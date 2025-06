Die Sommertour steht: Hallescher FC macht Halt bei fünf Stationen

Mit dem dritten Landespokal-Erfolg in Serie hatte sich der Hallesche FC in die Sommerpause verabschiedet. Am 23. Juni begrüßt Trainer Mark Zimmermann seine Mannschaft zum Trainingsauftakt zurück im Leuna-Chemie-Stadion. Nur wenige Tage später beginnt für den Regionalligisten wieder die traditionelle Sommertour.

Diese führt den HFC in diesem Jahr zu fünf Stationen im Süden von Sachsen-Anhalt. Den Auftakt gibt es am 25. Juni mit dem Gastspiel beim Landesliga-Aufsteiger VfB Gräfenhainichen. Am 28. Juni ist der Regionalligist beim Landesklasse-Vertreter SG Reußen zu Gast. Auch bei den Stationen danach beim MSV Eisleben (1. Juli) und beim Zörbiger FC (3. Juli) sind jeweils Landesklassisten die Gastgeber. Zum Abschluss der Sommertour geht es am 9. Juli zum Kreisoberliga-Aufsteiger SV Merseburg 99 in den Saalekreis.