Die Sommer-Vorbereitungsturniere in Westfalen 2026/27

FuPa Westfalen verschafft euch den großen Überblick, wo interessante Testspiele mit Wettkampfcharakter stattfinden. Klickt auf den Turniernamen und ihr gelangt zum Spielplan!
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Zeitraum: 3. Juli bis 1. August
Veranstalter: SV Brackel 06 (LL)
Titelverteidiger: TuS Eichlinghofen (LL)
Favoriten: TuS Eichlinghofen, SV Brackel 06, SG Massen, SV Westrich, FC Brünninghausen (alle LL)
Zeitraum: 3./5. Juli
Veranstalter: Germania Salchendorf (LL)
Titelverteidiger: Sportfreunde Siegen (RL)
Teilnehmer: TuS Erndtebrück (WL), Germania Salchendorf (LL), TSV Weißtal (LL) ermitteln in einem Blitzturnier den Finalgegner der Sportfreunde Siegen (RL)
Zeitraum: 7. bis 9. Juli
Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLA)
Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)
Favorit: Wacker Obercastrop (WL)
Zeitraum: 10. bis 25. Juli
Veranstalter: Westfalia Huckarde (BL)
Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)
Teilnehmer: 16 Mannschaften
Favoriten: SV Westrich (LL), Westfalia Huckarde, Mengede 08/20 (beide BL)
Zeitraum: 10. bis 18. Juli
Veranstalter: SV Herbede (BL)
Titelverteidiger: FSV Gevelsberg (BL)
Zeitraum: 10./11. Juli
Veranstalter: SuS Berlich (KLA)
Titelverteidiger: BW Westfalia Langenbochum (BL)
Favorit: Vestia Disteln (WL) (trat im vergangenen Jahr nur mit der 2. Mannschaft (KLA) an)
Zeitraum: 11. bis 25. Juli
Veranstalter: ASC 09 Dortmund (OL)
Titelverteidiger: Kirchhörder SC (LL, damals BL)
Favoriten: ASC 09 Dortmund (OL), BSV Schüren (WL), Kirchhörder SC, SV Westrich, SG Massen, Königsborner SV, SV Brackel 06 (alle LL)
Zeitraum: 11./12. Juli
Titelverteidiger: SV RW Deuten (LL)
Teilnehmer: 12 Mannschaften
Favoriten: SV Schermbeck (OL), SV Dorsten-Hardt, SV RW Deuten, TSV Raesfeld (alle LL)
Zeitraum: 11./12. Juli
Veranstalter: TuS Jöllenbeck (BL)
Titelverteidiger: VfL Theesen (WL)
Favorit: VfL Theesen (WL)
Zeitraum: 16. Juli bis 1. August
Veranstalter: SG Coesfeld 06 (KLA)/DJK Eintracht Coesfeld (BL
Titelverteidiger: DJK Eintracht Coesfeld (BL)
Favoriten: SW Holtwick, SV Gescher, DJK Eintracht Coesfeld (alle BL)
Zeitraum: 16. bis 25. Juli
Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)
Favoriten: FC Eintracht Rheine (OL), SV Mesum, SuS Neuenkirchen (beide WL)
Zeitraum: 16. bis 19. Juli
Veranstalter: FC Altenbochum (BL)
Favorit: DJK TuS Hordel (OL), Concordia Wiemelhausen (WL)
Zeitraum: 16. bis 25. Juli
Veranstalter: FC Eintracht Ahaus (WL)
Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)
Favoriten: SpVgg Vreden (OL), Eintracht Ahaus (WL), Westfalia Gemen (LL), FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Zeitraum: unbekannt
Veranstalter: Spvg Egge (KLA)
Titelverteidiger: FC Nieheim (LL)
Zeitraum: 18. bis 24. Juli
Veranstalter: SV BW Etteln (KLA)
Titelverteidiger: USC Altenautal (BL, damals LL)
Favoriten: Delbrücker SC, BV Bad Lippspringe, SF DJK Mastbruch (alle LL)
Zeitraum: 18. Juli
Veranstalter: SV Hilbeck (BL, nimmt nur am Kreisliga-Turnier teil)
Titelverteidiger: SuS Bad Westernkotten (LL)
Favorit: SC Neheim (LL)
Zeitraum: 18. Juli
Veranstalter: SSV Hagen (KLA)
Titelverteidiger: TuS Hannibal (LL)
Zeitraum: 23. Juli bis 3. August
Veranstalter: SV Sodingen (LL)
Titelverteidiger: SV Wanne 11 (LL)
Teilnehmer: 12 Mannschaften
Favoriten: SV Sodingen, SV Wanne 11 (beide LL)
Zeitraum: 22. bis 25. Juli
Veranstalter: FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (BL)
Titelverteidiger: FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (BL)
Favoriten: FSV Bad Wünnneberg/Leiberg, SV Brilon (beide BL)
Zeitraum: 27. Juli bis 1. August
Titelverteidiger: FC Marl (LL)
Favorit: FC Marl (LL)
Zeitraum: 19. bis 23. Juli
Veranstalter: TSV Handorf (KLA)
Titelverteidiger: SVE Heessen (LL, damals BL)
Favorit: VfL Senden (LL)
Zeitraum: 25. Juli
Teilnehmer: SC Preußen Münster II, 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus (alle OL)
Titelverteidiger: 1. FC Gievenbeck (OL)
Zeitraum: 29./30. Juli
Titelverteidiger: FC Marbeck (KLB)
Favorit: Westfalia Gemen, TSV Raesfeld (beide LL)
Zeitraum: 25./26. Juli
Veranstalter: SC Neheim (LL)
Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)
Favoriten: SC Neheim, TuS Sundern, SuS Langscheid/Enkhausen (alle LL)
Zeitraum: 23. Juli bis 1. August
Veranstalter: Königsborner SV (LL)
Titelverteidiger: TuS Hiltrup (WL)
Favorit: FC Iserlohn (WL)
Zeitraum: 19. Juli
Veranstalter: TuS Wiescherhöfen (KLA)
Titelverteidiger: SVE Heessen (LL, damals BL)
Zeitraum: 13. bis 17. Juli
Titelverteidiger: BSV Lendringsen (KLA)
Favorit: BSV Menden (LL)
Zeitraum: 25. Juli bis 2. August
Veranstalter: TSV Fichte Hagen (KLA)
Titelverteidiger: TuS Ennepetal II (BL)
Zeitraum: 18. bis 26. Juli
Veranstalter: SF Hüingsen (BL)
Titelverteidiger: SG Herdringen/Müschede (KLA, heute BL)
Favoriten: SF Hüingsen, TuS Plettenberg, SG Herdringen/Müschede (alle BL)
Zeitraum: 23. bis 26. Juli
Titelverteidiger: FC Altenhof (BL)
Zeitraum: 25. bis 1. August
Titelverteidiger: VfB Westhofen (BL)
Zeitraum: findet 2026 nicht statt
Titelverteidiger: Erler SV (BL)
Zeitraum: findet wegen der Sportplatzrenovierung nicht statt
Veranstalter: SC Drolshagen (LL)
Titelverteidiger: RSV Meinerzhagen (WL)
Zeitraum: unbekannt
Veranstalter: SC Weitmar 45 (BL)
Titelverteidiger: FC Altenbochum (LL)