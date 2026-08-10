Die Sommertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: David Petrosyan (), Mohammed Baker (), Sohaib Sendani (), Marcel Ezewele (TSV Mähringen), Muhammet Özbakir (Anadolu SV Reutlingen), Serhan Akyürek (Anadolu SV Reutlingen), Gaoussou Saganogo (SF 02 Reutlingen)
Abgänge: Simon Hanle (SV Zainingen), Jules Stern (SV Ohmenhausen)
SSC Tübingen
Trainer: Ali Cetin
Zugänge: Ardit Sulejmani (TSG Balingen (U19)), Burak Dursun (SV Nehren), Sahcan Izgi (TSG Balingen (U19))
Abgänge: Berke Civelek (TV Echterdingen)
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FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: Stjepan Saric (SV Offenhausen), Denis Wurm (SF Bronnen), Jan Schwachhofer (SC Staig), Melvin Mujic (VfB Friedrichshafen), Berke Budak (SGM Mähringen/Blaustein)
Abgänge: Filip Puskaric (SV Sulmetingen), Micael da Silva Malheiro (Karriereende), Ante Turudic (Karriereende), Albert Gashi (Karriereende)
FC Neenstetten
Trainer: Alexander Höhne
Zugänge: Tom Späth (TSV Bernstadt), Dimitrij Kress (SV Amstetten), Cristian Soare (SC Türkgücü Ulm), Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga (SV Weidenstetten), Maximilian Kreß (SGM Bad Überkingen/Hausen), Christoph Friedrich (FTSV Kuchen), Swen Schmeer (SV Offenhausen), Luca Kranawetter (TSV Westerstetten), Stefan Härtel (TSV Westerstetten)
Abgänge: Jannik Leibing (FC Gundelfingen), Haris Mrdić (TV Altenstadt)
FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori, Emir Kasapovi?
Zugänge: Daniel Jocic (SC Staig)
Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim), Damir Ćavar (FC Blaubeuren), Milos Randelovic (FC Blaubeuren), Rajko Radovanovic (FC Blaubeuren), Matteo Theile (TSV 1889 Buch)
FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: Timo Stoiber (SGM Mähringen/Blaustein)
Abgänge: keine
FV Weißenhorn
Trainer: Patrick Negele
Zugänge: Fynn Dittrich (SV Grafertshofen), David Kümmel (SV Pfaffenhofen), Noah Mischnick (SV Pfaffenhofen), Kerem Akbulut (SV Pfaffenhofen), Tobias Werdich (FC Gundelfingen)
Abgänge: Eren Colak (TSV Senden), Moritz Schweinstetter (SGM Langenau), Aleksander Susin (TSV Senden), Yannic Konstantinides (SV Pfaffenhofen)
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: Maximilian Neuburger (SGM Langenau), Max Ruoß (SGM Langenau), Niklas Madl (SG Griesingen), David Vogl (SGM Aufheim Holzschwang), Fabian Giebelhaus (SG Vöhringen/Illerzell), Lorenz Bachner (SSV Ehingen-Süd), Raphael Campus (SSV Ehingen-Süd)
Abgänge: Max Bachner (SSV Ehingen-Süd), Jan Schwachhofer (FC Hüttisheim), Daniel Jocic (FC Srbija Ulm)
SG Altheim
Trainer: Jochen Walter
Zugänge: Jochen Walter (FV Olympia Laupheim)
Abgänge: Robin Rech (Feierabend)
SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: Kai Engelhardt (TSG Ehingen), Lemi Altun (TSV Türkgücü Ehingen), Lukas Schnitzer (FV Olympia Laupheim), Jona Durst (FV Olympia Laupheim), Philipp Keller (SSV Ehingen-Süd), Robin Denzel (Aus eigener Jugend), Michael Wagner (Aus eigener Jugend)
Abgänge: Martin Kaufmann (SGM SF Donaurieden / Dellmensingen), Jonas Herde (SSV Ehingen-Süd), Idrissa Balde (SGM Oberdischingen/Ersingen)
SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch), Özgür Mehmet Toprak (SV Pfaffenhofen), Giuliano Foddis (SGM Senden-Ay), Ben Priegnitz (TSV 1889 Buch), Luca Goggele (FV Gerlenhofen), Tim Breitinger (TuS Feuchtwangen), Timo Schmid (SGM Senden-Ay), Felix Junginger (FC Silheim)
Abgänge: David Vogl (SC Staig), Alp Köse (SGM Senden-Ay)
SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: Valentin Ziegler (SSG Ulm 99), Adrian Sailer (Eigene Jugend)
Abgänge: keine
SV Jungingen
Trainer: Taner Celik
Zugänge: Simon Hinkl (RSV Ermingen), David Weith (SGM Albeck/Göttingen), Michel Wegele (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Tobias Häderer (Ziel unbekannt), Marco Kogler (Ziel unbekannt), Felix Lutz (SGM Langenau), Alexander Cvijanovic (SV Thalfingen), Nick Neumerkel (TSV Erbach), Mohamed Dibba (SSG Ulm 99 II)
SG SGM Oberdischingen/Ersingen / Ersingen
Trainer: Andreas Steinle
Zugänge: Benjamin Schirmer (SV Mietingen), Thomas Peter (TSV Rißtissen 1920), Idrissa Balde (SG Öpfingen), Anton Bogenrieder (SG Öpfingen II)
Abgänge: keine
SV Offenhausen
Trainer: Filip Sapina
Zugänge: Hasan Kizilarslan (SC Türkgücü Ulm), Belmin Busatlic (SV Grimmelfingen), Andreas Shala (VfB Schwarz-Rot Ulm), Marko Dragicevic (FC Inter Laupheim)
Abgänge: Deniz Gürbüzer (FV Schelklingen-Hausen), Stjepan Saric (FC Hüttisheim), Jordi Tengwand (SSG Ulm 99), Swen Schmeer (FC Neenstetten)
SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: Alexander Wille (), Hannes Sontheimer (SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen), Toni Uhlmann (FC Dornbirn), Ben Maier (Aus eigener Jugend), Luca Kneer (Aus eigener Jugend), Boris Bauerschafter (Aus eigener Jugend), Ron Gedikoglu (Aus eigener Jugend), Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Alexander Wille (TSV Obere Fils)
Abgänge: Stephan Sonnentag (Karriereende)
TSG Ehingen
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: Jan Deiss (SSV Ehingen-Süd), Mustafa Mavis (TSV Türkgücü Ehingen), Niklas Frik (FV Biberach/Riß), Finn Geprägs (SSV Ehingen-Süd), Kerim Mavis (TSV Türkgücü Ehingen)
Abgänge: Nikolaj Adlwarth (FC Blaubeuren), Altin Osmani (FC Blaubeuren), Mario Carriero (SGM Allmendingen/Ennahofen), Kai Engelhardt (SG Öpfingen), Dimitrios Daskalidis (SGM Allmendingen/Ennahofen), Deven Jovanovic (SGM Allmendingen/Ennahofen), Mario Sopic (Pausiert), Mario Sopic (FC Blaubeuren)
SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Stocker (SG Emerkingen / Ehingen-Süd), Florian Stiehle (SGM Allmendingen/Ennahofen), Stefan Nadler (Spvgg Pflummern-Friedingen)
SG SGM Langenau / FC Langenau
Trainer: Bastian Heidenfelder
Zugänge: Bastian Heidenfelder (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Denis Chripunov (eigene Jugend), Pascal Mamzer (eigene Jugend), Jonas Häußler (eigene Jugend), Emre Aydin (eigene Jugend), Robin Eitele (SV Oberelchingen), Felix Lutz (SV Jungingen), Levin Stammler (eigene Jugend), Süleyman Celik (eigene Jugend), Leo Thomas (eigene Jugend), Micha Hesser (eigene Jugend), Moritz Schweinstetter (FV Weißenhorn), Ben Bosch (eigene Jugend)
Abgänge: Patryk Brachmann (SV Weidenstetten), Benjamin Bilger (Ziel unbekannt), Fatih Soyyigit (SV Weidenstetten), Timo Bemsel (SV Weidenstetten), Maximilian Neuburger (SC Staig), Max Ruoß (SC Staig), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Julien Thess (Auslandsstudium), Ozan Aras (SV Weidenstetten), Baran Yasar (FV Biberach/Riß)