Die Situation im Auf- und Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost

Aufstiegskampf enger denn jeDie aktuelle Lage bei den Aufstiegsaspiranten stellt sich unterschiedlich dar. Dabei hat der BFC Dynamo mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 1 bzw. Energie Cottbus die schlechtesten Karten. Dazu kommt, dass die Berliner am vergangenen Spieltag bei Hansa Rostock II eine zweimalige Führung verspielten und am Ende noch mit 2:3 verloren hatten. Zwar lag der FC Energie gegen Lok Leipzig zwischenzeitlich auch 2:3 hinten, konnte aber dank eines Kraftaktes und großer Moral mit 4:3 gewonnen. Auch Greifswald setzte sich mit einem Sieg beim Berliner AK durch. Am Ende hieß es 1:0 für die Fuchs-Elf. Jedoch ist der Sieg als recht schmeichelhaft zu betrachten, weil der GFC durch einen fragwürdigen Elfmeter in Führung gegangen war.Ganz entscheidend wird aber am kommenden Sa. die Partie zwischen dem BFC Dynamo und Energie Cottbus sein. Spielt der BFC Remis oder verliert, dann währen sie raus aus dem Aufstiegsrennen. Energie darf sich aber nicht mal ein Remis erlauben, weil der GFC bei Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordifferenz die Nase vorne hätte. Indes bekommt es der Greifswalder FC mit dem starken FSV Zwickau zu tun.5 Teams befinden sich noch im AbstiegskampfIm Bezug auf den Klassenerhalt ist zu beachten, dass der Hallescher FC aus der dritten Liga absteigen könnte. In diesem Fall würde es aktuell den Berliner AK und F.C. Hansa Rostock II, was den Abstieg in die Oberliga betrifft, erwischen. Sollte Halle in der 3. bleiben, dann würde es nur einen Absteiger in der Regionalliga Nordost geben. Und betrachtet man es tatsächlich so, dann hätte der BAK noch die theoretische Chance in der Liga zu bleiben.

Insgesamt sind fünf Vereine um den Klassenerhalt/Abstieg betroffen. Luckenwalde wäre mit einem Remis gegen Hansa Rostock II der Klassenverbleib sicher. Bei einem Sieg Hansas wäre allerdings wieder Spannung drin und der Druck auf den FSV würde steigen. Eilenburg gewann am vergangenen Spieltag mit 3:2 bei der VSG Altglienicke. Würden die Sachsen gegen den ZFC Meuselwitz gewinnen, wäre der Klassenerhalt definitiv gesichert. Hertha BSC II wäre mit einem Sieg gegen Erfurt noch nicht durch. Dies wäre nur der Fall, wenn Hansa Rostock II gewinnen würde.