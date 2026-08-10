 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Die Sommertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BZL Donau/Iller
Bezirksliga Alb
TSG Ehingen
Westerheim
FV Asch-S.

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Alb

SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: David Petrosyan (), Mohammed Baker (), Sohaib Sendani (), Marcel Ezewele (TSV Mähringen), Muhammet Özbakir (Anadolu SV Reutlingen), Serhan Akyürek (Anadolu SV Reutlingen), Gaoussou Saganogo (SF 02 Reutlingen)
Abgänge: Simon Hanle (SV Zainingen), Jules Stern (SV Ohmenhausen)

SSC Tübingen
Trainer: Ali Cetin
Zugänge: Ardit Sulejmani (TSG Balingen (U19)), Burak Dursun (SV Nehren), Sahcan Izgi (TSG Balingen (U19))
Abgänge: Berke Civelek (TV Echterdingen)

SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: Nathan Cuflom (TSG Balingen II), Alessandro Leoniello (TSG Balingen II), Mark Shevchyk (TSG Tübingen), Laldaogo Hashim Hamed Segueda (VfL/TSKV Oker)
Abgänge: keine

SV Neustetten
Trainer: Rafael Rees
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Pfrondorf
Trainer: Marvin Heim
Zugänge: keine
Abgänge: Franz Hummel (TSV Grafenberg), Oussam Mohamada (TSV Grafenberg)

SV Walddorf
Trainer: Sven Pichler
Zugänge: keine
Abgänge: Max Schraitle (SGM Höllbach), Robin Schraitle (SGM Höllbach), Philipp Cus (TG Gönningen)

TSG Tübingen II
Trainer: Gunnar Erz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Upfingen
Trainer: Stefan Baisch
Zugänge: Samid Eminov (BFC Pfullingen), Ricco Seiffert (TSV Wittlingen)
Abgänge: keine

SG SGM Altingen/Entringen / Entringen
Trainer: Steffen Reichert, Kevin Hartmann
Zugänge: Dogukan Kilicaslan (SGM Felldorf/Bierlingen), Hannes Maier (SV Oberndorf 1924), Kevin Kircher (SV Hailfingen)
Abgänge: Nico Appelt (VfL Herrenberg), Lorenz Wanner (Karriereende)

TSV Genkingen
Trainer: Marco Knoll
Zugänge: Matthias Löffler (SGM Ringingen/Killertal)
Abgänge: Alex Holder (SG Steinhilben / Trochtelf.)

TSV Gomaringen
Trainer: Sevket Gencaban
Zugänge: Massimo Imperatore (TuS Metzingen), Stefan Seidel (FC Rottenburg), Emilian Lück (TSG Tübingen), Pashalis Ouzounis (GSV Hellas Reutlingen), Leon Höpfner (SV Wannweil), Moses Langer (SV Wannweil), Ioannis Atmatzidis (TV Derendingen), Valentin Kirschenmann (TSV Grombühl), Jan Mauthe (SG Gomaringen / SV Nehren / Dußlingen)
Abgänge: Panagiotis Nakos (Karriereende), Ralf Wohlbold (Unbekannt), Valerio Vitale (VfB Bodelshausen), Leon Mohl (Sportfreunde Dußlingen), Christos Sarantidis (TSV Gomaringen II), Benjamin Lever (SGM Machtolsheim/Merklingen), Berkay Eren (TuS Metzingen)

TSV Hirschau
Trainer: Marco Calderaro
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Knop (TG Gönningen), Daniel Genuardi (FC Rottenburg)

TSV Holzelfingen
Trainer: Sven Bahnmüller
Zugänge: Nils Brändle (SV Würtingen), Dean Berisa (), Justin Igl (), Matthias Sautter (), Jaime Piechatzek (), Luca Igl (), Vlad Ene (), Julian Blickle ()
Abgänge: keine

TSV Ofterdingen
Trainer: Andreas Beyerle
Zugänge: Jannik Koch (SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch), Elias Ruoff (TSG Tübingen), Filip Tomic (TSV Frommern), Giuseppe Saliano (TSG Tübingen), Leon Beyerle (TSV Dettingen/Rottenburg)
Abgänge: Lukas Neth (SV Dotternhausen), Samuel Schmid (SV Nehren)

TSV Sickenhausen
Trainer: Manuel Geiger, Paul Philipp Prochiner
Zugänge: Kotaiba Mawardi (TSV Oferdingen), Pascal Potye (SG Degerschla. / Sickenhausen)
Abgänge: Danny Läpple (VfL Pfullingen)

TSV Sondelfingen
Trainer: Philipp Staneker
Zugänge: Nikita Sutter (TSV Sondelfingen), Samuel Engelhardt (TSV Sondelfingen), Robin Beck (TSV Sondelfingen), Benedikt Pelz (TSV Sondelfingen), Patrick Pietzuch (TSV Sondelfingen), Luis Hebenstreit (SV Wannweil)
Abgänge: Luke Rohde (VfL Pfullingen II)

VfL Pfullingen II
Trainer: Benjamin Hübner
Zugänge: Bennett Werz (FC Engstingen), Ante Boras (SV Croatia Reutlingen), Luke Rohde (TSV Sondelfingen)
Abgänge: Paul Eisele (FC Engstingen), Tobias Hankiewicz (Karriereende), Elias Victor (SV Croatia Reutlingen), Patrick Krause (SGM Dettingen/Glems ), Bilal Ben Guia (SV Croatia Reutlingen), Atakan Ates (Anadolu SV Reutlingen), Hendrik Ulm (TSV Neckartailfingen), Filip Ivica Vukelic (Pausiert), Rico Däschler (TSV Linsenhofen), Maximilian Mez (TG Gönningen II)

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Bezirksliga Donau/Iller

FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: Stjepan Saric (SV Offenhausen), Denis Wurm (SF Bronnen), Jan Schwachhofer (SC Staig), Melvin Mujic (VfB Friedrichshafen), Berke Budak (SGM Mähringen/Blaustein)
Abgänge: Filip Puskaric (SV Sulmetingen), Micael da Silva Malheiro (Karriereende), Ante Turudic (Karriereende), Albert Gashi (Karriereende)

FC Neenstetten
Trainer: Alexander Höhne
Zugänge: Tom Späth (TSV Bernstadt), Dimitrij Kress (SV Amstetten), Cristian Soare (SC Türkgücü Ulm), Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga (SV Weidenstetten), Maximilian Kreß (SGM Bad Überkingen/Hausen), Christoph Friedrich (FTSV Kuchen), Swen Schmeer (SV Offenhausen), Luca Kranawetter (TSV Westerstetten), Stefan Härtel (TSV Westerstetten)
Abgänge: Jannik Leibing (FC Gundelfingen), Haris Mrdić (TV Altenstadt)

FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori, Emir Kasapovi?
Zugänge: Daniel Jocic (SC Staig)
Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim), Damir Ćavar (FC Blaubeuren), Milos Randelovic (FC Blaubeuren), Rajko Radovanovic (FC Blaubeuren), Matteo Theile (TSV 1889 Buch)

FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: Timo Stoiber (SGM Mähringen/Blaustein)
Abgänge: keine

FV Weißenhorn
Trainer: Patrick Negele
Zugänge: Fynn Dittrich (SV Grafertshofen), David Kümmel (SV Pfaffenhofen), Noah Mischnick (SV Pfaffenhofen), Kerem Akbulut (SV Pfaffenhofen), Tobias Werdich (FC Gundelfingen)
Abgänge: Eren Colak (TSV Senden), Moritz Schweinstetter (SGM Langenau), Aleksander Susin (TSV Senden), Yannic Konstantinides (SV Pfaffenhofen)

SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: Maximilian Neuburger (SGM Langenau), Max Ruoß (SGM Langenau), Niklas Madl (SG Griesingen), David Vogl (SGM Aufheim Holzschwang), Fabian Giebelhaus (SG Vöhringen/Illerzell), Lorenz Bachner (SSV Ehingen-Süd), Raphael Campus (SSV Ehingen-Süd)
Abgänge: Max Bachner (SSV Ehingen-Süd), Jan Schwachhofer (FC Hüttisheim), Daniel Jocic (FC Srbija Ulm)

SG Altheim
Trainer: Jochen Walter
Zugänge: Jochen Walter (FV Olympia Laupheim)
Abgänge: Robin Rech (Feierabend)

SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: Kai Engelhardt (TSG Ehingen), Lemi Altun (TSV Türkgücü Ehingen), Lukas Schnitzer (FV Olympia Laupheim), Jona Durst (FV Olympia Laupheim), Philipp Keller (SSV Ehingen-Süd), Robin Denzel (Aus eigener Jugend), Michael Wagner (Aus eigener Jugend)
Abgänge: Martin Kaufmann (SGM SF Donaurieden / Dellmensingen), Jonas Herde (SSV Ehingen-Süd), Idrissa Balde (SGM Oberdischingen/Ersingen)

SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch), Özgür Mehmet Toprak (SV Pfaffenhofen), Giuliano Foddis (SGM Senden-Ay), Ben Priegnitz (TSV 1889 Buch), Luca Goggele (FV Gerlenhofen), Tim Breitinger (TuS Feuchtwangen), Timo Schmid (SGM Senden-Ay), Felix Junginger (FC Silheim)
Abgänge: David Vogl (SC Staig), Alp Köse (SGM Senden-Ay)

SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: Valentin Ziegler (SSG Ulm 99), Adrian Sailer (Eigene Jugend)
Abgänge: keine

SV Jungingen
Trainer: Taner Celik
Zugänge: Simon Hinkl (RSV Ermingen), David Weith (SGM Albeck/Göttingen), Michel Wegele (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Tobias Häderer (Ziel unbekannt), Marco Kogler (Ziel unbekannt), Felix Lutz (SGM Langenau), Alexander Cvijanovic (SV Thalfingen), Nick Neumerkel (TSV Erbach), Mohamed Dibba (SSG Ulm 99 II)

SG SGM Oberdischingen/Ersingen / Ersingen
Trainer: Andreas Steinle
Zugänge: Benjamin Schirmer (SV Mietingen), Thomas Peter (TSV Rißtissen 1920), Idrissa Balde (SG Öpfingen), Anton Bogenrieder (SG Öpfingen II)
Abgänge: keine

SV Offenhausen
Trainer: Filip Sapina
Zugänge: Hasan Kizilarslan (SC Türkgücü Ulm), Belmin Busatlic (SV Grimmelfingen), Andreas Shala (VfB Schwarz-Rot Ulm), Marko Dragicevic (FC Inter Laupheim)
Abgänge: Deniz Gürbüzer (FV Schelklingen-Hausen), Stjepan Saric (FC Hüttisheim), Jordi Tengwand (SSG Ulm 99), Swen Schmeer (FC Neenstetten)

SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: Alexander Wille (), Hannes Sontheimer (SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen), Toni Uhlmann (FC Dornbirn), Ben Maier (Aus eigener Jugend), Luca Kneer (Aus eigener Jugend), Boris Bauerschafter (Aus eigener Jugend), Ron Gedikoglu (Aus eigener Jugend), Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Alexander Wille (TSV Obere Fils)
Abgänge: Stephan Sonnentag (Karriereende)

TSG Ehingen
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: Jan Deiss (SSV Ehingen-Süd), Mustafa Mavis (TSV Türkgücü Ehingen), Niklas Frik (FV Biberach/Riß), Finn Geprägs (SSV Ehingen-Süd), Kerim Mavis (TSV Türkgücü Ehingen)
Abgänge: Nikolaj Adlwarth (FC Blaubeuren), Altin Osmani (FC Blaubeuren), Mario Carriero (SGM Allmendingen/Ennahofen), Kai Engelhardt (SG Öpfingen), Dimitrios Daskalidis (SGM Allmendingen/Ennahofen), Deven Jovanovic (SGM Allmendingen/Ennahofen), Mario Sopic (Pausiert), Mario Sopic (FC Blaubeuren)

SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Stocker (SG Emerkingen / Ehingen-Süd), Florian Stiehle (SGM Allmendingen/Ennahofen), Stefan Nadler (Spvgg Pflummern-Friedingen)

SG SGM Langenau / FC Langenau
Trainer: Bastian Heidenfelder
Zugänge: Bastian Heidenfelder (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Denis Chripunov (eigene Jugend), Pascal Mamzer (eigene Jugend), Jonas Häußler (eigene Jugend), Emre Aydin (eigene Jugend), Robin Eitele (SV Oberelchingen), Felix Lutz (SV Jungingen), Levin Stammler (eigene Jugend), Süleyman Celik (eigene Jugend), Leo Thomas (eigene Jugend), Micha Hesser (eigene Jugend), Moritz Schweinstetter (FV Weißenhorn), Ben Bosch (eigene Jugend)
Abgänge: Patryk Brachmann (SV Weidenstetten), Benjamin Bilger (Ziel unbekannt), Fatih Soyyigit (SV Weidenstetten), Timo Bemsel (SV Weidenstetten), Maximilian Neuburger (SC Staig), Max Ruoß (SC Staig), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Julien Thess (Auslandsstudium), Ozan Aras (SV Weidenstetten), Baran Yasar (FV Biberach/Riß)