Die Siegesserie des VfR Merzhausen hält an

Die Richtung stimmt für den VfR Merzhausen und Trainer Matthias Maier. Die Hexentäler eilen in der Kreisliga A derzeit von Erfolg zu Erfolg. – Foto: Daniel Thoma
Ein breiter Kader und ein durchschlagskräftiger Angriff – der VfR Merzhausen mischt die Staffel II der Kreisliga A auf. Am Wochenende gab’s den siebten Sieg in Serie.
Der VfR Merzhausen ist in der Staffel II der Kreisliga A derzeit nicht zu stoppen. Gegen die SG Breisach-Gündlingen landete der Vorjahresdritte seinen siebten Sieg in Serie – und das zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen mit sechs erzielten Treffern (6:0). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.