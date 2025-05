Jannik Karg (links) jubelt, Wiesenbachs Keeper Luca Weiß ist wieder geschlagen. Vier Mal musste er gegen den TSV Offingen hinter sich greifen. – Foto: Thomas Braun

Die Siegesserie des TSV Offingen hält Kreisligist gewinnt auch bei der SpVgg Wiesenbach +++ Thannhausen wendet Niederlage in allerletzter Sekunde ab +++ Elfmeterdrama in Dillingen

Der TSV Offingen siegt und siegt. Bei der SpVgg Wiesenbach gelang der sechste Dreier in Folge, dabei lagen die Offinger zur Winterpause noch auf dem letzten Platz. Tief im Tabellenkeller hängt der SV Holzheim, nachdem die Aschberg-Kicker das Nachholspiel bei Türk Gücü Lauingen mit 0:2 verloren, während die direkten Konkurrenten SSV Dillingen und SV Scheppach siegten. Einen Rückschlag im Aufstiegsrennen musste die TSG Thannhausen einstecken.



Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 150 Der TSV Offingen setzt seinen Lauf fort und verpasste mit dem 4:2-Sieg den Aufstiegsträumen der SpVgg Wiesenbach einen Dämpfer. Stefan Wohnlich brachte den TSV früh auf Kurs. Bereits in der fünften Minuten schob er aus 13 Metern ein und erhöhte in der 21. Minute, als er nach einem Pass von Jannik Karg den Ball direkt nah. Wiesenbachs David Berger verkürzte in der 28. Minute per Kopfball, doch Jannik Karg stellte kurz vor der Halbzeit auf 1:3. Daniel Schönberger sorgte in der 50. Minute mit dem 1:4 für eine Vorentscheidung. Daran konnte auch der Treffer von Daniel Steck zum 2:4 in der 79. Minute wenig ändern.Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 96 Am Ende überschlugen sich die Ereignisse beim 1:1 zwischen der TSG Thannhausen und dem FC Lauingen. Kurz vor dem Pausenpfiff bekam Lauingens Keeper Arbnor Nimanaj wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums, wodurch er eine Torchance verhinderte, die Rote Karte. In Überzahl waren die Rollen klar verteilt, die TSG drängte auf den Sieg und hatte Pech, als Ayhan Yildiz nur den Pfosten traf. In der Nachspielzeit stellte Stefan Pertler die Partie mit seinem Tor zum 0:1 auf den Kopf. Doch Thannhausen antwortete prompt: Ibrahim Capar verwandelte zwei Minuten später einen Elfmeter zum 1:1 und rettete in letzer Sekunde wenigstens noch einen Punkt.Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 96



Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 100 Der SC Bubesheim und der SV Neuburg/Kammel trennten sihc mit 2:2. Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie richtig Fahrt auf und Kilian Kustermann brachte die Neuburger in der 47. Minute in Führung. Doch Bubesheim antwortete mit einem Doppelschlag: Axel Schnell erzielte in der 71. Minute den Ausgleich, Tibor Petrik stellte in der 75. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit platzen allerdings die Siegsträume des SCB, Daniel Kalchschmid sicherte mit einem Kopfballtor den Punkt für Neuburg.Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 136 Im Lilienstadion unterlag die SSV Glött dem SV Scheppach mit 1:3 und steckt nun selbst in großer Abstiegsgefahr. Die Scheppacher gingen in der 27. Minute durch Georghe-Daniel Azamfirei, der nach einem Pass von Jonas Offenwanger traf, in Führung. Azamfirei vergab zwar einen Elfmeter in der 54. Minute, machte den Fauxpas jedoch in der 64. Minute mit dem 0:2 wieder wett. Dazu steuerte Florian Schwab die Vorlage bei. Glötts Benedikt Guggemos hatte in der 76. Minute die große Chance zum Anschlusstreffer, scheierte jedoch vom Elfmeterpunkt aus an SVS-Keeper Paul Rutkowski. In der 85. Minute verkürzte Pius Galgenmüller dann zwar auf 1:2, doch Azamfirei entschied das Kellerduell mit seinem dritten Tor zum 1:3 in der Nachspielzeit.Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 136



Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 100 Zwei ganz späte Treffer sicherten Türk Gücü Lauingen den 2:0-Erfolg gegen den SV Holzheim. Die erste Halbzeit war fast vorüber, da erzielte Sahin Tasdelen per Kopfball das erste Tor. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, erhöhte Baris Er auf 2:0 und sicherte Türk Gücü den letztlich verdienten Sieg.Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 100