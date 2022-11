Viktoria Goch hat zum ersten Mal in dieser Saison nicht dreifach gepunktet. – Foto: Arno Wirths

Die Siegesserie von Viktoria Goch wird im Top-Spiel gestoppt Der Bezirksligist erreicht ohne drei Stammkräfte ein 0:0 beim Verfolger SV Budberg. Trainer Daniel Beine kann mit dem Remis gut leben.

Die Siegesserie von Viktoria Goch ist gestoppt worden. Der Tabellenführer, der seine ersten zwölf Partien der Saison gewonnen hatte, musste sich am Sonntag im Top-Spiel der Bezirksliga beim Verfolger SV Budberg mit einem 0:0 begnügen. Die Viktoria konnte aber aus doppeltem Grund mit dem Remis gut leben. Zum einen, weil der Spitzenreiter, der in der ersten Hälfte mehr vom Spiel gehabt hatte, nach dem Wechsel das nötige Quäntchen Glück hatte, als der Gegner nur Latte und Pfosten traf. Zum anderen, weil sich an der Tabellensituation nichts verändert hat.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine steht weiter mit vier Punkten Vorsprung vor dem SV Budberg und sechs Zählern vor dem GSV Moers, der überraschend beim Schlusslicht VfB Homberg II nicht über ein 2:2 hinausgekommen ist, an der Spitze. „Wenn mir vor diesem Spieltag jemand vorausgesagt hätte, dass wir in Budberg einen Punkt holen und Moers nicht gewinnt, dann hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte Beine. Schließlich hatte seine Mannschaft das Duell der beiden Top-Teams stark ersatzgeschwächt bestreiten müssen. In Abwehrchef Jan-Paul Hahn, Mittelfeldakteur Michel Wesendonk und Linksverteidiger Ahmed Miri waren drei Stammkräfte kurzfristig ausgefallen.