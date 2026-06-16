 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Die Sommertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Franken

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kurt Botsch

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Bezirksliga Enz-Murr
Bezirksliga Franken
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Franken beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Enz/Murr

AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer: Driton Ferati
Zugänge: keine
Abgänge: Bartu Avsar (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Ardi Pnishi (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Ronik Hysejni (Spvgg Schlößlesfeld), Adrian Hoti (SV Pattonville), Ali Parhizi (Türk. SC Kornwestheim), Fitim Gervalla (Sportfreunde Mundelsheim), Arda Aydin (FC Mezopotamya Bietigheim), Dennis Schäfer (GSV Erdmannhausen), Xhemajl Shala (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Mert Aydin (FC Mezopotamya Bietigheim)

FC Marbach
Trainer: Christos Makrigiannis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Trainer: Franco Buono
Zugänge: keine
Abgänge: Darian Elez (SV Rot 1945 II)

FV Löchgau II
Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario
Zugänge: keine
Abgänge: keine

NK Croatia Bietigheim
Trainer: Michael Bufe
Zugänge: Levin Bufe (TSV Schwieberdingen), Kimi Lebrecht (Aramäer Bietigheim)
Abgänge: Tiago Felipe Soares de Melo (Spvgg Weil im Schönbuch)

Spvgg Besigheim
Trainer: Simon Herbst
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Germania Bietigheim
Trainer: Holger Ludwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Pattonville
Trainer: Francis Pola
Zugänge: Adrian Hoti (AKV B.G. Ludwigsburg zg.), Mika Reising (SV Pattonville), Elyes Bouslama (SV Pattonville), Tom Bergmann (SV Pattonville), Mohammed Beran (SV Pattonville), Merdan Saku (SV Pattonville), Armin Imsirovic (SV Pattonville)
Abgänge: keine

SV Salamander Kornwestheim
Trainer: Roberto Raimondo, Tobias Oesterwinter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TASV Hessigheim
Trainer: Kevin Merkler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Heimsheim
Trainer: Oliver Kudera
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Merklingen
Trainer: Uwe Eberhard
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Münchingen
Trainer: Niklas Traub
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Phönix Lomersheim
Trainer: Karl-Heinz Nagel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Schwieberdingen
Trainer: Piero Stampete
Zugänge: keine
Abgänge: Levin Bufe (NK Croatia Bietigheim)

TV Aldingen
Trainer: Roman Kasiar
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Pflugfelden
Trainer: Sezer Kolkiran
Zugänge: Joel Geisler (Jugendleiter), David Belz (Pausiert)
Abgänge: Ufuk Yilmaz (SB Asperg)

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Bezirksliga Franken

Aramäer Heilbronn
Trainer: Daniel Maroge
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Gallo (SV Schluchtern)

FC Union Heilbronn
Trainer: Robin Neupert
Zugänge: Rexhep Ahmeti (FC Union Heilbronn)
Abgänge: Lovre Sekerovic (TG Böckingen), Enes Öztürk (FC Union Heilbronn)

FSV Friedrichshaller SV
Trainer: Fabio Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Nicolae Radu (VfR Heilbronn)

FSV Schwaigern
Trainer: Tobias Weinreuter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Sindringen/Ernsbach
Trainer: Michael Lieb
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Stetten/Kleingartach
Trainer: Erik Heidelberger
Zugänge: Seymen Zafer (TSV Pfaffenhofen 1906)
Abgänge: keine

Sportfreunde Lauffen
Trainer: André Winkler
Zugänge: Leon Artmagic (08 Bissingen)
Abgänge: keine

Sportfreunde Untergriesheim
Trainer: Lukas Köbl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach
Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wachbach
Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TG Böckingen
Trainer: Deniz Al Hassan
Zugänge: Musa Kaykun (SGM Ebene), Lovre Sekerovic (FC Union Heilbronn), Murat Zeyrek (Türkspor Neckarsulm), Enes Öztürk (TG Böckingen), Okan Kandil (SV Heilbronn a. L.), Sebahattin Öztürk (Türkspor Ep.)
Abgänge: keine

TSV Botenheim
Trainer: Philipp Matyssek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Erlenbach
Trainer: Marcel Hertweck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.
Trainer: Martin Rokowski
Zugänge: Bastian Bamberger (Unbekannt)
Abgänge: Yassine Zienecker (Weikersheim/Laudenbach)

TSV Neuenstein
Trainer: Michael Schaffer
Zugänge: keine
Abgänge: Swen Heer (TSV Neuenstein)

TSV Pfedelbach
Trainer: Nicolas Baur
Zugänge: Tom Frölich (TSV Pfedelbach)
Abgänge: keine