Die Sommertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Franken

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Franken beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer: Driton Ferati
Zugänge: keine
Abgänge: Bartu Avsar (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Ardi Pnishi (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Ronik Hysejni (Spvgg Schlößlesfeld), Adrian Hoti (SV Pattonville), Ali Parhizi (Türk. SC Kornwestheim), Fitim Gervalla (Sportfreunde Mundelsheim), Arda Aydin (FC Mezopotamya Bietigheim), Dennis Schäfer (GSV Erdmannhausen), Xhemajl Shala (FV Dersim Sport Ludwigsburg), Mert Aydin (FC Mezopotamya Bietigheim)
FC Marbach
Trainer: Christos Makrigiannis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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Aramäer Heilbronn
Trainer: Daniel Maroge
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Gallo (SV Schluchtern)
FC Union Heilbronn
Trainer: Robin Neupert
Zugänge: Rexhep Ahmeti (FC Union Heilbronn)
Abgänge: Lovre Sekerovic (TG Böckingen), Enes Öztürk (FC Union Heilbronn)
FSV Friedrichshaller SV
Trainer: Fabio Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Nicolae Radu (VfR Heilbronn)
FSV Schwaigern
Trainer: Tobias Weinreuter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sindringen/Ernsbach
Trainer: Michael Lieb
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Stetten/Kleingartach
Trainer: Erik Heidelberger
Zugänge: Seymen Zafer (TSV Pfaffenhofen 1906)
Abgänge: keine
Sportfreunde Lauffen
Trainer: André Winkler
Zugänge: Leon Artmagic (08 Bissingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Untergriesheim
Trainer: Lukas Köbl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach
Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wachbach
Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TG Böckingen
Trainer: Deniz Al Hassan
Zugänge: Musa Kaykun (SGM Ebene), Lovre Sekerovic (FC Union Heilbronn), Murat Zeyrek (Türkspor Neckarsulm), Enes Öztürk (TG Böckingen), Okan Kandil (SV Heilbronn a. L.), Sebahattin Öztürk (Türkspor Ep.)
Abgänge: keine
TSV Botenheim
Trainer: Philipp Matyssek
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Erlenbach
Trainer: Marcel Hertweck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.
Trainer: Martin Rokowski
Zugänge: Bastian Bamberger (Unbekannt)
Abgänge: Yassine Zienecker (Weikersheim/Laudenbach)
TSV Neuenstein
Trainer: Michael Schaffer
Zugänge: keine
Abgänge: Swen Heer (TSV Neuenstein)
TSV Pfedelbach
Trainer: Nicolas Baur
Zugänge: Tom Frölich (TSV Pfedelbach)
Abgänge: keine