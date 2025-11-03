 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die Richtung stimmt für den VfR Merzhausen und Trainer Matthias Maier. Die Hexentäler eilen in der Kreisliga A derzeit von Erfolg zu Erfolg. – Foto: Daniel Thoma

Die Siegesserie des VfR Merzhausen hält an

Am Wochenende gab’s den siebten Sieg in Serie.

Kreisliga A II
Merzhausen

Ein breiter Kader und ein durchschlagskräftiger Angriff – der VfR Merzhausen mischt die Staffel II der Kreisliga A auf. Am Wochenende gab’s den siebten Sieg in Serie.

Der VfR Merzhausen ist in der Staffel II der Kreisliga A derzeit nicht zu stoppen. Gegen die SG Breisach-Gündlingen landete der Vorjahresdritte seinen siebten Sieg in Serie – und das zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen mit sechs erzielten Treffern (6:0). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

