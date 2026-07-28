Die Sky Sport Austria Dokumentation über den Mythos SK Rapid Was macht den Mythos SK Rapid aus? Dieser Frage geht Sky Filmemacher Christoph Jochum (Journalistenpreis für „Unser Moment – die Doku über Österreichs U17-Helden", „Leuchtend Schwarz“) in „Rapid Liebe“ in Kooperation mit dem SK Rapid nach. Dafür blickte das Sky Team hinter die Kulissen des österreichischen Rekordmeisters und sprach mit Menschen, deren Leben seit Jahren eng mit den Grün-Weißen verbunden ist. von SK Rapid Wien · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

„Rapid Liebe“ – Die Sky Sport Austria Dokumentation über den Mythos SK Rapid ist am Freitag, 31. Juli um 18:00 Uhr, auf Sky Sport Austria 1 zu sehen sowie auf Abruf auf Sky Stream und Sky Q verfügbar. – Foto: SK Rapid Wien

Die Dokumentation verbindet exklusive Einblicke in den Vereinsalltag mit persönlichen Erinnerungen und außergewöhnlichem Archivmaterial. Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba, Musiker "Der Nino aus Wien" sowie Rapid-Legenden wie Hans Krankl, Andreas Herzog, Antonín Panenka und Jan Åge Fjørtoft erzählen gemeinsam mit aktuellen Verantwortlichen wie Geschäftsführer & Ehrenkapitän Steffen Hofmann oder Spieler Matthias Seidl sowie Ercan Kara und Fans, warum Rapid für sie weit mehr ist als ein Fußballverein. So entsteht das Porträt eines Klubs, der für viele Anhänger Identität, Heimat und Lebensgefühl zugleich ist.

Uwe König, Vice President Editorial Sports Sky Österreich: „Nach unseren bisherigen Dokumentationen war für uns klar, dass die Geschichte des SK Rapid erzählt werden muss. Christoph Jochum ist es gelungen, die besondere Strahlkraft des Rekordmeisters und die tiefe Verbundenheit seiner Fans eindrucksvoll einzufangen. Mein besonderer Dank gilt dem SK Rapid sowie allen Beteiligten für das große Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit.“ Christoph Jochum, Gestalter der Dokumentation: „Uns hat die Frage beschäftigt, warum Rapid Menschen über Generationen und Gesellschaftsschichten hinweg so tief bewegt und warum der sportliche Erfolg in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Film wird von den vielen außergewöhnlichen Persönlichkeiten getragen, die zu Wort kommen. Genau das macht „Rapid Liebe“ aus."