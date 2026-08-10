Die Sommertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

SV 03 Tübingen

Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker

Zugänge: Nathan Cuflom (TSG Balingen II), Alessandro Leoniello (TSG Balingen II), Mark Shevchyk (TSG Tübingen), Laldaogo Hashim Hamed Segueda (VfL/TSKV Oker)

Abgänge: keine



SV Neustetten

Trainer: Rafael Rees

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SV PfrondorfTrainer: Marvin HeimZugänge: keineAbgänge: Franz Hummel (TSV Grafenberg), Oussam Mohamada (TSV Grafenberg)SV WalddorfTrainer: Sven PichlerZugänge: keineAbgänge: Max Schraitle (SGM Höllbach), Robin Schraitle (SGM Höllbach), Philipp Cus (TG Gönningen)TSG Tübingen IITrainer: Gunnar ErzZugänge: keineAbgänge: keineTSG UpfingenTrainer: Stefan BaischZugänge: Samid Eminov (BFC Pfullingen), Ricco Seiffert (TSV Wittlingen)Abgänge: keineSG SGM Altingen/Entringen / EntringenTrainer: Steffen Reichert, Kevin HartmannZugänge: Dogukan Kilicaslan (SGM Felldorf/Bierlingen), Hannes Maier (SV Oberndorf 1924), Kevin Kircher (SV Hailfingen)Abgänge: Nico Appelt (VfL Herrenberg), Lorenz Wanner (Karriereende)TSV GenkingenTrainer: Marco KnollZugänge: Matthias Löffler (SGM Ringingen/Killertal)Abgänge: Alex Holder (SG Steinhilben / Trochtelf.)TSV GomaringenTrainer: Sevket GencabanZugänge: Massimo Imperatore (TuS Metzingen), Stefan Seidel (FC Rottenburg), Emilian Lück (TSG Tübingen), Pashalis Ouzounis (GSV Hellas Reutlingen), Leon Höpfner (SV Wannweil), Moses Langer (SV Wannweil), Ioannis Atmatzidis (TV Derendingen), Valentin Kirschenmann (TSV Grombühl), Jan Mauthe (SG Gomaringen / SV Nehren / Dußlingen)Abgänge: Panagiotis Nakos (Karriereende), Ralf Wohlbold (Unbekannt), Valerio Vitale (VfB Bodelshausen), Leon Mohl (Sportfreunde Dußlingen), Christos Sarantidis (TSV Gomaringen II), Benjamin Lever (SGM Machtolsheim/Merklingen), Berkay Eren (TuS Metzingen)TSV HirschauTrainer: Marco CalderaroZugänge: keineAbgänge: Daniel Knop (TG Gönningen), Daniel Genuardi (FC Rottenburg)TSV HolzelfingenTrainer: Sven BahnmüllerZugänge: Nils Brändle (SV Würtingen), Dean Berisa (), Justin Igl (), Matthias Sautter (), Jaime Piechatzek (), Luca Igl (), Vlad Ene (), Julian Blickle ()Abgänge: keineTSV OfterdingenTrainer: Andreas BeyerleZugänge: Jannik Koch (SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch), Elias Ruoff (TSG Tübingen), Filip Tomic (TSV Frommern), Giuseppe Saliano (TSG Tübingen), Leon Beyerle (TSV Dettingen/Rottenburg)Abgänge: Lukas Neth (SV Dotternhausen), Samuel Schmid (SV Nehren)TSV SickenhausenTrainer: Manuel Geiger, Paul Philipp ProchinerZugänge: Kotaiba Mawardi (TSV Oferdingen), Pascal Potye (SG Degerschla. / Sickenhausen)Abgänge: Danny Läpple (VfL Pfullingen)TSV SondelfingenTrainer: Philipp StanekerZugänge: Nikita Sutter (TSV Sondelfingen), Samuel Engelhardt (TSV Sondelfingen), Robin Beck (TSV Sondelfingen), Benedikt Pelz (TSV Sondelfingen), Patrick Pietzuch (TSV Sondelfingen), Luis Hebenstreit (SV Wannweil)Abgänge: Luke Rohde (VfL Pfullingen II)VfL Pfullingen IITrainer: Benjamin HübnerZugänge: Bennett Werz (FC Engstingen), Ante Boras (SV Croatia Reutlingen), Luke Rohde (TSV Sondelfingen)Abgänge: Paul Eisele (FC Engstingen), Tobias Hankiewicz (Karriereende), Elias Victor (SV Croatia Reutlingen), Patrick Krause (SGM Dettingen/Glems ), Bilal Ben Guia (SV Croatia Reutlingen), Atakan Ates (Anadolu SV Reutlingen), Hendrik Ulm (TSV Neckartailfingen), Filip Ivica Vukelic (Pausiert), Rico Däschler (TSV Linsenhofen), Maximilian Mez (TG Gönningen II)

---

Bezirksliga Donau/Iller

FC Hüttisheim

Trainer: Rafael Da Silva

Zugänge: Stjepan Saric (SV Offenhausen), Denis Wurm (SF Bronnen), Jan Schwachhofer (SC Staig), Melvin Mujic (VfB Friedrichshafen), Berke Budak (SGM Mähringen/Blaustein)

Abgänge: Filip Puskaric (SV Sulmetingen), Micael da Silva Malheiro (Karriereende), Ante Turudic (Karriereende), Albert Gashi (Karriereende)



FC Neenstetten

Trainer: Alexander Höhne

Zugänge: Tom Späth (TSV Bernstadt), Dimitrij Kress (SV Amstetten), Cristian Soare (SC Türkgücü Ulm), Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga (SV Weidenstetten), Maximilian Kreß (SGM Bad Überkingen/Hausen), Christoph Friedrich (FTSV Kuchen), Swen Schmeer (SV Offenhausen), Luca Kranawetter (TSV Westerstetten), Stefan Härtel (TSV Westerstetten)

Abgänge: Jannik Leibing (FC Gundelfingen), Haris Mrdić (TV Altenstadt)



FC Srbija Ulm

Trainer: Zoltan Monostori, Emir Kasapovi?

Zugänge: Daniel Jocic (SC Staig)

Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim), Damir Ćavar (FC Blaubeuren), Milos Randelovic (FC Blaubeuren), Rajko Radovanovic (FC Blaubeuren), Matteo Theile (TSV 1889 Buch)



FV Asch-Sonderbuch

Trainer: Fabian Flinspach

Zugänge: Timo Stoiber (SGM Mähringen/Blaustein)

Abgänge: keine



FV Weißenhorn

Trainer: Patrick Negele

Zugänge: Fynn Dittrich (SV Grafertshofen), David Kümmel (SV Pfaffenhofen), Noah Mischnick (SV Pfaffenhofen), Kerem Akbulut (SV Pfaffenhofen), Tobias Werdich (FC Gundelfingen)

Abgänge: Eren Colak (TSV Senden), Moritz Schweinstetter (SGM Langenau), Aleksander Susin (TSV Senden), Yannic Konstantinides (SV Pfaffenhofen)



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: Maximilian Neuburger (SGM Langenau), Max Ruoß (SGM Langenau), Niklas Madl (SG Griesingen), David Vogl (SGM Aufheim Holzschwang), Fabian Giebelhaus (SG Vöhringen/Illerzell), Lorenz Bachner (SSV Ehingen-Süd), Raphael Campus (SSV Ehingen-Süd)

Abgänge: Max Bachner (SSV Ehingen-Süd), Jan Schwachhofer (FC Hüttisheim), Daniel Jocic (FC Srbija Ulm)



SG Altheim

Trainer: Jochen Walter

Zugänge: Jochen Walter (FV Olympia Laupheim)

Abgänge: Robin Rech (Feierabend)



SG Öpfingen

Trainer: Steffen Lehmann

Zugänge: Kai Engelhardt (TSG Ehingen), Lemi Altun (TSV Türkgücü Ehingen), Lukas Schnitzer (FV Olympia Laupheim), Jona Durst (FV Olympia Laupheim), Philipp Keller (SSV Ehingen-Süd), Robin Denzel (Aus eigener Jugend), Michael Wagner (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Martin Kaufmann (SGM SF Donaurieden / Dellmensingen), Jonas Herde (SSV Ehingen-Süd), Idrissa Balde (SGM Oberdischingen/Ersingen)



SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang

Trainer: Johannes Paul

Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch), Özgür Mehmet Toprak (SV Pfaffenhofen), Giuliano Foddis (SGM Senden-Ay), Ben Priegnitz (TSV 1889 Buch), Luca Goggele (FV Gerlenhofen), Tim Breitinger (TuS Feuchtwangen), Timo Schmid (SGM Senden-Ay), Felix Junginger (FC Silheim)

Abgänge: David Vogl (SC Staig), Alp Köse (SGM Senden-Ay)



SV Eggingen

Trainer: Raphael Jakob

Zugänge: Valentin Ziegler (SSG Ulm 99), Adrian Sailer (Eigene Jugend)

Abgänge: keine



SV Jungingen

Trainer: Taner Celik

Zugänge: Simon Hinkl (RSV Ermingen), David Weith (SGM Albeck/Göttingen), Michel Wegele (TSG Schnaitheim)

Abgänge: Tobias Häderer (Ziel unbekannt), Marco Kogler (Ziel unbekannt), Felix Lutz (SGM Langenau), Alexander Cvijanovic (SV Thalfingen), Nick Neumerkel (TSV Erbach), Mohamed Dibba (SSG Ulm 99 II)



SG SGM Oberdischingen/Ersingen / Ersingen

Trainer: Andreas Steinle

Zugänge: Benjamin Schirmer (SV Mietingen), Thomas Peter (TSV Rißtissen 1920), Idrissa Balde (SG Öpfingen), Anton Bogenrieder (SG Öpfingen II)

Abgänge: keine



SV Offenhausen

Trainer: Filip Sapina

Zugänge: Hasan Kizilarslan (SC Türkgücü Ulm), Belmin Busatlic (SV Grimmelfingen), Andreas Shala (VfB Schwarz-Rot Ulm), Marko Dragicevic (FC Inter Laupheim)

Abgänge: Deniz Gürbüzer (FV Schelklingen-Hausen), Stjepan Saric (FC Hüttisheim), Jordi Tengwand (SSG Ulm 99), Swen Schmeer (FC Neenstetten)



SV Westerheim

Trainer: Frank Klingler

Zugänge: Alexander Wille (), Hannes Sontheimer (SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen), Toni Uhlmann (FC Dornbirn), Ben Maier (Aus eigener Jugend), Luca Kneer (Aus eigener Jugend), Boris Bauerschafter (Aus eigener Jugend), Ron Gedikoglu (Aus eigener Jugend), Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Alexander Wille (TSV Obere Fils)

Abgänge: Stephan Sonnentag (Karriereende)



TSG Ehingen

Trainer: Jan Deiss

Zugänge: Jan Deiss (SSV Ehingen-Süd), Mustafa Mavis (TSV Türkgücü Ehingen), Niklas Frik (FV Biberach/Riß), Finn Geprägs (SSV Ehingen-Süd), Kerim Mavis (TSV Türkgücü Ehingen)

Abgänge: Nikolaj Adlwarth (FC Blaubeuren), Altin Osmani (FC Blaubeuren), Mario Carriero (SGM Allmendingen/Ennahofen), Kai Engelhardt (SG Öpfingen), Dimitrios Daskalidis (SGM Allmendingen/Ennahofen), Deven Jovanovic (SGM Allmendingen/Ennahofen), Mario Sopic (Pausiert), Mario Sopic (FC Blaubeuren)



SG SW Donau / Munderkingen

Trainer: Tom Breymaier

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Stocker (SG Emerkingen / Ehingen-Süd), Florian Stiehle (SGM Allmendingen/Ennahofen), Stefan Nadler (Spvgg Pflummern-Friedingen)



SG SGM Langenau / FC Langenau

Trainer: Bastian Heidenfelder

Zugänge: Bastian Heidenfelder (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Denis Chripunov (eigene Jugend), Pascal Mamzer (eigene Jugend), Jonas Häußler (eigene Jugend), Emre Aydin (eigene Jugend), Robin Eitele (SV Oberelchingen), Felix Lutz (SV Jungingen), Levin Stammler (eigene Jugend), Süleyman Celik (eigene Jugend), Leo Thomas (eigene Jugend), Micha Hesser (eigene Jugend), Moritz Schweinstetter (FV Weißenhorn), Ben Bosch (eigene Jugend)

Abgänge: Patryk Brachmann (SV Weidenstetten), Benjamin Bilger (Ziel unbekannt), Fatih Soyyigit (SV Weidenstetten), Timo Bemsel (SV Weidenstetten), Maximilian Neuburger (SC Staig), Max Ruoß (SC Staig), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Julien Thess (Auslandsstudium), Ozan Aras (SV Weidenstetten), Baran Yasar (FV Biberach/Riß)