Die SKG Erfelden will sich aus dem Tabellenkeller spielen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: SKG Erfelden. Zur SKG hat uns Eyüp Kücükcelik, Trainer des C-Ligisten, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung nach der Hinrunde ist gemischt, aber insgesamt positiv. Natürlich wäre ein besserer Tabellenplatz schön gewesen, aber wir hatten sehr starke Spiele, in denen wir gezeigt haben, was in uns steckt. Zum Beispiel das 3:3 gegen Crumstadt, als wir ab der 83. Minute nach 0:3-Rückstand noch drei Tore gemacht haben, oder das 2:2 gegen Stockstadt, wo wir bis zur 86. Minute 2:0 vorne lagen, dann aber durch zwei späte Gegentore den Sieg aus der Hand gegeben haben."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Ich bin vor der laufenden Saison als Trainer zur SKG Erfelden gestoßen und mit mir kamen etwa 13 bis 14 neue Spieler. Das Team hat sich also komplett neu zusammengesetzt. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch eine große Chance. Was man unbedingt erwähnen muss ist, dass die Bestandsspieler die Neuzugänge super aufgenommen haben. Es war sofort ein gemeinsames Miteinander da, daraus ist ein echtes Team gewachsen. Trotz der komplett neuen Konstellation haben wir schnell als Einheit funktioniert.

Uns hat es in der Hinrunde auf jeden Fall die Konstanz gefehlt. Es fehlt manchmal noch die Cleverness und Erfahrung, aber der Wille und das Potenzial sind klar da."





Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Das ist bei uns noch etwas unklar. Im Winter ist es nicht leicht, neue Spieler als Verstärkung zu holen, aber wir halten die Augen offen."





Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen auf jeden Fall konstanter werden, cleverer auftreten und die Spiele erfolgreich zu Ende bringen. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen und viele Punkte holen.

Ich bin stolz auf meine Mannschaft, auf die „alten" und die neuen Spieler. Ich bin froh, ihr Trainer zu sein und freue mich auf eine intensive Rückrunde."



Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meisterkandidat ist für mich ganz klar VfR Groß-Gerau III. Sie sind eingespielt, stark besetzt und sehr erfahren."

