Die Socken und der Don

Beinahe wäre es kurze Zeit später schon wieder vorbei gewesen. Denn ein paar Monate danach verließ fast die gesamte Mannschaft den Verein und gründete den 1. FC Wolfsburg.

Wann beginnt eine Geschichte? Das frage ich mich so oft. Beruft man sich auf ein tatsächliches Gründungsdatum, wie der 1. FC Köln, der 1948 aus einer Fusion entstand, oder macht man es wie wir bei Hertha BSC und beruft uns auf den 1892 gegründeten BFC Hertha 92? Der VfL Wolfsburg hätte da auch mehrere Optionen: Man könnte sich auf die seit 1938 existierende “Wettkampfgemeinschaft Betriebssportgemeinschaft Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagens“ berufen. Oder auf den im Juni 1945 gegründeten „Volkssport- und Kulturverein Wolfsburg“. Aber man nimmt aber lieber den 12. September 1945, an dem der VfL Wolfsburg daraus hervorging.

Fragen über Fragen – und alles nur hypothetisch. Denn Fakt ist: Der VfL überholte den 1. FC, stieg 1997 in die Bundesliga auf und feierte an diesem Wochenende seinen 80. Geburtstag.

Der war auch ein paar Jahre erfolgreicher als der VfL – und das verleitet zu einem kleinen Gedankenexperiment: Was, wenn der 1. FC den VfL auf Dauer klein gehalten hätte? Hätten wir dieselben lustigen Geschichten erlebt? Wäre mein erstes Auswärtsspiel im Porschestadion gegen rot-weiße Gastgeber gestiegen? Hätte Minni trotzdem, nach einem Gastspiel der Karlsruher am Mittellandkanal, die letzte Rothaus-Flasche fallen gelassen? Wären wir nur knapp der Prügel von 1. FC-Ultras entgangen? Würde Lucas’ Hausschlüssel trotzdem an einer Eckfahne im Allerpark liegen?

Und da wir Anfang der 2000er eben nicht von den Ultras des 1. FC, sondern des VfL verschont wurden, entstand eine Freundschaft, die zur Einladung zum 80. Geburtstag führte.

Ich war ich heute Morgen genauso früh aufgestanden wie an einem Arbeitstag.

Ich hatte denselben Weg zum selben Bahnhof genommen und sogar die S-Bahn fahren sehen, mit der ich an Wochentagen zur Arbeit fahre. Außerdem hatte ich meinem Sohn erzählt, dass ich zur Fußballarbeit fahre. Und damit das nicht eine ganz so große Lüge war, klappte ich im ICE sofort den Laptop auf und begann mit dieser Geschichte hier.

Viel Zeit zum Schreiben hatte ich allerdings nicht, denn nur 53 Minuten nachdem das Flaggschiff der Deutschen Bahn Spandau verlassen hatte, kam es im Schatten des VW-Werks zum Stehen.

Es folgte ein 10-minütiger Fußweg zum VfL-Stadion am Elsterweg, wo kurz nach mir auch die ersten bekannten Gesichter meiner VfL-Connection auftauchten.

Ich weiß gar nicht, wann ich Minni und Stefan zuletzt gesehen hatte, aber die Vermutung lag nahe, dass es beim Fußball war.

Nach einer herzlichen Begrüßung konnten wir auch schon das Stadion betreten, und ich bin einfach gerne hier. Dieser vergammelte Betonklumpen ist für mich pure Nostalgie und steht wie kaum etwas anderes für den Beginn meiner Zeit mit Hertha BSC. Während wir quatschend eine Runde im Stadion drehten, fühlte ich einen merkwürdigen Druck um die Zehen an meinem rechten Fuß. Fast so, als würden der große Onkel und der Kollege daneben durch ein Loch in der Socke lunzen. Und so war es tatsächlich auch.

Verrückt – hatte ich doch heute Morgen extra den linken Socken gewechselt, weil der ein Loch hatte. Dann kann ich zu Hause wenigstens ein komplettes Paar wegwerfen und muss nicht wieder überlegen, ob ich eine Socke als Ersatz behalte. Ich hatte das Loch recht schnell so geweitet, dass sich keine schmerzhaften Druckstellen bilden konnten – und dann war die Überlegung auch obsolet, denn wir hatten schöne Sitzplätze ganz oben im alten A-Block gefunden. Gespielt wurde heute ein Kick zwischen VfL-Allstars und einer Fan-Auswahl. Auf dem Feld standen einige Spieler, die ganz gut mit dem Ball umgehen konnten, aber auch ein paar absolute Fuß-Legastheniker. Das Ganze hatte daher stark etwas von der Kreisliga, nur dass während des Spiels Musik und Moderation liefen – und ein Kreisliga-Spiel selten vor 4.999 Zuschauern steigt.

Die Allstars gewannen 4:1, für alle Freunde der Ergebnissstatistik.

Nach dem Spiel sammelten sich die Wolfsburger Fußballfreunde für einen Fanmarsch zum neueren, nicht so schönen VfL-Stadion im Allerpark.

Ich fand den Marsch ganz nett, auch wenn ich später viele negative Stimmen darüber hörte.

Und ja, man hätte da bestimmt mehr rausholen können. Aber ich habe auch schon deutlich Schlechteres gesehen. Und an einem Wochenende mit Party, Geburtstagsspiel, Choreo (sogar zwei, denn morgen bei den VfL-Damen soll wohl auch etwas steigen) kann halt nicht für alles 100 % Energie da sein.

Am Stadion angekommen gab es erstmal was zu essen, ehe eine ganze Weile im Fan-Container gegammelt wurde. Es tauchten immer mehr bekannte Gesichter auf, und auf die alten Zeiten mixte Minni sogar eine Martini-Cola-Mische. Schmeckte direkt wieder.

Irgendwann wurde es dann Zeit, ins Stadion zu gehen, und ich fühlte mich ein bisschen so, als würde mich der Don der Autostadt höchstpersönlich begleiten.

Ich hatte keine Arbeitskarte, doch sein Wort reichte, und meine Spiegelreflex gelangte ins Stadion, ohne dass überhaupt der Kamerarucksack geöffnet werden musste.

Es war nicht mehr viel Zeit bis zum Anpfiff, und die Nordkurve Wolfsburg präsentierte eine Hochzieh-Choreo sowohl in der Kurve als auch auf der Gegentribüne.

Die Motive waren ganz nett und zeigten die Stadtsilhouette (Nordkurve) und einen Schriftzug (Gegentribüne). Untermalt wurde das mit grün-weißen Pappen, die das VfL-Logo darstellten. Das sah man aber nur, wenn man gerade auf die Kurve blickte. Die Pappen wurden dann durch kleine Fahnen in denselben Farben ersetzt. Hier war das Gründungsjahr 1945 zu lesen – aber auch wieder nur, wenn man direkten Blick auf die Kurve hatte.

Die Kölner quittierten das VfL-Jubiläum mit „80 Jahre Hurensöhne“-Gesängen.

In der Domstadt sind Werkselfs ja generell nicht sehr beliebt. Auch die Spieler des 1. FC Köln erwiesen sich als Partycrasher und gingen bereits nach 5 Minuten in Führung.

Dann verschworen sich auch noch die Kräfte des Himmels gegen das Spiel, und ein Gewitter fegte über das Stadion. Der Schiri unterbrach die Partie für zehn Minuten, dann konnte es weitergehen.

Kurz vor der Pause glichen die Wölfe aus, und kurz nach der Pause folgte wieder eine Unterbrechung. Eigentlich zwei: Die Nordkurve hüllte das Stadion in so viel Rauch, dass bei einigen Feuerwachen im Umkreis der Alarm losging, und dann war der VAR schuld… Was bin ich froh, dass wir ihn haben: Köln hatte getroffen, der Schiri wollte den Treffer geben, aber der Assistent hatte sofort die Fahne oben. Es folgte ein Austausch der beiden Unparteiischen, ehe lange, lange, lange mit dem Kölner Keller telefoniert wurde. Am Ende ging es noch in die „Ich-guck-mir-den-Mist-selber-an-Area“, ehe das Tor nicht gegeben wurde.

Warum hatte das so lange gedauert? Weil es zwar kein Abseits, aber wohl ein Offensivfoul war. Ich wiederhole mich: Gut, dass wir den VAR haben.

Wolfsburg ging dann in Führung und hielt das 2:1 bis in die 90. Minute. Der Schiri hatte gerade 14 Minuten Nachspielzeit angezeigt, da erzielten die Geißböcke das 2:2.

Zwar brachte der Kapitän der Wölfe seine Mannschaft nach 99 Minuten durch einen wunderschönen Freistoß wieder in Führung, aber Köln machte in der 14. Minute der Nachspielzeit erneut den Ausgleich.

Als neutraler Zuschauer: ein Bombenspiel.

Nach dem Abpfiff ging es nochmal kurz in den Container, von wo aus ich mich dann gegen 19 Uhr auf den Weg zum Bahnhof machte. Ursprünglich wollte meine Frau einen Zug um 19.04 Uhr buchen. Ich bin zwar aus dem gröbsten Fußballfanatismus raus, aber so eine Zeit geht nach wie vor nicht.

Also wurde der ICE um 19.20 Uhr gebucht – und um ein Haar wäre es noch einer später geworden. Ich hatte nämlich den Weg vom Stadion zum Bahnhof (mal wieder) völlig unterschätzt und erreichte mein Gefährt nach Hause nur dank eines olympiareifen Sprints.

Zu Hause war ich dann auch fertig mit Schwitzen und fiel, nachdem ich die kaputten Socken im Mülleimer platziert hatte, direkt ins Bett.

Tausend Dank für die wieder einmal vorzügliche Gastfreundschaft an die „La Familia Wolfsburg“.

Der Kuttenkönig