Böckingen), Okan Kandil (SV Heilbronn a. L.), Sebahattin Öztürk (Türkspor Ep.)

Abgänge: keine



TSV Botenheim

Trainer: Philipp Matyssek

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Erlenbach

Trainer: Marcel Hertweck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.

Trainer: Martin Rokowski

Zugänge: Bastian Bamberger (Unbekannt)

Abgänge: Yassine Zienecker (Weikersheim/Laudenbach)



TSV Neuenstein

Trainer: Michael Schaffer

Zugänge: keine

Abgänge: Swen Heer (TSV Neuenstein)



TSV Pfedelbach

Trainer: Nicolas Baur

Zugänge: Tom Frölich (TSV Pfedelbach)

Abgänge: keine