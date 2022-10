Die Siegesserie von Dilkrath endet Nach acht Siegen in Folge holt Fortuna Dilkrath nur ein Remis beim ASV Süchteln II.

Mit acht Siegen aus acht Spielen war Fortuna Dilkrath makellos in die neue Saison gestartet – bei der Reserve des ASV Süchteln musste Dilkrath am neunten Spieltag nun die ersten Punktverluste hinnehmen. Letztlich endete die Begegnung torlos. Dennoch zeigte sich Trainer Fabian Wiegers zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Dilkrath diktierte das Spiel

„Wir waren extrem überlegen, die erste Hälfte war fußballerisch das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben. Auch in der zweiten Hälfte waren wir, in meinen Augen, die bessere Mannschaft. Wir hatten gute Chancen, konnten diese aber leider nicht nutzen“, sagte Wiegers hinterher. Für ihn war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – bis 2020 hatte er die Landesligamannschaft der Süchtelner trainiert.

Von Anfang an gaben die in weiß gekleideten Dilkrather auf der Anlage der Süchtelner den Ton an. So hatten sowohl René Jansen als auch Moritz Münten binnen weniger Minuten hervorragende Chancen auf die Führung – doch beide scheiterten jeweils knapp an der eng stehenden und diszipliniert verteidigenden Süchtelner Hintermannschaft. Insbesondere Verteidiger Lucas Hoff wuchs das ein oder andere Mal über sich hinaus und bewahrte die Süchtelner vor dem Rückstand. „In den ersten 15 Minuten hatten wir ein bisschen Glück, da hatte Dilkrath große Chancen. Danach war es eine ausgeglichene Partie“, sagte Süchtelns Trainer Lukas Klein. Nach einer ansonsten ereignisarmen ersten Hälfte ging es mit dem Unentschieden indie Pause.