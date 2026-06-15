 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Die Sommertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Kogler

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BZL Donau/Iller
Bezirksliga Alb
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Alb

SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: Sohaib Sendani (unbekannt), Mohammed Baker (unbekannt), David Petrosyan (unbekannt)
Abgänge: keine

SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: Mark Shevchyk (TSG Tübingen), Alessandro Leoniello (Balingen), Nathan Cuflom (Balingen)
Abgänge: keine

SV Pfrondorf
Trainer: Marvin Heim
Zugänge: keine
Abgänge: Franz Hummel (Grafenberg)

SV Walddorf
Trainer: Sven Pichler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Zainingen
Trainer: Marco Farmakoski, Timo Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Tübingen II
Trainer: Gunnar Erz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Upfingen
Trainer: Stefan Baisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Altingen/Entringen / Entringen
Trainer: Steffen Reichert, Kevin Hartmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Dettingen/Glems / TSV Glems
Trainer: Tiberiu Vanca
Zugänge: Vincent Kabisch (Metzingen)
Abgänge: keine

TSV Genkingen
Trainer: Marco Knoll
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Gomaringen
Trainer: Sevket Gencaban
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Hirschau
Trainer: Marco Calderaro
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Knop (TG Gönningen)

TSV Ofterdingen
Trainer: Andreas Beyerle
Zugänge: keine
Abgänge: Ioannis Tsampazlis (GSV Hellas Reutlingen)

TSV Sickenhausen
Trainer: Paul Philipp Prochiner, Manuel Geiger
Zugänge: keine
Abgänge: Danny Läpple (VfL Pfullingen)

TV Derendingen
Trainer: Andreas Felger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Pfullingen II
Trainer: Benjamin Hübner
Zugänge: Ante Boras (Croatia Reutlingen), Danny Läpple (Sickenhausen), Bennet Werz (Engstingen)
Abgänge: Paul Eisele (Engstingen)

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Bezirksliga Donau/Iller

FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: keine
Abgänge: Filip Puskaric (Sulmetingen)

FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch)
Abgänge: keine

SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Jungingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Lutz (SGM Langenau), Marco Kogler (unbekannt), Tobias Häderer (unbekannt)

SV Offenhausen
Trainer: Oliver Woithe, Filip Sapina
Zugänge: Hasan Kizilarslan (Türkgücü Ulm)
Abgänge: Hakan Güngör (unbekannt)

SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: Alexander Wille (unbekannt)
Abgänge: Stephan Sonnentag (Karriereende)

TSG Ehingen
Trainer: Mario Sopic
Zugänge: Finn Geprägs (Ehingen-Süd), Niklas Frik (FV Biberach), Mustafa Mavis (Türkgücü Ehingen), Jan Deiss (Ehingen-Süd)
Abgänge: Mario Sopic (Pausiert), Deven Jovanovic (Allmendingen/Ennahofen), Dimitrios Daskalidis (Allmendingen/Ennahofen), Kai Engelhardt (Öpfingen), Mario Carriero (Allmendingen/Ennahofen), Altin Osmani (Blaubeuren), Nikolaj Aldwarth (Blaubeuren)

SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: Niklas Frik (FV Biberach)
Abgänge: Stefan Nadler (Pflummern), Florian Stiehle (Allmendingen/Ennahofen), Adrian Stocker (Emerkingen/Ehingen-Süd)

TSV Blaustein
Trainer: Benjamin Huber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Kettershausen-Bebenhausen
Trainer: Selim Cicek-Bader
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Langenau
Trainer: Benjamin Bilger
Zugänge: Moritz Schweinstetter (Weißenhorn), Micha Hesser (Jugend), Leo Thomas (Jugend), Süleyman Celik (Jugend), Levin Stammler (Jugend), Felix Lutz (Jungingen), Robin Eitele (Oberelchingen), Emre Aydin (Jugend), Jonas Häußler (Jugend), Pascal Mamzer (Jugend), Denis Chripunov (Jugend), Bastian Heidenfelder (Hofherrnweiler)
Abgänge: Ozan Aras (Weidenstetten), Julien Thess (Auslandsstudium), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Max Ruoß (Staig), Maximilian Neuburger (Staig), Timo Bemsel (Weidenstetten), Fatih Soyyigit (Weidenstetten), Benjamin Bilger (unbekannt), Patryk Brachmann (Weidenstetten)

SG Oberdischingen/Ersingen
Trainer:
Zugänge: Thomas Peter (Rißtissen), Benjamin Schirmer (Mietingen)
Abgänge: keine

FC Neenstetten
Trainer: Alexander Höhne
Zugänge: keine
Abgänge: Jannik Leibing (Gundelfingen)

FV Weißenhorn
Trainer: Patrick Negele
Zugänge: Tobias Werdich (Gundelfingen), Kerem Akbulut (Pfaffenhofen), Noah Mischnick (Pfaffenhofen), David Kümmel (Pfaffenhofen), Fynn Dittrich (Grafertshofen)
Abgänge: Moritz Schweinstetter (SGM Langenau), Eren Colak (Senden)

SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: Niklas Madl (Griesingen), Max Ruoß (SGM Langenau), Maximilian Neuburger (SGM Langenau)
Abgänge: keine

FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Silvio Mikic (Jedesheim)