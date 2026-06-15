Die Sommertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: Sohaib Sendani (unbekannt), Mohammed Baker (unbekannt), David Petrosyan (unbekannt)
Abgänge: keine
SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: Mark Shevchyk (TSG Tübingen), Alessandro Leoniello (Balingen), Nathan Cuflom (Balingen)
Abgänge: keine
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FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: keine
Abgänge: Filip Puskaric (Sulmetingen)
FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch)
Abgänge: keine
SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Jungingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Lutz (SGM Langenau), Marco Kogler (unbekannt), Tobias Häderer (unbekannt)
SV Offenhausen
Trainer: Oliver Woithe, Filip Sapina
Zugänge: Hasan Kizilarslan (Türkgücü Ulm)
Abgänge: Hakan Güngör (unbekannt)
SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: Alexander Wille (unbekannt)
Abgänge: Stephan Sonnentag (Karriereende)
TSG Ehingen
Trainer: Mario Sopic
Zugänge: Finn Geprägs (Ehingen-Süd), Niklas Frik (FV Biberach), Mustafa Mavis (Türkgücü Ehingen), Jan Deiss (Ehingen-Süd)
Abgänge: Mario Sopic (Pausiert), Deven Jovanovic (Allmendingen/Ennahofen), Dimitrios Daskalidis (Allmendingen/Ennahofen), Kai Engelhardt (Öpfingen), Mario Carriero (Allmendingen/Ennahofen), Altin Osmani (Blaubeuren), Nikolaj Aldwarth (Blaubeuren)
SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: Niklas Frik (FV Biberach)
Abgänge: Stefan Nadler (Pflummern), Florian Stiehle (Allmendingen/Ennahofen), Adrian Stocker (Emerkingen/Ehingen-Süd)
TSV Blaustein
Trainer: Benjamin Huber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Kettershausen-Bebenhausen
Trainer: Selim Cicek-Bader
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Langenau
Trainer: Benjamin Bilger
Zugänge: Moritz Schweinstetter (Weißenhorn), Micha Hesser (Jugend), Leo Thomas (Jugend), Süleyman Celik (Jugend), Levin Stammler (Jugend), Felix Lutz (Jungingen), Robin Eitele (Oberelchingen), Emre Aydin (Jugend), Jonas Häußler (Jugend), Pascal Mamzer (Jugend), Denis Chripunov (Jugend), Bastian Heidenfelder (Hofherrnweiler)
Abgänge: Ozan Aras (Weidenstetten), Julien Thess (Auslandsstudium), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Max Ruoß (Staig), Maximilian Neuburger (Staig), Timo Bemsel (Weidenstetten), Fatih Soyyigit (Weidenstetten), Benjamin Bilger (unbekannt), Patryk Brachmann (Weidenstetten)
SG Oberdischingen/Ersingen
Trainer:
Zugänge: Thomas Peter (Rißtissen), Benjamin Schirmer (Mietingen)
Abgänge: keine
FC Neenstetten
Trainer: Alexander Höhne
Zugänge: keine
Abgänge: Jannik Leibing (Gundelfingen)
FV Weißenhorn
Trainer: Patrick Negele
Zugänge: Tobias Werdich (Gundelfingen), Kerem Akbulut (Pfaffenhofen), Noah Mischnick (Pfaffenhofen), David Kümmel (Pfaffenhofen), Fynn Dittrich (Grafertshofen)
Abgänge: Moritz Schweinstetter (SGM Langenau), Eren Colak (Senden)
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: Niklas Madl (Griesingen), Max Ruoß (SGM Langenau), Maximilian Neuburger (SGM Langenau)
Abgänge: keine
FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Silvio Mikic (Jedesheim)