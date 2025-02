Die SKG Bickenbach muss personell jetzt doch noch nachlegen

Bickenbach. Die SKG Bickenbach gehört in der Gruppenliga zu jenen Vereinen, die gegen den Abstieg kämpfen. Mit viel Optimismus geht die SKG dennoch an die restliche Punktrunde heran, die am 1. März beginnt. Dabei hat sie auch personell nachgerüstet – was so eigentlich gar nicht geplant gewesen war. Was ebenfalls Mut macht: Ein Top-Torjäger netzt im Testspiel gegen Georgenhausen gleich viermal ein. Mehr dazu erfahrt ihr im Plus-Artikel von Echo online.