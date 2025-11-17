Die Situation beim VfR Hausen ist durchaus angespannt

Beim Verbandsligisten VfR Hausen läuft es derzeit sportlich alles andere als rund. Das 1:1 im Derby beim FC Wolfenweiler/Schallstadt war das fünfte Spiel in Serie ohne Dreier.

Hinzu kommt, dass Trainer Amaury Bischoff nach einem Schubser gegen einen Spieler des gegnerischen Teams beim 3:4 gegen den SC Lahr für zwei Spiele gesperrt wurde. "Amaury darf auch im Heimspiel gegen Salem nicht auf der Bank sitzen", bestätigte der sportliche Leiter Sebastian Wiesler. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.