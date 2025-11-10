Der Druck, den Darius Argintaru (rechts) mit dem TSV Kammlach ausübte, war letztlich zu groß. Dominik Erhard musste sich mit dem TV Boos geschlagen geben. – Foto: Siegfried Rebhan

Die Siegesserie des TSV Kammlach setzt sich fort Kreisligist gewinnt auch beim TV Boos +++ Spitzenreiter FC Heimertingen schüttelt Oberegg ab +++ Lautrachs Schlusspurt überrascht den TSV Mindelheim Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 12 weitere

An der Spitze der Kreisliga Süd geht es eng zu. Gerade mal vier Punkte liegt der Tabellenvierte TSV Ottobeuren hinter dem Primus FC Heimertingen. Die Mannschaft der Stunde ist der TSV Kammlach, der beim TV Boos den fünften Sieg in Folge feierte und damit auf den zweiten Platz vorrückte. Im Tabellenkeller schöpft der TSV Lautrach-Illerbeuren nach dem 3:2-Erfolg beim TSV Mindelheim neue Hoffnung.



Schiedsrichter: Stefan Rampp (Schöneberg) - Zuschauer: 120 Der TSV Kammlach ist im Flow, daran konnte auch der TV Boos nichts ändern und unterlag letztlich mit 1:3. Die Patie war bereits kurz nach der Pause so gut wie entschieden. In der 20. Minute brachte Jonas Funk Kammlach in Führung, Manuel Funk legte nur sechs Minuten später den zweiten Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Funk sogar auf 3:0. Benedikt Beißer sorgte in der 85. Minute wenigstens noch für den Ehrentreffer der Booser.Schiedsrichter: Stefan Rampp (Schöneberg) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 200 Der TV Bad Grönenbach tat sich schwer und musste am Ende mit einem 0:0 beim TV Woringen zufrieden sein. Die Partie lebte vor allem von der Spannung, das Salz in der Suppe - sprich die Tore - fehlten aber.Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120 Auch gegen den direkten Konkurrenten SC Ronsberg konnte der FSV Lamerdingen nicht punkten und kassierte mit dem 0:1 eine weitere Heimniederlage. Es war bereits die vierte für das Schlusslicht. In einer umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 73. Minute durch Tim Albat. Zu dem Zeitpunkt verbüßte der Lamerdinger Christoph Natterer eine Zeitstrafe. In der 82. Minute handelte sich Natterer dann noch eine Gelb-Rote Karte ein, sodass der FSV zu keiner Chance mehr kam.Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Dr. Tizian Jahreis (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 125 Der FC Heimertingen schüttelte mit dem 2:0-Erfolg seinen Verfolger SV Oberegg etwas ab. Thomas Einsiedler brachte den Tabellenführer in der 24. Minute mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Maximilian Mayer in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Yannik Merk in der 77. Minute auf 2:0. Danach wurde es bunt. FCH-Spielertrainer Christoph Amann sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte, auf Oberegger Seite handelte sich Lucas Zingerle in der Nachspielzeit ebenfalls eine Ampelkarte ein.Schiedsrichter: Dr. Tizian Jahreis (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden) - Zuschauer: 130 Der TSV Ottobeuren landete mit dem 2:0 gegen die DJK SV Ost Memmingen einen Pflichtsieg. Adrian Zuka sorgte bereits in der 5. Minute nach einer Vorlage von Laurenz Werner für die TSV-Führung. Und auch im zweiten Abschnitt erwischte Ottobeuren den besseren Start. Christian Kofler erhöhte in der 48. Minute auf 2:0, ebenfalls nach einem Pass von Luca Werner.Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 150 Lange Zeit dominierte der TSV Mindelheim das Geschehen, sah bereits wie der sichere Sieger aus - und musste sich dann doch dem TSV Lautrach-Illerbeuren mit 2:3 beugen. Manuel Fischer brachte Lautrach per Freistoß in der 23. Minute in Führung. Mindelheim antwortete schnell mit zwei Toren von Qazim Prushi und Luis Wanninger (29., 43.) und hatte alles im Griff. Doch ein Eigentor von Quirin Mack führte in der 88. Minute zum Ausgleich. Doch damit nicht genug, Tobias Köhl brachte Lautrach in der Nachspielzeit sogar in Führung. Obendrei flogen In der Nachspielzeit die Mindelheimer Mack (Gelb-Rot) und Prushi vom Platz.Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 100 Nach dem 2:1-Erfolg bei der SG Sontheim/Westerheim hat der TSV Kirchheim die Abstiegszone wieder hinter sich gelassen. Nach einer Ecke verlängerte Simon Reichle am ersten Pfosten den Ball und Jonas Westermaier traf in der 27. Minute zum 0:1. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Kirchheimer sogar. Nach einem Konter, eingeleitet von Reichle und weitergeleitet durch Niko Titz, schoss Daniel Geiger zum 0:2 (66.) ein. In der 85. Minute gelang der SG Sontheim/Westerheim durch Marc-Andre Heiß nach einer Vorlage von Maximilian Hebel noch der Anschlusstreffer.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 100

In einem packenden Spiel setzte sich der SV Lachen noch mit 3:2 gegen den TSV Altusried durch. Die Altusrieder gingen zunächst in Führung: Tim Fikentscher traf in der 29. Minute, Hannes Romer ließ acht Minuten später das 0:2 folgen. Nach der Halbzeit kippte die Partie. Moritz Notz verwandelte einen Elfmeter zum 1:2 (51.). Marco Mendler glich nur vier Minuten später aus. In der 86. Minute sorgte Maximilian Reichenberger schließlich für den entscheidenden Treffer.

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 110