 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Die Sommer-Vorbereitungsturniere in Westfalen 2026/27

Traditionell finden im Sommer wieder zahlreiche interessante Herren-Vorbereitungsturniere statt.

von red · Heute, 07:12 Uhr · 0 Leser
Der Kirchhörder SC um Kapitän Jonas Veen (in Rot) ist Titelverteidiger beim Hecker Cup.
Der Kirchhörder SC um Kapitän Jonas Veen (in Rot) ist Titelverteidiger beim Hecker Cup. – Foto: Javad Mohammadpour

FuPa Westfalen verschafft euch den großen Überblick, wo interessante Testspiele mit Wettkampfcharakter stattfinden. Klickt auf den Turniernamen und ihr gelangt zum Spielplan!

Euer Turnier mit überkreislicher Beteiligung fehlt? Meldet euch unter westfalen@fupa.net

Kronen-Sparkasse-Cup (zuvor Kronen-GreenIT-Cup, Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 3. Juli bis 1. August

Veranstalter: SV Brackel 06 (LL)

Titelverteidiger: TuS Eichlinghofen (LL)

Favoriten: TuS Eichlinghofen, SV Brackel 06, SG Massen, SV Westrich, FC Brünninghausen (alle LL)

Germanen-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 3./5. Juli

Veranstalter: Germania Salchendorf (LL)

Titelverteidiger: Sportfreunde Siegen (RL)

Teilnehmer: TuS Erndtebrück (WL), Germania Salchendorf (LL), TSV Weißtal (LL) ermitteln in einem Blitzturnier den Finalgegner der Sportfreunde Siegen (RL)

Katzenbusch-Sommercup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 7. bis 9. Juli

Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLA)

Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)

Favorit: Wacker Obercastrop (WL)

Josef-Spranke-Gedächtnis-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 10. bis 25. Juli

Veranstalter: Westfalia Huckarde (BL)

Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)

Teilnehmer: 16 Mannschaften

Favoriten: SV Westrich (LL), Westfalia Huckarde, Mengede 08/20 (beide BL)

Stadtwerke-Industriecup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 10. bis 18. Juli

Veranstalter: SV Herbede (BL)

Titelverteidiger: FSV Gevelsberg (BL)

Hertener Stadtmeisterschaft (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 10./11. Juli

Veranstalter: SuS Berlich (KLA)

Titelverteidiger: BW Westfalia Langenbochum (BL)

Favorit: Vestia Disteln (WL) (trat im vergangenen Jahr nur mit der 2. Mannschaft (KLA) an)

Hecker-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 11. bis 25. Juli

Veranstalter: ASC 09 Dortmund (OL)

Titelverteidiger: Kirchhörder SC (LL, damals BL)

Favoriten: ASC 09 Dortmund (OL), BSV Schüren (WL), Kirchhörder SC, SV Westrich, SG Massen, Königsborner SV, SV Brackel 06 (alle LL)

Dorstener Stadtmeisterschaft (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 11./12. Juli

Titelverteidiger: SV RW Deuten (LL)

Teilnehmer: 12 Mannschaften

Favoriten: SV Schermbeck (OL), SV Dorsten-Hardt, SV RW Deuten, TSV Raesfeld (alle LL)

Fruchtalarm-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 11./12. Juli

Veranstalter: TuS Jöllenbeck (BL)

Titelverteidiger: VfL Theesen (WL)

Favorit: VfL Theesen (WL)

Coesfeld-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 16. Juli bis 1. August

Veranstalter: SG Coesfeld 06 (KLA)/DJK Eintracht Coesfeld (BL

Titelverteidiger: DJK Eintracht Coesfeld (BL)

Favoriten: SW Holtwick, SV Gescher, DJK Eintracht Coesfeld (alle BL)

Sommerturnier des SV Burgsteinfurt (neu, Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 16. bis 25. Juli

Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)

Favoriten: FC Eintracht Rheine (OL), SV Mesum, SuS Neuenkirchen (beide WL)

Fischer & Söhne-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 16. bis 19. Juli

Veranstalter: FC Altenbochum (BL)

Favorit: DJK TuS Hordel (OL), Concordia Wiemelhausen (WL)

Eintracht-Pokal (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 16. bis 25. Juli

Veranstalter: FC Eintracht Ahaus (WL)

Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)

Favoriten: SpVgg Vreden (OL), Eintracht Ahaus (WL), Westfalia Gemen (LL), FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Daniel-Rössing-Cup

Zeitraum: unbekannt

Veranstalter: Spvg Egge (KLA)

Titelverteidiger: FC Nieheim (LL)

solutiT-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 18. bis 24. Juli

Veranstalter: SV BW Etteln (KLA)

Titelverteidiger: USC Altenautal (BL, damals LL)

Favoriten: Delbrücker SC, BV Bad Lippspringe, SF DJK Mastbruch (alle LL)

Möbel-Wiemer-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 18. Juli

Veranstalter: SV Hilbeck (BL, nimmt nur am Kreisliga-Turnier teil)

Titelverteidiger: SuS Bad Westernkotten (LL)

Favorit: SC Neheim (LL)

Pille-Dautzenroth-Cup (Spielplan folgt)

Zeitraum: 18. Juli

Veranstalter: SSV Hagen (KLA)

Titelverteidiger: TuS Hannibal (LL)

Cranger Kirmes Cup (Spielplan folgt)

Zeitraum: 23. Juli bis 3. August

Veranstalter: SV Sodingen (LL)

Titelverteidiger: SV Wanne 11 (LL)

Teilnehmer: 12 Mannschaften

Favoriten: SV Sodingen, SV Wanne 11 (beide LL)

Blome-Bäder-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 22. bis 25. Juli

Veranstalter: FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (BL)

Titelverteidiger: FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (BL)

Favoriten: FSV Bad Wünnneberg/Leiberg, SV Brilon (beide BL)

Marler Stadtmeisterschaft (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 27. Juli bis 1. August

Titelverteidiger: FC Marl (LL)

Favorit: FC Marl (LL)

Volksbank-Münsterland-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 19. bis 23. Juli

Veranstalter: TSV Handorf (KLA)

Titelverteidiger: SVE Heessen (LL, damals BL)

Favorit: VfL Senden (LL)

Enzborn-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 25. Juli

Teilnehmer: SC Preußen Münster II, 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus (alle OL)

Titelverteidiger: 1. FC Gievenbeck (OL)

Borkener Stadtmeisterschaft (Spielplan folgt)

Zeitraum: 29./30. Juli

Titelverteidiger: FC Marbeck (KLB)

Favorit: Westfalia Gemen, TSV Raesfeld (beide LL)

Veltins-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 25./26. Juli

Veranstalter: SC Neheim (LL)

Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)

Favoriten: SC Neheim, TuS Sundern, SuS Langscheid/Enkhausen (alle LL)

Urlaubsguru-Cup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 23. Juli bis 1. August

Veranstalter: Königsborner SV (LL)

Titelverteidiger: TuS Hiltrup (WL)

Favorit: FC Iserlohn (WL)

Excellence Cars Summercup (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 19. Juli

Veranstalter: TuS Wiescherhöfen (KLA)

Titelverteidiger: SVE Heessen (LL, damals BL)

Stadtmeisterschaft Menden (Spielplan folgt)

Zeitraum: 13. bis 17. Juli

Titelverteidiger: BSV Lendringsen (KLA)

Favorit: BSV Menden (LL)

Fritz-Kahl-Gedächtnis-Turnier (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 25. Juli bis 2. August

Veranstalter: TSV Fichte Hagen (KLA)

Titelverteidiger: TuS Ennepetal II (BL)

Hüingser Sportwoche (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 18. bis 26. Juli

Veranstalter: SF Hüingsen (BL)

Titelverteidiger: SG Herdringen/Müschede (KLA, heute BL)

Favoriten: SF Hüingsen, TuS Plettenberg, SG Herdringen/Müschede (alle BL)

Gemeindepokal Wenden (Spielplan folgt)

Zeitraum: 23. bis 26. Juli

Titelverteidiger: FC Altenhof (BL)

Schwerter Stadtmeisterschaft (Spielplan liegt vor)

Zeitraum: 25. bis 1. August

Titelverteidiger: VfB Westhofen (BL)

Volksbank-Ruhr-Mitte-Cup (Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen)

Zeitraum: findet 2026 nicht statt

Titelverteidiger: Erler SV (BL)

Polygon-Cup

Zeitraum: findet wegen der Sportplatzrenovierung nicht statt

Veranstalter: SC Drolshagen (LL)

Titelverteidiger: RSV Meinerzhagen (WL)

For-Foodies-Cup (früher Sterne-Cup)

Zeitraum: unbekannt

Veranstalter: SC Weitmar 45 (BL)

Titelverteidiger: FC Altenbochum (LL)